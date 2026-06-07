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Văn hóa

Khi ký ức được 'mã hóa' qua 30 bức tranh truyền thần bằng muội than

Anh Thư
Anh Thư
07/06/2026 19:19 GMT+7

30 bức truyền thần trong triển lãm 'Mã hóa thời gian' của nghệ sĩ Mỹ Dũng không chỉ tái hiện chân dung con người mà còn gợi mở những suy ngẫm về ký ức văn hóa trong kỷ nguyên số.

Ngày 7.6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, nghệ sĩ Mỹ Dũng (Nguyễn Văn Mỹ) khai mạc triển lãm "Mã hóa thời gian" với 30 tác phẩm tranh truyền thần vẽ bằng muội than trên canvas. Đặc biệt, nghệ sĩ chỉ sử dụng bông gòn và nhọ nồi để tạo nên những chân dung giàu cảm xúc.

Khi ký ức được 'mã hóa' qua 30 bức tranh truyền thần bằng muội than- Ảnh 1.

Trước tác phẩm vua Khải Định (1885 -1925)

ẢNH: ANH THƯ

Được ấp ủ và thực hiện từ năm 2020 đến 2026, dự án "Truyền thần" là hành trình nghệ thuật của Mỹ Dũng trong việc lưu giữ ký ức văn hóa Việt. Từ chân dung các nhân vật lịch sử đến những hình ảnh đời thường, phong tục tập quán và sinh hoạt cộng đồng, mỗi tác phẩm như một mảnh ghép thời gian, góp phần phác họa diện mạo xã hội Việt Nam thế kỷ 19 - 20 và những giá trị bản sắc còn vang vọng đến hôm nay.

Khi ký ức được 'mã hóa' qua 30 bức tranh truyền thần bằng muội than- Ảnh 2.
Khi ký ức được 'mã hóa' qua 30 bức tranh truyền thần bằng muội than- Ảnh 3.
Khi ký ức được 'mã hóa' qua 30 bức tranh truyền thần bằng muội than- Ảnh 4.
Khi ký ức được 'mã hóa' qua 30 bức tranh truyền thần bằng muội than- Ảnh 5.

Tranh truyền thần được nghệ sĩ Mỹ Dũng thực hiện bằng chất liệu soot (muội than) trên canvas

ẢNH: ANH THƯ

Điểm nhấn của triển lãm nằm ở sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ đương đại. Mỗi tác phẩm được đặt trong khung gỗ khắc dày đặc các con số từ 1 đến 9, đồng thời tích hợp một mã QR riêng biệt. Cách sắp đặt này biến hành trình thưởng lãm thành quá trình tương tác và giải mã, nơi những lớp ký ức văn hóa không hiện diện trực tiếp mà từ từ được khám phá qua trải nghiệm của người xem.

Khi ký ức được 'mã hóa' qua 30 bức tranh truyền thần bằng muội than- Ảnh 6.

Người xem tương tác bằng cách quét mã QR để khám phá thông tin và ý nghĩa của tác phẩm

ẢNH: ANH THƯ

Những con số tưởng chừng khô khan trở thành biểu tượng cho cách con người đương đại tiếp cận quá khứ thông qua công nghệ và dữ liệu. Vượt qua lớp mã hóa ấy, người xem có cơ hội kết nối với những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần được lưu giữ trong từng nét vẽ, từ đó cảm nhận rõ hơn dòng chảy ký ức của một thời đã qua.

Thông qua "Mã hóa thời gian", nghệ sĩ Mỹ Dũng mở ra góc nhìn mới về lịch sử và di sản văn hóa. Trong không gian nghệ thuật ấy, ký ức không chỉ được lưu giữ mà còn được tái kích hoạt bằng ngôn ngữ của thời đại số, tạo nên cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại.

Khi ký ức được 'mã hóa' qua 30 bức tranh truyền thần bằng muội than- Ảnh 7.

Nghệ sĩ Mỹ Dũng hướng dẫn khách tham quan cách quét mã QR để xem thông tin tác phẩm

ẢNH: ANH THƯ

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, Mã hóa thời gian góp phần đưa các giá trị nhân văn, di sản văn hóa và niềm tự hào dân tộc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 11.6.

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