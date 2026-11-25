Học từ những người đang kiến tạo tương lai ngành nghề
Một ý tưởng khởi nghiệp có nhất thiết phải thật lớn lao? Công nghệ đang thay đổi trải nghiệm khách hàng như thế nào? Người trẻ cần chuẩn bị gì để bước vào ngành khách sạn - du lịch trong kỷ nguyên số? Đó là những câu hỏi đã trở thành chủ đề trao đổi giữa sinh viên SIU và các học giả, chuyên gia tại hội thảo "Khởi nghiệp Khách sạn - Du lịch kỷ nguyên mới: Kiến tạo trải nghiệm Phygital đột phá và giá trị tái tạo bền vững, chinh phục thế hệ số" do Nhà trường tổ chức.
Chương trình có sự tham gia của GS.TS Eric Jose Olmedo Panal, chuyên gia nghiên cứu và đào tạo quốc tế trong lĩnh vực khách sạn - Du lịch; PGS.TS. Trần Đức Thanh, nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam; cùng ông Hoàng Tuấn Lang, Giám đốc Harmony Saigon Hotel & Spa.
Từ góc nhìn học thuật và kinh nghiệm thực tiễn, các diễn giả mang đến những góc nhìn đa chiều về khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ. GS.TS Eric Jose Olmedo Panal nhấn mạnh giá trị của một ý tưởng không nằm ở quy mô, mà ở khả năng giải quyết đúng vấn đề và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trong khi đó, PGS.TS Trần Đức Thanh khuyến khích người trẻ chủ động kết nối, tận dụng nguồn lực sẵn có và mạnh dạn hiện thực hóa những ý tưởng của mình.
Những chia sẻ từ giới học thuật và doanh nghiệp giúp sinh viên nhận ra rằng, để thành công trong ngành dịch vụ cần có cả kiến thức chuyên môn, tư duy sáng tạo, sự thấu hiểu con người và khả năng thích ứng.
Trải nghiệm học tập trở thành lợi thế nghề nghiệp
Trong lĩnh vực du lịch - khách sạn, nơi công nghệ và kỳ vọng của khách hàng liên tục thay đổi, việc kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn nghề nghiệp cần được chú trọng ngay trong quá trình đào tạo.
Tại SIU, những chương trình giao lưu học thuật, hội thảo chuyên đề và đối thoại cùng chuyên gia là một phần trong định hướng kết nối hoạt động học tập với thực tiễn ngành nghề.
Thông qua hội thảo, sinh viên được tiếp cận hai xu hướng đáng chú ý: "Phygital" - kết hợp trải nghiệm trực tiếp với công nghệ số, và "Regenerative" - hướng đến tạo ra giá trị tích cực cho môi trường, cộng đồng địa phương. Đây là những khái niệm mới, gợi mở cách người trẻ có thể tham gia kiến tạo các mô hình kinh doanh dịch vụ trong tương lai.
Một môi trường đại học giàu trải nghiệm không chỉ mang đến kiến thức mà còn khơi gợi ở sinh viên những câu hỏi lớn về tương lai. Từ những cơ hội gặp gỡ, đối thoại, sinh viên SIU được mở rộng tư duy, nuôi dưỡng khát vọng và chuẩn bị hành trang để tự tin bước vào thế giới nghề nghiệp đang không ngừng chuyển động.
Điều gì làm nên sức hút của ngành Quản trị khách sạn tại SIU?
Tại SIU, sinh viên ngành Quản trị khách sạn được đào tạo theo định hướng quốc tế, thực hành trong hệ thống phòng chức năng mô phỏng khách sạn 5 sao, gồm nghiệp vụ tiền sảnh, lễ tân, buồng phòng, nhà hàng và pha chế. Những chuyến kiến tập tại khách sạn, resort cao cấp cùng cơ hội gặp gỡ chuyên gia giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm và hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp.
Đáng chú ý, chương trình trao đổi 2+2 với César Ritz Colleges Switzerland (Thụy Sĩ) mang đến cơ hội học tập trong môi trường quốc tế, tiếp cận các tập đoàn khách sạn danh tiếng và phát triển sự nghiệp trong ngành dịch vụ toàn cầu.
Để tìm hiểu thông tin chi tiết về ngành học và môi trường đào tạo, vui lòng liên hệ:
- Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - SIU Thaodien Campus
- Địa chỉ: 8C-18 Tống Hữu Định, phường An Khánh, TP.HCM
- Điện thoại: 0283.6203.932
- Hotline (Zalo): 0766.883899 - 0386.809521 - 0931.475077
- Email: admission@siu.edu.vn
- Website: https://tuyensinh.siu.edu.vn.
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