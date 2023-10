Khi HLV Gong Oh-kyun tiếp quản, ông Trần Tiến Đại làm gì ở đội Công an Hà Nội?

Khi đội Công an Hà Nội vừa lên hạng V-League 2023, đội bóng này ngay lập tức đưa về những cầu thủ hàng đầu và đặt tham vọng ngay trong mùa đầu tiên quay trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Hầu hết những trụ cột, những cái tên tưởng chừng khó dứt áo đội bóng cũ như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài hay đặc biệt là Phan Văn Đức cập bến đội bóng ngành công an.



Vậy ai là người đứng sau những bom tấn chuyển nhượng của Công an Hà Nội trong suốt 2 kì chuyển nhượng vừa qua: không ai khác chính là ông Trần Tiến Đại.

Ông Trần Tiến Đại chỉ đạo cầu thủ ở trận thắng HAGL

Ông Trần Tiến Đại được biết đến là nhà môi giới thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Ông chính là người đứng sau hàng loạt những phi vụ chuyển nhượng bạc tỉ của các CLB tại V-League. Chính ông Đại đã tăng giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ lên gấp 2,3 lần. Trong quá khứ, ông từng giúp hàng chục tuyển thủ quốc gia như Vũ Như Thành, Lê Phước Tứ, Nguyễn Việt Thắng… nhận được mức lương, lót tay tiền tỉ từ các CLB chủ quản.

Đội Công an Hà Nội với nhiều tên tuổi nổi bật

Trước khi đến làm giám đốc kỹ thuật cho đội Công an Hà Nội, ông Trần Tiến Đại chính là người đứng sau phi vụ chuyển nhượng Martin Lò gia nhập CLB Phố Hiến, và giúp anh có bản hợp đồng 5 năm cùng mức lương 80 triệu đồng/ tháng. Sau này, thương vụ Martin Lò gia nhập Hải Phòng cũng một tay ông Đại mai mối.

Khi về "đầu quân" đội bóng công an, ông Đại liền mua cầu thủ dựa trên tham vọng vô địch của CLB. Sau đó, ông đem về hàng loạt những tuyển thủ quốc gia, và biến đội Công an Hà Nội trở thành đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Lần lượt Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, hay ở mùa giải năm nay là Lê Phạm Thành Long và Bùi Hoàng Việt Anh đã về đội bóng thủ đô.

Ở mùa năm ngoái, HLV Trần Tiến Đại được người hâm mộ chú ý nhiều hơn sau khi ông xuất hiện tại băng ghế chỉ đạo để thay cho cựu thuyền trưởng Flavio Cruz trong vòng đấu cuối cùng. Ở những trận đấu trước đó tại V-League 2023, ông Đại cũng trực tiếp tham gia vào việc phụ trách chuyên môn cùng HLV Flavio Cruz.

Đến mùa giải năm nay, trong thời điểm trước khi đội Công an Hà Nội bổ nhiệm HLV Gong Oh-kyun, ông Đại vẫn nắm quyền đội bóng ngành công an trong 2 vòng đấu vừa qua tại V.League. Sau chiến thắng trước HAGL, ông Trần Tiến Đại lần đầu tiên xuất hiện trong phòng họp báo, dù đã dẫn dắt đội Công an Hà Nội 4 trận, tính cả mùa giải năm ngoái.

"CLB CAHN không phải là đội bóng giỏi, chúng tôi đã may mắn khi đạt được chức vô địch V-League mùa trước". HLV chia sẻ sau khi giành 3 điểm trước HAGL.

Thực tế, ông Đại có ý đúng khi nhận định đội không phải là đội bóng giỏi, và phần nào đã may mắn khi vô địch V-League mùa trước. Mặc dù đã mua hàng loạt những sao số, tuy nhiên màn trình diễn của đội bóng ngành công an không để lại quá nhiều dấu ấn về cách vận hành lẫn lối chơi. Công an Hà Nội may mắn vì chỉ hơn đội đứng sau là Hà Nội FC về chỉ số phụ để lên ngôi vô địch. Điều này một phần cũng khiến cho chức vô địch của đội bóng ngành công an chưa thực sự thuyết phục.

Ở mùa giải năm nay, khi đội Công an Hà Nội đã ổn định về mặt quản trị và nhân sự, cộng thêm sự xuất hiện của HLV Gong Oh-kyun trên băng ghế chỉ đạo, người hâm mộ có quyền hy vọng về một đội bóng mạnh mẽ hơn và chứng tỏ đẳng cấp cao so với phần còn lại của V-League. Khi cựu HLV đội tuyển U.23 Việt Nam về tiếp quản chiếc ghế nóng, ông Đại vẫn có khối việc để làm - với vai trò giám đốc điều hành đội Công an Hà Nội.