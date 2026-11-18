Đó cũng là tinh thần cốt lõi của MIK Group khi phát triển Imperia Sensa Park tại khu đông TP.HCM.

Không gian sống linh hoạt theo từng nhịp sống

Thay vì áp dụng một mô hình căn hộ đồng nhất, Imperia Sensa Park phát triển hệ sản phẩm đa dạng về diện tích, bố cục lẫn tiêu chuẩn bàn giao, giải quyết trực diện bài toán không gian của từng nhóm cư dân.

Với người trẻ độc thân, ngôi nhà đầu đời trước hết là không gian tự do phản chiếu gu thẩm mỹ và nhịp sống cá nhân. Nhắm tới nhu cầu sử dụng vừa vặn cùng bài toán tài chính hợp lý, dự án có dòng sản phẩm Studio và 1PN đi kèm lựa chọn bàn giao bán hoàn thiện (semi-thô). Thay vì tiếp nhận một mặt bằng đã đóng khung sẵn nội thất, người trẻ được trao quyền chủ động tối đa để tự thiết kế căn hộ theo đúng sở thích và ngân sách. Sự linh hoạt này mang đậm dấu ấn riêng và điều chỉnh dễ dàng khi công việc hay thói quen sinh hoạt thay đổi.

Thiết kế căn hộ vuông vức giúp tối ưu công năng và linh hoạt trong bố trí nội thất

Bước sang giai đoạn lập gia đình và có con nhỏ, ưu tiên của gia đình trẻ sẽ thiên về sự tiện lợi, ấm cúng trong sinh hoạt chung nhưng cũng cần những khoảng lặng thư giãn sau giờ làm. Để đáp ứng những "khẩu vị" nhóm khách hàng này, Imperia Sensa Park phát triển bộ sưu tập căn hộ 2PN với diện tích từ 70,1 - 70,3 m² đến 82 - 94 m².

Nếu các căn khoảng 70 m² được tính toán tối ưu, gói gọn đầy đủ công năng thiết yếu cho những gia đình trẻ mới bắt đầu hành trình an cư, thì các căn diện tích lớn từ 82 - 94 m² lại cho phép gia chủ chiều chuộng sở thích cá nhân, hay dành thêm khoảng trống vui chơi cho con trẻ. Phương án bàn giao hoàn thiện cao cấp cũng giúp các cặp vợ chồng bận rộn tiết kiệm đáng kể thời gian thi công, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ở các gia đình đa thế hệ, thách thức lớn nhất là dung hòa các mong muốn: ở gần để thuận tiện gắn kết, nhưng đủ tách biệt để ông bà, cha mẹ và con cái duy trì nhịp sống riêng. Bộ sưu tập căn hộ 3 phòng ngủ (94 - 104 m²) cùng dòng căn Grande 4PN đặc biệt (bên cạnh tùy chọn kết hợp hai căn liền kề) giải quyết bài toán này nhờ mặt bằng vuông vức, phân luồng "tĩnh - động" rành mạch.

Chất lượng bền vững và tiêu chuẩn bàn giao cao cấp

Với các khách hàng mua ở thực, trải nghiệm sử dụng hằng ngày cùng tổ ấm vẫn là thước đo chuẩn mực nhất. Bên cạnh cách chia công năng phù hợp từng nhóm cư dân, Imperia Sensa Park đầu tư đồng bộ từ cấu trúc mặt thoáng đến từng chi tiết vật liệu bàn giao.

Từng chi tiết nội thất tại Imperia Sensa Park được đầu tư chỉn chu, cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng

Về kiến trúc mặt bằng, các căn hộ tại dự án được thiết kế theo chiều ngang với bề rộng mặt thoáng từ 7,5 m - 10,45 m, giúp tỷ lệ mặt thoáng đạt trên 80%. Kết hợp cùng hệ kính lớn mở rộng tối đa tầm nhìn (cách sàn chỉ 100 mm) tại toàn bộ phòng ngủ, không gian bên trong luôn đón trọn ánh sáng tự nhiên và luồng gió mát từ hai dòng sông bao quanh, giữ cho ngôi nhà luôn thông thoáng và tiết kiệm năng lượng chiếu sáng ban ngày.

Ở các căn hộ bàn giao hoàn thiện, danh mục vật liệu và thiết bị được tuyển chọn từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ ván sàn gỗ công nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn an toàn với nồng độ phát thải Formaldehyde cực thấp, góp phần duy trì chất lượng không khí trong nhà trong lành, bảo vệ sức khỏe hô hấp cho cả trẻ nhỏ lẫn người cao tuổi.

Sự chăm chút cho trải nghiệm thực tế còn thể hiện rõ ở khu vực bếp và phòng vệ sinh. Gian bếp được trang bị bếp từ ba vùng nấu linh hoạt, tích hợp chức năng hẹn giờ, tự động ngắt khi quá nhiệt hoặc trào nước cùng khóa an toàn trẻ em, giúp việc nấu nướng hằng ngày nhẹ nhàng và an tâm hơn.

Trong phòng tắm, thiết kế bồn cầu nguyên khối không vành hạn chế tích tụ vi khuẩn, dễ lau rửa và vận hành êm ái; trong khi sen tắm kiểm soát nhiệt độ giúp duy trì mức nhiệt nước ổn định, hạn chế nguy cơ thay đổi nóng lạnh đột ngột cho người sử dụng ở mọi lứa tuổi.

Bằng cách đặt sự khác biệt của từng cá nhân và từng giai đoạn gia đình vào trung tâm thiết kế theo tinh thần Discovery Residences, Imperia Sensa Park không chỉ mang đến nhiều lựa chọn về diện tích, mà còn tạo dựng một không gian sống đủ tinh tế để thích ứng với hiện tại và đồng hành cùng cư dân trong nhiều năm tiếp theo.