Khi Đà Nẵng phát triển văn hóa, xã hội ngang tầm với kinh tế

Nhiều chính sách xã hội vượt trội

Trên lĩnh vực văn hóa, chỉ trong 5 năm qua, TP.Đà Nẵng đã dành hàng nghìn tỉ đồng đầu tư xây mới, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử và thiết chế văn hóa quan trọng.

Trong nhiệm kỳ qua, TP.Đà Nẵng đã dốc hàng ngàn tỉ đồng để đầu tư cho văn hóa (Trong ảnh: Không gian hiện đại của Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở mới tại 42 Bạch Đằng) ẢNH: HOÀNG SƠN

Một số công trình tiêu biểu, như: dự án nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng mới với tổng kinh phí hơn 500 tỉ đồng; dự án tôn tạo Đài tưởng niệm TP gắn với cải tạo, mở rộng Quảng trường 29.3 trị giá 212 tỉ đồng; dự án cải tạo Công viên 29.3 với nguồn vốn 673 tỉ đồng; dự án tu bổ di tích Chùa Cầu Hội An hơn 20 tỉ đồng; công trình cải tạo công viên phía tây đền thờ Danh thần Thoại Ngọc Hầu hơn 71 tỉ đồng; dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 hơn 140 tỉ đồng…

Đặc biệt, lần đầu tiên Đà Nẵng phối hợp với TP.Huế triển khai dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân quan trên đỉnh đèo Hải Vân.

Về giáo dục, 5 năm qua, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Mạng lưới trường lớp được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập.

Đáng chú ý, Đà Nẵng thực hiện chính sách hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cấp ủy hai địa phương cũng ban hành nhiều nghị quyết, đề án về đào tạo, thu hút nhân tài, đặc biệt trong các ngành mũi nhọn, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực tinh hoa phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng cao chất lượng. Hai địa phương đã huy động nguồn lực lớn, kết hợp xã hội hóa để hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các tuyến.

Chính sách an sinh, phúc lợi xã hội mang đậm tính nhân văn được triển khai sâu rộng, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Hàng loạt chương trình hỗ trợ gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế đã được thực hiện hiệu quả.

Tính riêng giai đoạn 2020 – 2025, tổng vốn đầu tư ngân sách cho khu vực miền núi đạt hơn 7.828 tỉ đồng, chiếm 34% tổng vốn đầu tư, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống nhân dân vùng khó khăn.

Cụ thể hóa đặc trưng TP.Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất, TP.Đà Nẵng mới sẽ tiếp tục phát triển VH-XH đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xây dựng TP giàu bản sắc, đời sống người dân được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ tới, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được TP.Đà Nẵng đặt ưu tiên hàng đầu ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo đó, TP sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí, chuẩn mực, đặc trưng Đà Nẵng và con người xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, sáng tạo, tri thức cao, văn hóa cao, thu nhập cao, quản trị cao, chất lượng cuộc sống cao.

Đà Nẵng tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng TP trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ.

Thành phố sẽ chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là những di sản được UNESCO ghi danh như Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, đồng thời phục hồi và khai thác hiệu quả các di tích quốc gia đặc biệt như Ngũ Hành Sơn, Phật viện Đồng Dương… Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, 100% di tích đã xếp hạng được tu bổ, tôn tạo; toàn bộ di sản phi vật thể trong danh mục quốc gia được bảo tồn và phát huy giá trị.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: "Phát triển tối đa nhân tố văn hóa, con người Đà Nẵng toàn diện, giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương, bản sắc con người xứ Quảng 'Trung dũng, kiên cường, sáng tạo, nhân văn', đồng thời xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong môi trường số, phát huy văn hóa chính trị, đạo đức công vụ và văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân làm nền tảng cho phát triển bền vững".

Trên lĩnh vực giáo dục, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành thành phố học tập, đảm bảo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục, gắn với đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Thành phố sẽ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; tiếp tục hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học sinh nghề; đồng thời hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở xã biên giới, hải đảo.

Về y tế, Đà Nẵng xác định sức khỏe là ưu tiên chiến lược trong mọi chủ trương phát triển. Thành phố đặt mục tiêu tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm ngay khi có chủ trương của Trung ương, phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình từ khi sinh lên 75,53 tuổi.

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội mang tính "thương hiệu", đặc biệt là các chương trình "5 không", "3 có", "4 an" cùng chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Đây sẽ là những giá trị nhân văn cốt lõi, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng – thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, chất lượng sống cao.