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Thời sự

Khỉ hoang vào khu dân cư, tấn công bé trai 3 tuổi ở Lạng Sơn

Linh Anh
Linh Anh
Một đàn khỉ hoang thường xuyên xuất hiện tại các khu dân cư ở xã Đồng Đăng (Lạng Sơn), phá hoại cây trồng, tài sản và tấn công người. Mới đây, một bé trai 3 tuổi vừa bị khỉ hoang tấn công gây thương tích.

Ngày 7.7, Hạt Kiểm lâm khu vực Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền xã Đồng Đăng triển khai các phương án vây bắt đàn khỉ hoang thường xuyên tràn vào khu dân cư quấy phá, đe dọa an toàn của người dân.

Trước đó, một con khỉ đã tấn công cháu B.N.K (3 tuổi, trú tại thôn Phú Bình, xã Đồng Đăng), khiến nạn nhân bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đưa cháu K. đến cơ sở y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo báo cáo của UBND xã Đồng Đăng, tình trạng khỉ hoang từ rừng núi vào các khu dân cư đã diễn ra trong thời gian dài. Từ tháng 7.2025, một đàn khỉ khoảng 5 - 6 con thường xuyên xuất hiện tại các thôn Thâm Mò, Pá Phiêng và một số khu vực lân cận.

Đàn khỉ hoang liên tục vào khu dân cư, tấn công trẻ nhỏ ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Các vết thương do khỉ hoang tấn công

ẢNH: MAI LƯU

Đàn khỉ thường lục lọi trong vườn, khu vực quanh nhà dân để tìm thức ăn; cắn xé cây cối, phá hoại hoa màu và tài sản của người dân. Một số con khỉ có biểu hiện hung dữ, sẵn sàng tấn công khi gặp người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Đây không phải lần đầu tiên khỉ hoang gây thương tích cho trẻ em tại địa phương. Khoảng đầu tháng 9.2025, một con khỉ từng đột nhập nhà dân ở thôn Thâm Mò, tấn công cháu bé 3 tuổi, khiến nạn nhân bị thương.

Trước tình trạng trên, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức vây bắt, xua đuổi đàn khỉ ra khỏi khu dân cư. 

Tuy nhiên, do đàn khỉ di chuyển tại các khu vực có nhiều cây cối, bụi rậm và địa hình phức tạp nên việc bắt giữ gặp khó khăn. Sau một thời gian, đàn khỉ trở lại tìm kiếm thức ăn và tiếp tục quấy phá.

Hạt Kiểm lâm khu vực Cao Lộc cho biết đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan theo dõi hướng di chuyển, tập tính và khu vực thường xuyên xuất hiện của đàn khỉ để xây dựng phương án xử lý phù hợp, hạn chế nguy cơ khỉ hoang tiếp tục gây thương tích cho người dân.

Trong thời gian chưa bắt được đàn khỉ, cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần đặc biệt chú ý bảo vệ trẻ nhỏ, không để trẻ chơi một mình tại những khu vực vắng vẻ, gần bụi rậm, vườn cây hoặc bìa rừng.

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