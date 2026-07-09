Khi Đà Nẵng lấy lễ hội làm 'đại sứ' quảng bá điểm đến

Lễ hội nối tiếp lễ hội

Chiều 8.7, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng công bố Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026), sẽ diễn ra từ ngày 22 - 26.7 tại Công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch cùng nhiều điểm đến trên địa bàn thành phố. Nếu trước đây, mùa hè Đà Nẵng gắn với pháo hoa quốc tế, thì vài năm trở lại đây, thành phố từng bước hình thành hệ sinh thái sự kiện đa dạng trải dài trong năm.

Heineken Việt Nam, nhãn hàng bia Larue là đối tác chiến lược, đồng hành cùng Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 ẢNH: S.X

Từ Lễ hội Pháo hoa quốc tế (DIFF), Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, đến các lễ hội ẩm thực, marathon quốc tế, lễ hội biển... mỗi sự kiện đều góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh thương hiệu "thành phố của lễ hội và sự kiện".

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, không gian lễ hội của Đà Nẵng cũng được mở rộng. Bên cạnh các hoạt động tại trung tâm thành phố, nhiều sự kiện sẽ diễn ra tại Hội An Tây, Quảng Phú, Bàn Thạch, Tân Hiệp... nhằm kết nối tài nguyên biển, di sản, văn hóa và sinh thái thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn.

Trong đó, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 được xây dựng theo chủ đề "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản", hướng đến khai thác chiều sâu văn hóa thay vì chỉ tạo các hoạt động vui chơi giải trí.

Lễ hội mang đến nhiều không gian vui chơi, giải trí và trải nghiệm biển, hướng đến người dân và du khách trong mùa hè 2026 ẢNH: S.X

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc tối 23.7 được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật thực cảnh, tái hiện làng chài ven biển, chợ quê, làng nghề truyền thống và nhịp sống hiện đại của vùng đất xứ Quảng.

Bên cạnh đó là hàng loạt không gian trải nghiệm như chợ quê ẩm thực, cung đường biển với khoảng 500 cánh diều nghệ thuật, dạ tiệc ánh sáng biển đêm, các chương trình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Cơ Tu, Xê Đăng kết hợp âm nhạc hiện đại, cùng những hành trình khám phá Sơn Trà, Mỹ Sơn, Hội An, Ngọc Linh, Tak Pổ...

Không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống sẽ tái hiện những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất xứ Quảng ẢNH: S.X

Không chỉ tập trung vào biểu diễn nghệ thuật, lễ hội còn đưa du khách đến gần hơn với đời sống bản địa thông qua các hoạt động đón chợ cá bình minh ở Mân Thái, thiền trên bán đảo Sơn Trà, đón bình minh bên biển hay các tour khám phá văn hóa, thiên nhiên.

Theo ban tổ chức, cách tiếp cận mới là để mỗi hoạt động trở thành một "điểm chạm", giúp du khách cảm nhận bản sắc Đà Nẵng bằng trải nghiệm thay vì chỉ tham quan.

Lấy trải nghiệm văn hóa làm "chìa khóa" giữ chân du khách

Theo ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, việc thành phố liên tục tổ chức các lễ hội, sự kiện quy mô lớn trong 6 tháng đầu năm như DIFF, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV), Lễ hội Đà Nẵng Food Tour... không chỉ tạo không khí sôi động mà còn góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên, trước xu hướng du lịch đang thay đổi, ngành du lịch thành phố xác định chỉ những chương trình giải trí quy mô lớn là chưa đủ. Điều du khách tìm kiếm hiện nay là những trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương, giàu cảm xúc và có chiều sâu văn hóa.

Không gian ẩm thực xứ Quảng kết hợp trải nghiệm làng nghề và các chương trình nghệ thuật thực cảnh, tái hiện bản sắc văn hóa xứ Quảng ẢNH: S.X

"Đó cũng là lý do Đà Nẵng lựa chọn chủ đề 'Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản' làm định hướng phát triển du lịch trong năm 2026. Đây không chỉ là chủ đề của một lễ hội mà là định hướng xuyên suốt trong xây dựng sản phẩm, tổ chức sự kiện và phát triển du lịch, đưa du khách trở về với những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng", ông Vương nhấn mạnh.

Theo ông Vương, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 là bước tiếp nối của định hướng đó khi toàn bộ hoạt động được thiết kế thành một hành trình trải nghiệm thống nhất. Từ chương trình khai mạc bằng nghệ thuật thực cảnh tái hiện làng chài, chợ quê, làng nghề truyền thống và nhịp sống xứ Quảng; không gian ẩm thực gắn với văn hóa làng nghề; đến các hoạt động mới như Cung đường tận hưởng biển, Đêm diều ánh sáng, Dạ tiệc ánh sáng biển đêm... đều hướng đến mục tiêu tạo nên những trải nghiệm mới nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của vùng đất.

Hoạt động thiền là một trong những điểm nhấn mới của Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, hướng đến trải nghiệm du lịch chữa lành và cân bằng ẢNH: S.X

Ông Tán Văn Vương cho rằng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 không chỉ là một sự kiện của mùa hè mà còn được kỳ vọng trở thành hành trình để mỗi du khách cảm nhận một Đà Nẵng gần gũi hơn, sâu lắng hơn và đáng nhớ hơn.

Qua đó, thành phố tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch theo hướng không chỉ kiến tạo những sự kiện hấp dẫn, mà tập trung xây dựng các trải nghiệm có chiều sâu, lấy bản sắc làm nền tảng, lấy cảm xúc của du khách làm giá trị cốt lõi và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong vai trò đối tác, tài trợ. Trong đó, Heineken Việt Nam với nhãn hàng Larue là đối tác chiến lược của chương trình. Tại lễ công bố chiều 8.7, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng và đại diện doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng đến phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và ẩm thực trong khuôn khổ lễ hội.