Khi IELTS không chỉ là điểm số mà còn là hành trình trưởng thành và vươn xa

IELTS Prize 2025 - Nơi tôn vinh những hành trình truyền cảm hứng

Từ lâu, IELTS không chỉ là một bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, mà còn là hành trình giúp người học trau dồi kiến thức, từ đó trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với ý nghĩa đặc biệt ấy, IELTS Prize - giải thưởng học thuật thường niên do Hội đồng Anh tổ chức đã ra đời để khích lệ và ghi nhận những cá nhân đã cố gắng không ngừng trên hành trình khai phá IELTS.

Bước sang năm thứ 14, IELTS Prize 2025 chính thức khởi động với diện mạo mới - đầy cởi mở và thân thiện

IELTS Prize 2025 không dừng lại ở một danh hiệu danh giá, đó còn là sự tôn vinh sâu sắc dành cho mọi nỗ lực dù là nhỏ nhất của mỗi thí sinh IELTS. Không còn các quy định giới hạn độ tuổi hay nghề nghiệp, IELTS Prize 2025 đón chào tất cả các thí sinh tham gia qua hình thức ứng tuyển bằng video, giúp các bạn được tự do bộc lộ câu chuyện cá nhân theo cách chân thực và sáng tạo.

Giải thưởng cũng khuyến khích họ mạnh dạn kể câu chuyện chinh phục IELTS của chính mình thông qua 3 lựa chọn đề thi mang tính cá nhân hóa cao dành cho học sinh, giáo viên và các đối tượng khác. 15 thí sinh xuất sắc nhất sẽ trở thành IELTS Inspirers - những đại sứ truyền cảm hứng và cùng nhau lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Hai câu chuyện dưới đây sẽ là nguồn cảm hứng cho thế hệ IELTS Inspirers tiếp theo sẵn sàng viết tiếp ước mơ cùng IELTS Prize 2025.

Cánh cửa mở ra những "trạm tiếp sức" trên hành trình lan tỏa tri thức

Với Huyền My - Giải nhất của IELTS Prize 2023 đã trở thành tấm vé đưa cô đến những cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển sự nghiệp. Đầu tiên là hành trình học tập tại Đại học Aston - nơi Huyền My được tiếp cận tư duy giáo dục tiên tiến và ứng dụng phân tích dữ liệu. Nhờ đó, cô bạn không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn được truyền cảm hứng để khám phá những giải pháp giáo dục mới có tính ứng dụng cao.

Ngay sau đó, Huyền My đã đồng hành cùng LearnerIS - dự án nền tảng học tiếng Anh cá nhân hóa để tham gia các cuộc thi khởi nghiệp tại Anh. "IELTS Prize mở ra cho mình những "trạm tiếp sức", nơi mình được học hỏi, kết nối và tiếp tục tiến về phía trước. Khi nhìn lại, mình thấy bản thân đã đi xa hơn rất nhiều so với điểm xuất phát" - Huyền My bộc bạch.

IELTS Prize không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của bản thân mà còn là bệ phóng để cô bạn chạm đến những cơ hội học tập, sự nghiệp và đặc biệt là hành trình lan tỏa tri thức đến với cộng đồng

Hành trình vượt ra vùng an toàn để trở thành người truyền cảm hứng

Trước khi trở thành chủ nhân giải ba IELTS Prize 2022, Ngô Phương Anh từng tự nhận mình là một người "không có mục tiêu lớn lao gì cả". Cô bạn không chắc mình thực sự phù hợp với điều gì, càng chưa từng nghĩ câu chuyện cá nhân rất đỗi bình dị của mình lại có thể chạm đến ai khác. Thế nhưng, mọi thứ dường như thay đổi kể từ khoảnh khắc tên cô bạn được xướng lên trong danh sách giải thưởng của IELTS Prize 2022.

"Giải thưởng IELTS Prize chính là sự công nhận cho đóng góp của bản thân, giúp mình có thêm động lực để theo đuổi giấc mơ" - Phương Anh nói

Quá trình theo học Thạc sĩ ngành TESOL tại Đại học Bristol (Vương quốc Anh) sau đó chính là cơ hội để cô bạn có sự dịch chuyển trong phương pháp giảng dạy, tập trung vào khía cạnh khơi dậy sự tò mò, chủ động học hỏi nơi học viên. Phương Anh quan niệm rằng điểm số chỉ mang tính tạm thời, còn tinh thần tự học mới là hành trang bền vững nhất.

Đó cũng chính là lý do giữa một thế hệ luôn đối mặt với "peer pressure" - áp lực đồng trang lứa khiến nhiều bạn trẻ ngần ngại khi chia sẻ thành tựu. Phương Anh tin rằng điều chạm đến trái tim người khác không nằm ở con số 8.0 hay 9.0 IELTS hào nhoáng, mà là hành trình bạn đã trải qua.

Nhắn nhủ đến những thí sinh đang dự định chinh phục IELTS Prize năm nay, Phương Anh cho rằng việc mở lòng và chia sẻ sẽ là cơ hội để bạn thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và thế giới, từ đó dám bước ra khỏi vùng an toàn để làm những điều tốt đẹp.

Từ những câu chuyện đã được viết nên bởi các chủ nhân IELTS Prize như Huyền My hay Phương Anh, có thể thấy, IELTS Prize không chỉ là điểm khởi đầu cho ước mơ, mà còn là nơi các thí sinh tìm thấy chính mình và sẵn sàng tạo lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của chính bạn cùng IELTS Prize 2025 để viết tiếp hành trình trưởng thành của riêng mình, bởi dù xuất phát từ nơi đâu và hướng tới đích đến nào, nó luôn xứng đáng được lắng nghe và trân trọng.