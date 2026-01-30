Khi học bổng không chỉ chọn người giỏi, mà chọn người có nội lực

Đòn bẩy kiến tạo thế hệ tiên phong bản lĩnh

Với Trần Minh Đức và Nguyễn Đức Anh, quá trình ứng tuyển học bổng vào Trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) không chỉ là hành trình tìm kiếm hỗ trợ tài chính, mà là lần đầu tiên cả hai buộc phải đối diện trung thực với chính mình - từ những hoang mang, so sánh, đến việc định hình giá trị cá nhân và hướng đi đường dài. Đó cũng là cách BUV nhìn nhận học bổng: không chỉ trao cơ hội học tập, mà tạo điểm tựa cho quá trình phản tư, trưởng thành và kiến tạo con đường phát triển của mỗi người học.

Phụ huynh và học sinh THPT tìm hiểu về BUV

Chương trình Học bổng BUV được xây dựng theo mô hình ACE – Khát vọng (Aspiration), Cam kết (Commitment) và Trao quyền (Empowerment), mở rộng cơ hội tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau, không giới hạn bởi xuất phát điểm địa lý hay điều kiện kinh tế.

Chương trình năm nay bao gồm 12 hạng mục, phản ánh cách tiếp cận đa chiều trong phát triển con người và gắn với định hướng học thuật, hợp tác quốc tế cũng như nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số. Đáng chú ý, BUV triển khai Học bổng Kiến tạo tương lai kỹ sư phần mềm và Học bổng Nữ sinh Công nghệ Tài năng (Tech Queens) nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong các lĩnh vực STEM.

Khuôn viên chuẩn QS 5 sao của BUV

Dấu mốc quan trọng của mùa tuyển sinh 2026 là việc BUV lần đầu hợp tác với Đại học Manchester Metropolitan triển khai chương trình đào tạo và cấp bằng ngay tại Việt Nam. Học bổng Manchester đặc biệt được triển khai duy nhất cho năm tuyển sinh đầu, không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn thể hiện vai trò của giáo dục trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Giá trị của Học bổng BUV được bảo chứng bởi hệ chất lượng ba cấp độ, bao gồm chuẩn quốc gia, chuẩn Vương quốc Anh và chuẩn quốc tế. Quy trình tuyển chọn vì thế được thiết kế theo hướng toàn diện, đánh giá ứng viên dựa trên năng lực học tập, mức độ tham gia hoạt động xã hội, định hướng nghề nghiệp, tiềm năng phát triển và khả năng đóng góp cho cộng đồng - cho phép nhà trường nhìn nhận đầy đủ "con người phía sau hồ sơ", thay vì chỉ dựa vào các thước đo định lượng.

Điểm tựa cho hành trình bứt phá

Với Nguyễn Ngọc Thuận, học bổng là sự ghi nhận cho hành trình học thuật và cống hiến được định hình từ sớm. Duy trì GPA trên 9.0, IELTS 7.5 và là học sinh đầu tiên của trường cấp 3 tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Thuận còn tạo dấu ấn qua vai trò trong Hội đồng học sinh và dự án xã hội "An" về bình đẳng giới. Sự kết hợp giữa năng lực học tập, tư duy cạnh tranh và tinh thần trách nhiệm cộng đồng giúp Thuận vượt qua hơn 1.000 ứng viên để giành học bổng Đại sứ Vương quốc Anh trị giá 1,2 tỉ đồng.

Chu Thị Phương Anh (thứ 4 từ trái qua) cùng Đại biểu Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49 ẢNH: SSEAYP VIỆT NAM

Chu Thị Phương Anh, Quán quân học bổng Hiệu trưởng BUV cho thấy học bổng có thể mở ra cơ hội khám phá bản thân. Lớn lên từ vùng quê ở Bắc Ninh, Phương Anh ghi dấu bằng việc tham gia dẫn dắt các câu lạc bộ tình nguyện và hoạt động trong lĩnh vực marketing từ bậc THPT. Cô thể hiện tư duy chiến lược và tiềm năng phát triển dài hạn, từ đó giành học bổng giá trị lớn và tiếp cận các dự án khởi nghiệp, hoạt động đối ngoại và được lựa chọn tham dự diễn đàn thanh niên quốc tế thuộc Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản.

Nguyễn Thiện Quang là minh chứng cho giá trị dài hạn của học bổng khi rời giảng đường. Tốt nghiệp chương trình Khoa học Máy tính bằng Xuất sắc, Quang hiện là Nghiên cứu viên Trí tuệ Nhân tạo tại Tập đoàn LacBird và từng giành giải Vàng Global Start-up Design Thinking Hackathon 2024 với dự án SpeakEase - ứng dụng AI hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn giao tiếp. Hành trình của Quang cho thấy học bổng không chỉ hỗ trợ việc học, mà còn góp phần hình thành năng lực nghiên cứu, ứng dụng và hội nhập nghề nghiệp.

Thiện Quang chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè trong lễ tốt nghiệp

Học bổng BUV 2026 tạo điều kiện để cá nhân có nội lực chuyển hoá tiềm năng thành giá trị thực, đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập, góp phần hình thành thế hệ nhân lực trẻ bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập và tạo tác động tích cực trong môi trường giáo dục đại học quốc tế.

Điều này cho phép BUV tham gia sâu hơn vào quá trình nâng tầm giáo dục Việt Nam, hướng tới vai trò trung tâm giáo dục xuyên quốc gia (TNE) uy tín trong khu vực. Với tầm nhìn trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, hướng tới mục tiêu lọt Top 100 đại học châu Á, BUV tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình học thuật và học bổng, nuôi dưỡng tinh thần "trái tim sư tử" cho thế hệ tiên phong bản lĩnh.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Học bổng BUV 2026 tại: https://scholarship.buv.edu.vn/