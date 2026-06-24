Khi công nghệ xanh BYD chạm vào ‘di sản’

Tuần lễ thời trang Paris 2026 diễn ra vào đầu năm nay là nơi thể hiện rõ hệ giá trị đó khi hình ảnh những chiếc xe điện hạng sang lướt đi trong sự tĩnh lặng tuyệt đối để đưa đón dàn khách VIP dường như tương phản với bầu không khí high-octane cuồng nhiệt bao quanh quảng trường Place Vendôme. Ở đó, tiếng động cơ gầm vang quen thuộc, độ rung của vô lăng theo nhịp piston hay độ nặng của chân ga đã hoàn toàn nhường chỗ cho cảm giác liền mạch, tinh tế gần như vô hình. Lúc này, chiếc xe không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà trở thành một phần của trải nghiệm sống đương đại - nơi công nghệ, thẩm mỹ và trách nhiệm môi trường cùng thăng hoa trong một chuẩn mực xa xỉ mới: Progressive Luxury - Sự xa xỉ tiến bộ.

BYD M9 là mẫu xe được lựa chọn để đưa đón TS Amandine Dabat và Giám tuyển Ace Lê

Trên thế giới, xu hướng dịch chuyển này đang diễn ra mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Stella McCartney theo đuổi các chất liệu sinh học như một tuyên ngôn mới của thời trang. Các thương hiệu đồng hồ như Panerai hay Chopard cũng đưa thép tái chế vào những bộ sưu tập cao cấp nhất của mình. Trong thế giới của giới siêu giàu hôm nay, giá trị của một món đồ không còn nằm hoàn toàn ở mức độ khan hiếm hay giá bán ngất ngưởng, mà còn ở câu chuyện, triết lý bền vững và dấu ấn văn hóa mà nó đại diện.

Đó cũng là lý do những thương hiệu công nghệ mới - đặc biệt là các hãng xe điện tiên phong - đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ của một sản phẩm thuần túy để trở thành một phần của phong cách sống.

BYD HAN - Mẫu xe sedan thuần điện cỡ E cao cấp nhất của thương hiệu BYD tại Việt Nam

"Heritage In Motion" - "Di sản" trong từng chuyển động

Triết lý Progressive Luxury ấy cũng đang tìm thấy một nốt chạm xúc cảm ngay giữa lòng Thủ đô văn hiến. Giữa tiết giao mùa tháng 4, những con phố Hà thành dường như dịu lại trong ánh nắng đầu mùa và nhịp sống dường như chậm hơn đôi chút trước khi mùa hè vừa chạm ngõ. Trong khung cảnh ấy, một hành trình "Di sản trong chuyển động" (Heritage in Motion) đã lặng lẽ diễn ra với điểm đến là Triển lãm hồi cố tranh Vua Hàm Nghi - Trời, Non, Nước |Allusive Panorama. Trong không gian chất chứa giá trị di sản này, câu chuyện về "vốn văn hóa" (cultural capital) chính thức được BYD viết lên, mở ra những "mật mã ngầm" mà chỉ những người có cùng gu thẩm mỹ mới có thể nhận thấy.

Mẫu xe MPV đầu bảng BYD M9 lướt đi trong không gian cổ kính của Hà Nội

Đảm nhận vai trò đưa đón các khách mời đặc biệt, BYD đã chứng minh sự xa xỉ không nằm ở những khẩu hiệu phô trương, mà ở sự thấu hiểu đầy tinh tế thông qua công nghệ vận hành hiện đại nhưng yên tĩnh, mạnh mẽ nhưng tinh tế. Những công nghệ vận hành như DM-i Super Hybrid hay khung gầm Cell-to-Body là minh chứng khác biệt để một mẫu xe năng lượng mới không chỉ chinh phục người dùng thông qua tính năng mà còn khiến trải nghiệm trên xe thêm thư thái, yên ả và chìm đắm vào những hành trình riêng.

Lướt đi như một dòng chảy năng lượng trên những con phố rêu phong là BYD HAN. Mẫu sedan sở hữu thiết kế khí động học trác tuyệt cùng khả năng cách âm tối ưu của khoang lái, nhẹ nhàng tách biệt hành khách khỏi những tạp âm đô thị. Song hành là BYD M9 - chiếc MPV bề thế di chuyển tựa một "phi thuyền mặt đất". Sự êm ái của hệ thống treo kết hợp cùng công nghệ khung gầm vững chãi tạo nên một không gian thương gia trần cao rộng rãi, mang lại sự thư thái tuyệt đối cho người ngồi sau.

Hành trình hướng về Văn Miếu được gói gọn trong một "không gian chuyển tiếp" đầy nghệ thuật. Đó là khoảnh khắc khách mời tựa lưng bên trong khoang lái tĩnh lặng của hai mẫu xe flagship ở hai phân khúc khác nhau BYD HAN và BYD M9, rũ bỏ hoàn toàn khói bụi để chuẩn bị tâm trí cho cuộc đối thoại xuyên thế kỷ sắp diễn ra với những bức họa trầm mặc. Trong khoảnh khắc chuyển động không tiếng động ấy, công nghệ hiện diện bằng cảm giác yên tĩnh và khoảng chuyển tiếp nhẹ nhàng trước một trải nghiệm văn hóa dành riêng cho giới tinh hoa am tường.

Khi sự bền vững trở thành một phần của văn hóa sống

Tất nhiên, trong làn sóng điện hóa toàn cầu, không phải thương hiệu xe điện nào cũng có thể tạo ra kết nối cảm xúc với đời sống văn hóa. Nếu chỉ dừng lại ở nhiệm vụ đưa đón thuần túy, một phương tiện năng lượng sạch vẫn chỉ là công cụ hậu cần. Nhưng với BYD, điều đáng chú ý nằm ở cách thương hiệu lựa chọn hiện diện bên trong những không gian giàu giá trị di sản thay vì chỉ nói về công nghệ hay hiệu suất vận hành.

Sự đồng hành giữa BYD và ART NATION tại triển lãm Vua Hàm Nghi là minh chứng cho thấy một hãng công nghệ năng lượng sạch toàn cầu có thể kết nối sâu sắc với cội nguồn văn hóa bản địa. Các thương hiệu công nghệ mới cũng đang đứng trước một câu hỏi: làm thế nào để sự tiến bộ không khiến con người đánh mất kết nối với những giá trị nguyên bản.

Và có lẽ, trong một thế giới đang thay đổi quá nhanh, sự xa xỉ lớn nhất không còn nằm ở việc sở hữu điều gì, mà ở cách con người lựa chọn kết nối với văn hóa, môi trường và chính trải nghiệm sống của mình.