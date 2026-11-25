Học từ những người đang kiến tạo tương lai ngành nghề

Một ý tưởng khởi nghiệp có nhất thiết phải thật lớn lao? Công nghệ đang thay đổi trải nghiệm khách hàng như thế nào? Người trẻ cần chuẩn bị gì để bước vào ngành khách sạn - du lịch trong kỷ nguyên số? Đó là những câu hỏi đã trở thành chủ đề trao đổi giữa sinh viên SIU và các học giả, chuyên gia tại hội thảo "Khởi nghiệp Khách sạn - Du lịch kỷ nguyên mới: Kiến tạo trải nghiệm Phygital đột phá và giá trị tái tạo bền vững, chinh phục thế hệ số" do Nhà trường tổ chức.

Chương trình có sự tham gia của GS.TS Eric Jose Olmedo Panal, chuyên gia nghiên cứu và đào tạo quốc tế trong lĩnh vực khách sạn - Du lịch; PGS.TS. Trần Đức Thanh, nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam; cùng ông Hoàng Tuấn Lang, Giám đốc Harmony Saigon Hotel & Spa.

Hội thảo là dịp để sinh viên SIU tìm hiểu các xu hướng mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khách sạn - du lịch

Từ góc nhìn học thuật và kinh nghiệm thực tiễn, các diễn giả mang đến những góc nhìn đa chiều về khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ. GS.TS Eric Jose Olmedo Panal nhấn mạnh giá trị của một ý tưởng không nằm ở quy mô, mà ở khả năng giải quyết đúng vấn đề và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trong khi đó, PGS.TS Trần Đức Thanh khuyến khích người trẻ chủ động kết nối, tận dụng nguồn lực sẵn có và mạnh dạn hiện thực hóa những ý tưởng của mình.



Những chia sẻ từ giới học thuật và doanh nghiệp giúp sinh viên nhận ra rằng, để thành công trong ngành dịch vụ cần có cả kiến thức chuyên môn, tư duy sáng tạo, sự thấu hiểu con người và khả năng thích ứng.

Cơ hội đối thoại, thực hành cùng chuyên gia giúp sinh viên SIU cập nhật xu hướng và mở rộng tư duy nghề nghiệp

Trải nghiệm học tập trở thành lợi thế nghề nghiệp

Trong lĩnh vực du lịch - khách sạn, nơi công nghệ và kỳ vọng của khách hàng liên tục thay đổi, việc kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn nghề nghiệp cần được chú trọng ngay trong quá trình đào tạo.

Tại SIU, những chương trình giao lưu học thuật, hội thảo chuyên đề và đối thoại cùng chuyên gia là một phần trong định hướng kết nối hoạt động học tập với thực tiễn ngành nghề.

Thông qua hội thảo, sinh viên được tiếp cận hai xu hướng đáng chú ý: "Phygital" - kết hợp trải nghiệm trực tiếp với công nghệ số, và "Regenerative" - hướng đến tạo ra giá trị tích cực cho môi trường, cộng đồng địa phương. Đây là những khái niệm mới, gợi mở cách người trẻ có thể tham gia kiến tạo các mô hình kinh doanh dịch vụ trong tương lai.

Trải nghiệm thực tế giúp sinh viên SIU hiểu rõ quy trình vận hành và quản lý trong môi trường dịch vụ chuyên nghiệp

Một môi trường đại học giàu trải nghiệm không chỉ mang đến kiến thức mà còn khơi gợi ở sinh viên những câu hỏi lớn về tương lai. Từ những cơ hội gặp gỡ, đối thoại, sinh viên SIU được mở rộng tư duy, nuôi dưỡng khát vọng và chuẩn bị hành trang để tự tin bước vào thế giới nghề nghiệp đang không ngừng chuyển động.

