Khi cua Năm Căn có 'lý lịch': Gắn mã QR để giữ lại giá trị thật

Tại vùng đất ba mặt giáp biển của Cà Mau, cua Năm Căn bước vào hành trình mới với mã QR truy xuất nguồn gốc. Đây không phải thay đổi hình thức, mà là cách giải bài toán tồn tại lâu nay, giúp người mua nhận diện cua thật trong thị trường "vàng thau lẫn lộn".

Mỗi con cua Năm Căn được gắn mã QR như một “lý lịch” riêng để truy xuất nguồn gốc ẢNH: G.B

Trong nỗ lực đó, ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn) là một trong những người đi đầu. Không chỉ nổi tiếng với việc 2 lần sở hữu cua đoạt giải vô địch về vua cua tại Cà Mau, ông còn chọn một hướng đi khó hơn, chuẩn hóa nguồn gốc cho con cua quê hương.

Ông Bình nhìn thẳng vào thực tế, thị trường ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng và xuất xứ. Khi niềm tin không còn đủ, con cua buộc phải có "lý lịch" rõ ràng. Gắn mã QR vì vậy không phải thử nghiệm, mà là bước đi mang tính chiến lược để nâng năng lực cạnh tranh cho cả ngành hàng.

Khi con cua có "chứng minh thư" tạo khác biệt lớn

Tại các vuông cua ở Năm Căn, quy trình thu hoạch vẫn quen thuộc. Cua được bắt lên, phân loại, buộc dây cẩn thận trước khi đóng thùng chuyển đi, nhưng điểm khác biệt nằm ở mã QR gắn trên dây buộc càng cua.

Mã QR trên dây gút, đồng thời sử dụng loại giấy không thấm nước ẢNH: G.B

Chỉ cần một thao tác quét bằng điện thoại, toàn bộ thông tin về con cua lập tức hiện ra: vùng nuôi, lô hàng, thời điểm thu hoạch, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, quy trình vận chuyển. Một con cua, lần đầu tiên, có thể "tự nói" về hành trình của chính nó.

Điều tưởng chừng đơn giản lại tạo ra thay đổi lớn. Khi mỗi con cua mang theo dữ liệu cụ thể, người tiêu dùng không còn phải mua bằng niềm tin mơ hồ. Nguy cơ mua nhầm cua trôi nổi mạo danh cua Năm Căn chính hiệu cũng được gạt bỏ. Với người nuôi, đó không chỉ là công cụ bán hàng, mà là cách bảo vệ uy tín cá nhân. Một con cua giờ đây không còn bị nhầm lẫn, mà gắn với chính vùng nuôi và người nuôi.

Thực tế triển khai không đơn giản như ý tưởng ban đầu. Ông Bình cho biết, thời gian đầu doanh nghiệp in mã QR trên giấy và dán trực tiếp lên mai cua. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, "điểm yếu" nhanh chóng lộ ra, giấy dễ bong tróc khi ngấm nước.

Chỉ cần thao tác bằng điện thoại, toàn bộ thông tin con cua lập tức hiện ra vùng nuôi, lô hàng, thời điểm thu hoạch... ẢNH: G.B

Từ trải nghiệm đó, ông chuyển sang gắn mã QR trên dây gút, đồng thời sử dụng loại giấy không thấm nước. Một thay đổi nhỏ về kỹ thuật nhưng lại quyết định tính khả thi của cả hệ thống truy xuất. Nhờ cách làm này, mã QR không còn bị mất trong quá trình vận chuyển, khách hàng có thể dễ dàng quét và kiểm tra thông tin. Tính minh bạch vì thế không chỉ nằm trên ý tưởng, mà hiện diện thực tế trên từng con cua.

Câu chuyện phía sau con cua Năm Căn gắn mã QR

Hiệu quả mang lại không chỉ dừng ở công nghệ. Theo ông Bình, cua gắn mã QR đã chinh phục được niềm tin của khách hàng, tạo ra lợi thế rõ rệt về kinh tế và thương hiệu.

Ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình là một trong những người đi đầu trong việc gắn mã QR cho cua Năm Căn ẢNH: CTV

Phía sau đó là câu chuyện lớn hơn. Ở Năm Căn, nghề nuôi cua tồn tại hàng chục năm trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, nơi con cua lớn lên nhờ nguồn thức ăn tự nhiên và dòng nước thủy triều lên xuống mỗi ngày. Chính điều kiện này tạo nên chất lượng thịt chắc, ngọt, yếu tố làm nên danh tiếng cua Cà Mau.

Nghịch lý là càng nổi tiếng, nguy cơ bị "mượn danh" càng lớn. Cua từ nơi khác đưa về vẫn mang tên cua Năm Căn, cua Cà Mau khi ra thị trường, khiến giá trị thật bị pha lẫn và khó nhận diện. Trong bối cảnh đó, mã QR trở thành công cụ để đưa con cua trở lại đúng nơi nó sinh ra. Không phải bằng lời quảng bá, mà bằng dữ liệu cụ thể.

Con đường dài của đặc sản cua Năm Căn

Ở Năm Căn, nhiều hộ dân nuôi cua xen trong vuông tôm, vuông rừng, một mô hình dựa vào tự nhiên. Con cua lớn lên không theo kiểu công nghiệp, mà trong môi trường sinh thái mặn, lợ đặc trưng.

Về chất lượng, cua Năm Căn được đánh giá vượt trội, khó có vùng nuôi nào sánh được ẢNH: G.B

"Tuy nhiên, trong chuỗi giá trị, người nuôi thường là mắt xích yếu. Khi cua ra khỏi vuông, sản phẩm đi qua nhiều tầng trung gian, dấu vết về người nuôi gần như biến mất. Việc gắn mã QR vì thế mang thêm một ý nghĩa, đưa người nuôi trở lại trong câu chuyện của sản phẩm. Một con cua không chỉ là hàng hóa, mà là kết quả lao động cụ thể, có thể truy ngược", ông Bình chia sẻ.

Anh Lê Tiến Sự (xã Năm Căn) nói: "Cảm giác khi con cua của mình được gắn mã QR là rất khác. Không bị địa phương khác lợi dụng tên cua Năm Căn, công sức không còn bị lẫn, mà được "định danh" rõ ràng".

Tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 365.000 ha nuôi cua xen canh trong vuông tôm, sản lượng đạt trên 31.000 tấn/năm ẢNH: G.B

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói: "Từ chỗ dựa vào danh tiếng truyền miệng, cua Năm Căn buộc phải thay đổi để tự bảo vệ mình. Không cần phô trương, chỉ cần mỗi con cua truy ra được nơi nuôi, người nuôi là đã đủ tạo khác biệt. Câu chuyện giữ thương hiệu bắt đầu rất cụ thể, một con cua Năm Căn, một mã QR, và một cách làm thẳng thắn với thị trường".

Theo định hướng phát triển, Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng sản lượng cua biển lên 36.500 tấn, đồng thời phấn đấu xuất khẩu và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ đạt từ 30% sản lượng trở lên. Cua Cà Mau mang lại nguồn thu hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm cho địa phương. Toàn tỉnh hiện có khoảng 365.000 ha nuôi cua xen canh trong vuông tôm, sản lượng đạt trên 31.000 tấn/năm



