Khi HLV Troussier vẫn đặt niềm tin ở những người cũ

DANH SÁCH 23 CẦU THỦ U.23 Việt Nam

3 thủ môn: Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), Đoàn Quang Huy (Viettel), Trần Liêm Điều (Nam Định).

9 hậu vệ: Trần Quang Thịnh (Công an Hà Nội), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Lương Duy Cương (Đà Nẵng), Giáp Tuấn Dương (Công an Hà Nội), Phan Tuấn Tài (Viettel), Hà Văn Phương (Công an Hà Nội), Trần Văn Thắng (Hòa Bình), Bùi Xuân Thịnh (Công an Hà Nội).

8 tiền vệ: Lê Văn Đô (Công an Hà Nội), Khuất Văn Khang (Viettel), Huỳnh Công Đến (PVF - Công an Nhân dân), Ngô Sỹ Chinh (Hà Nội), Võ Hoàng Minh Khoa (Bình Dương), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Hoàng Vĩnh Nguyên (TP.HCM), Lê Quốc Nhật Nam (Huế).

3 tiền đạo: Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF - Công an Nhân dân), Nguyễn Quốc Việt (HAGL).