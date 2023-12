Khi hiểu đúng và đủ, người dân hết ngại tham gia bảo hiểm

Chủ động đời mình bằng những lựa chọn phù hợp

Con trai lớn được chăm sóc y tế tại bệnh viện cao cấp Shing Mark, con gái nhỏ có thể mang theo chăm sóc trong phòng riêng rộng rãi, ai đến thăm cũng cho rằng chị Duyên (Đồng Nai) thật may khi đã mua gói bảo hiểm trước đó. Nhưng với chị, đó không phải là sự may mắn, mà là cả quá trình tìm hiểu, lựa chọn giải pháp phù hợp bảo vệ cho cả gia đình. Duy nhất, có một điều chị cảm thấy may mắn, là trong lúc rối bời không có chồng bên cạnh, bé lớn nhập viện, bé sau còn quá nhỏ không biết gửi ai, thì chị Hiền - Tư vấn viên tài chính của Generali, đã nhanh chóng hỗ trợ và tư vấn để con chị có thể sử dụng dịch vụ y tế cao cấp, có phòng riêng và được bảo lãnh viện phí cho toàn bộ quá trình chữa trị.



Còn chị Cồ Thị Chinh, với đồng lương công nhân ít ỏi, chồng là lao động chính phải thường xuyên di chuyển trên quãng đường xa, chị không khỏi lo lắng về một ngày nếu chồng gặp rủi ro, một mình chị làm sao cáng đáng nổi gia đình với ba đứa con nhỏ cùng cha mẹ già hai bên. Tình cờ được chia sẻ giải pháp bảo vệ gia đình chỉ với một tháng lương của hai vợ chồng, chị như tìm thấy "lời giải" cho mối bận tâm và không ngần ngại tham gia bảo hiểm.

Cũng nhờ quyết định này, khi điều chị lo lắng nhất đã đến - chồng chị phát hiện có khối u ác tính, phải phẫu thuật cắt bỏ và tiến hành xạ trị - thì hai vợ chồng cũng phần nào nhẹ bớt gánh lo khi nhận được quyền lợi bảo hiểm gần 450 triệu đồng. Nhận được chi trả nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn hoàn tất thủ tục giấy tờ, giờ đây chồng chị yên tâm điều trị và chị cũng vững tâm hơn cho tương lai phía trước.

BHNT đã giúp vợ chồng chị Chinh - anh Đảng chủ động bảo vệ bản thân và gia đình bằng những giải pháp phù hợp

Cùng với chị Duyên, chị Chinh, nhiều khách hàng của Generali bằng sự chủ động tìm hiểu và sự tận tâm từ đội ngũ tư vấn tài chính, đã tìm được những giải pháp bảo vệ toàn diện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của gia đình. Nhìn từ bức tranh toàn cảnh của ngành, tính đến tháng 9.2023, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 57.100 tỉ đồng, cho thấy còn rất nhiều câu chuyện nhân văn khi bảo hiểm trở thành "điểm tựa" giúp khách hàng vượt qua lúc khó khăn.

Động lực mạnh mẽ từ phía doanh nghiệp bảo hiểm/ Lấy trải nghiệm khách hàng làm "thước đo" chất lượng

Nếu từ phía người mua là sự "hiểu mình" để chủ động tìm hiểu và lựa chọn những giải pháp cho mình, thì từ phía doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), sự thấu hiểu, minh bạch, không ngừng cải tiến đã tạo ra động lực lớn để người dân yên tâm với lựa chọn của mình. Điển hình như tại Generali Việt Nam, các sản phẩm và giải pháp không ngừng được doanh nghiệp cải tiến, để qua đó, mỗi gói bảo hiểm như được "đo ni đóng giày", giúp tối ưu quyền lợi và bảo vệ tối đa cho từng khách hàng.

Bên cạnh đó, Generali cũng đầu tư ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trong tất cả các "điểm chạm". Không chỉ ở quá trình mua hay đóng phí, quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng được Generali cải tiến để thay đổi định kiến "bảo hiểm mua dễ khó đòi". Cụ thể, công ty đi đầu trong việc gỡ bỏ quy định nộp chứng từ gốc, triển khai hồ sơ điện tử, từ đó có thể giảm thời gian hoàn thành thủ tục cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng chỉ mất 2 phút để nộp yêu cầu, 30 phút để nhận phản hồi và nhận quyền lợi bảo hiểm trong 48 giờ sau khi được chấp thuận chi trả. Quá trình này có sự sát cánh và hỗ trợ từ tư vấn viên tài chính, giúp đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng.

Generali Việt Nam chú trọng đầu tư công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Thấu hiểu lo ngại của khách hàng về thủ tục phức tạp, khó hiểu, công ty xây dựng các trang thông tin như Hướng dẫn giải quyết quyền lợi, Trang Thông tin hướng dẫn đóng phí… với nội dung minh bạch, dễ hiểu để khách hàng có thể nắm bắt và thực hiện dễ dàng. Quy trình tìm hiểu thông tin và giải đáp thắc mắc cũng được công ty chú trọng và liên tục cải tiến dựa trên góp ý của khách hàng để tối ưu hơn.



Generali chú trọng đào tạo đội ngũ tư vấn tài chính chất lượng cao nhằm nâng cao chuyên môn, khả năng ứng dụng số và kỹ năng chăm sóc khách hàng

Ngoài ra, Generali cũng xây dựng bộ phận riêng để giải quyết quyền lợi bảo hiểm và bộ phận chăm sóc khách hàng mua bảo hiểm qua đối tác ngân hàng, đảm bảo mỗi khách hàng đều có một chuyên viên đồng hành xuyên suốt. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thi đua, giao lưu được tổ chức dành cho các tư vấn tài chính để học hỏi và nâng cao chất lượng đội ngũ. Tất cả nhằm hiện thực hóa cho mục tiêu lớn của Generali: trở thành "người bạn trọn đời" và điểm tựa vững chắc của hàng triệu người Việt Nam.