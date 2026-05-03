Khi kiểm soát biến chứng trở thành trọng tâm trong phẫu thuật tạo hình hiện đại

Sự kiện quy tụ gần 300 bác sĩ trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và răng hàm mặt, cùng tham gia trao đổi chuyên môn và tiếp cận các nghiên cứu lâm sàng mới.

Chương trình ghi nhận 18 báo cáo chuyên đề, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như thẩm mỹ gương mặt, tạo hình ngực - thành bụng, điều trị biến chứng liệt mặt và phục hồi sau tổn thương thần kinh. Các nội dung không chỉ tập trung vào kỹ thuật can thiệp, mà còn làm rõ vai trò của quản lý biến chứng và phục hồi chức năng trong toàn bộ quá trình điều trị.

Ngay từ phiên khai mạc, sự kiện đã thu hút sự quan tâm đông đảo của đội ngũ chuyên gia và bác sĩ tham dự. Điều này cho thấy sức hút của một chủ đề mang tính thời sự, khi quản lý biến chứng ngày càng trở thành trọng tâm trong thực hành lâm sàng hiện nay.

Trong số các báo cáo nổi bật, phần trình bày của bác sĩ quốc tế đã mang đến góc nhìn thực tiễn trong điều trị khe hở vòm miệng, cùng với những chia sẻ chi tiết về quá trình phẫu thuật và phục hồi. Bên cạnh đó, các phiên thảo luận chuyên sâu về phục hồi vận động vùng mặt, tái tạo khuyết hổng sau chấn thương hay chỉnh hình mũi biến dạng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Song song, các công nghệ và kỹ thuật hiện đại như ứng dụng cấu trúc SMAS, công nghệ 3D hay các phương pháp can thiệp phức tạp tiếp tục được cập nhật và phân tích dưới góc độ lâm sàng.

Trong ngày tiếp theo, nội dung hội thảo tập trung nhiều hơn vào chuyên ngành răng hàm mặt, với các báo cáo liên quan đến điều trị ngừng thở khi ngủ, tổn thương thần kinh và phục hồi chức năng. Sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đã góp phần mở rộng góc nhìn, giúp đội ngũ bác sĩ trong nước tiếp cận với các xu hướng điều trị tiên tiến từ những nền y học phát triển.

Bên cạnh các nội dung học thuật, hội thảo còn ghi nhận sự đồng hành của nhiều thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc y khoa, từ răng miệng, liền thương đến phục hồi hậu phẫu. Sự kết nối giữa kiến thức chuyên môn và giải pháp thực tiễn đã tạo nên một hệ sinh thái toàn diện, giúp bác sĩ không chỉ cập nhật lý thuyết mà còn trực tiếp tiếp cận các ứng dụng lâm sàng.

Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ và kỹ thuật điều trị, một nguyên tắc cốt lõi vẫn được nhấn mạnh xuyên suốt: Kiểm soát rủi ro và tối ưu phục hồi đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo kết quả điều trị lâu dài. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân an tâm và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật sau can thiệp.

Định hướng này tương đồng với hành trình hơn 38 năm phát triển của Rejuvaskin trong lĩnh vực quản lý và dự phòng sẹo. Dựa trên nền tảng khoa học về lành thương, các giải pháp silicone y tế của Rejuvaskin được ứng dụng nhằm hỗ trợ kiểm soát quá trình hình thành sẹo, đặc biệt trong giai đoạn hậu can thiệp.

Trong thời gian diễn ra hội thảo, gian hàng Rejuvaskin Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời tham dự. Không chỉ là cơ hội để củng cố kết nối với chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, sự kiện còn mở ra khả năng tiếp cận sâu hơn với chuyên ngành răng hàm mặt - nơi nhu cầu phục hồi và quản lý sẹo đang ngày càng được chú trọng.

Rejuvaskin Việt Nam trân trọng cơ hội được gặp gỡ và trao đổi cùng cộng đồng chuyên gia y khoa, đồng thời tiếp tục theo đuổi định hướng đồng hành trong việc nâng cao chất lượng phục hồi và kiểm soát biến chứng. Phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của một hệ sinh thái ngày càng toàn diện, nơi can thiệp và phục hồi luôn song hành.