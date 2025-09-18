Khi gầm cầu trở thành bãi giữ xe, người dân TP.HCM nơm nớp lo cháy nổ

Tại khu vực gầm cầu Him Lam, không khó để bắt gặp cảnh hàng loạt ô tô và xe máy được gửi tại đây. Việc này khiến cho người dân luôn thấp thỏm lo ngại cháy nổ khi phải sinh sống ngay bên cạnh các “bình xăng di động”.

Không riêng gì dưới chân cầu Him Lam mà ngay cả dưới chân cầu Lò Gốm, phường Bình Tiên, TP.HCM (Q.6 cũ) cũng xuất hiện bãi tập kết xe. Một số gầm cầu khác còn bị tận dụng làm quán cà phê, điểm tập kết rác… Tất cả đang đặt ra nỗi lo chung: nguy cơ cháy nổ, mất an toàn và làm xấu đi diện mạo đô thị của TP.HCM.

Nhìn thoáng qua, có thể thấy đây như một bãi giữ xe “thực thụ”, thế nhưng thực chất đây chỉ là gầm cầu Him Lam, phường Tân Hưng, TP.HCM, (Q.7 cũ). ẢNH: CHUNG PHÁT

Dưới lớp bê tông vốn dĩ chỉ dành cho kết cấu cầu, thay vì trồng cây hay giữ thoáng giờ lại biến thành nơi tập kết của hàng chục phương tiện. Mỗi chiếc xe đều mang theo bình xăng, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hiểm họa khôn lường.



Thậm chí nơi đây có cả bảng ‘giữ xe 24/24’ được dựng công khai ngay dưới chân cầu. ẢNH: BẢO KHÔI

Thực trạng tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe, quán cà phê hay điểm tập kết rác không chỉ đe dọa an toàn phòng cháy chữa cháy mà còn làm mất mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng này, UBND TP.HCM đã chỉ đạo, gầm cầu không được phép tận dụng làm nơi kinh doanh hay trông giữ xe, các địa phương phải khẩn trương rà soát và di dời trước ngày 30.10.2025. Đồng thời, người dân mong chờ các giải pháp cụ thể, để có thể an tâm sinh sống, mưu sinh ở khu vực quanh đây.