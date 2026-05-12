Khi khả năng vận hành trở thành thước đo mới của bất động sản nghỉ dưỡng

Trong bối cảnh đó, nhóm tài sản có thể sử dụng, tạo dòng giá trị quanh năm đang dần được quan tâm như một hướng tiếp cận mới.

Từ tư duy sở hữu sang quan tâm hiệu quả khai thác

Trong nhiều năm, bất động sản nghỉ dưỡng thường được nhìn nhận như một kênh nắm giữ tài sản, gắn với kỳ vọng tăng giá hoặc khai thác theo chu kỳ du lịch. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang dần thay đổi. Thay vì chỉ đặt trọng tâm vào giá bán hay lợi nhuận dự kiến, một bộ phận nhà đầu tư hiện chú ý nhiều hơn đến công năng sử dụng và hiệu quả khai thác trong dài hạn.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, nhà đầu tư tại TP HCM, cho biết tiêu chí lựa chọn của ông hiện khác đáng kể so với trước đây. "Tôi không còn nhìn tài sản chỉ dưới góc độ chờ tăng giá. Điều tôi quan tâm là nó có thể sử dụng được không, có khai thác được không, có tạo ra giá trị thực hay không", ông nói.

Bà Lê Hoàng Anh, nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội, cũng cho rằng xu hướng này ngày càng rõ ở nhóm khách hàng mới. "Nhiều nhà đầu tư hiện không chỉ nhìn lợi nhuận trên giấy. Họ quan tâm tài sản có công năng thật, có thể dùng được và có khả năng tạo dòng giá trị dài hạn", bà chia sẻ.

Sự thay đổi này kéo theo cách nhìn mới về giá trị tài sản. Nếu trước đây lợi nhuận thường là thước đo chính, thì nay nhiều nhà đầu tư tính thêm tần suất sử dụng, mức độ gắn với tiện ích và khả năng khai thác như những yếu tố bổ trợ cho giá trị dài hạn.

Ông Trần Quốc Hưng, nhà đầu tư trong lĩnh vực lưu trú, cho rằng đây là khác biệt quan trọng. "Giá trị không chỉ đến từ việc sở hữu, mà đến từ cách tài sản được khai thác theo thời gian", ông nói. Theo ông Hưng, đó cũng là lý do nhóm bất động sản có thể vận hành quanh năm đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Xu hướng này đang phản ánh rõ hơn tại các thị trường ven biển có hạ tầng phát triển, nguồn khách ổn định và mô hình vận hành trưởng thành.

Tại nhiều điểm đến quốc tế như Phuket, Bali hay Dubai, nhóm tài sản lưu trú trong các tổ hợp tích hợp đã phát triển nhiều năm, dựa trên lợi thế tiện ích đồng bộ, nguồn khách quốc tế quanh năm và nhu cầu sở hữu gắn với khai thác. Theo giới đầu tư, đây là những thị trường cho thấy giá trị của tài sản không chỉ đến từ sở hữu, mà còn gắn với sức sống của điểm đến.

Tại Việt Nam, xu hướng này bước đầu phản ánh tại một số thị trường ven biển như Phú Quốc, Đà Nẵng và Cam Ranh, nơi các sản phẩm có thể kết hợp nghỉ dưỡng và khai thác bắt đầu được quan tâm nhiều hơn. Điểm chung của các thị trường này là dịch chuyển từ phát triển đơn lẻ sang gắn sản phẩm với hệ dịch vụ, thương mại và trải nghiệm đồng bộ.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm căn hộ cao tầng ven biển với đầy đủ nội thất trong các tổ hợp tích hợp, nơi có sẵn tiện ích, dòng khách và nền tảng khai thác thực tế, đang được một số nhà đầu tư đánh giá cao nhờ đáp ứng đồng thời mức giá hợp lý, nhu cầu sử dụng linh hoạt và tiềm năng khai thác dài hạn.

(Ảnh: Phối cảnh phân khu Cara 365 tại CaraWorld với view công viên nước lớn bậc nhất Cam Ranh)

Ông Phạm Đức Long, nhà đầu tư cá nhân, cho rằng lợi thế của nhóm sản phẩm này nằm ở chỗ "giá trị không chỉ đến từ căn hộ, mà đến từ hệ sinh thái bao quanh căn hộ". Theo ông, nếu tài sản được đặt trong một quần thể có dòng khách và nhịp vận hành thực, khả năng duy trì giá trị dài hạn sẽ khác biệt.

Theo nhiều nhà đầu tư, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự xuất hiện của một dòng sản phẩm mới, mà ở việc thị trường đang định hình hệ tiêu chí đánh giá tài sản khác trước. Khi hiệu quả khai thác trở thành một phần của giá trị, những sản phẩm gắn với công năng thực, vận hành ổn định và hệ tiện ích đồng bộ được cho là sẽ có thêm dư địa trong chu kỳ phát triển mới của bất động sản nghỉ dưỡng.