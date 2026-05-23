Khi lạp xưởng truyền thống gặp gu ăn uống hiện đại

Từ những mâm cơm ngày Tết, đĩa xôi nóng buổi sáng đến cơm rang hay bánh mì, lạp xưởng từ lâu đã trở thành hương vị gần gũi trong nhiều gia đình Việt. Nhưng cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, người dùng hiện đại không chỉ tìm kiếm món ăn ngon mà còn ưu tiên sự tiện lợi, dễ bảo quản và linh hoạt trong cách sử dụng.

Lạp xưởng sấy ngũ vị

Từ nhu cầu đó, Mavin Foods phát triển dòng lạp xưởng sấy ngũ vị Mavin - phiên bản vừa giữ được nét đặc trưng của lạp xưởng truyền thống, vừa phù hợp hơn với cuộc sống bận rộn hiện nay. So với lạp xưởng tươi, sản phẩm có ưu thế ở khả năng bảo quản và sử dụng linh hoạt hơn. Người dùng có thể bảo quản ở nhiệt độ thường tới 30 ngày hoặc bảo quản lạnh tới 90 ngày, thuận tiện để dự trữ trong gia đình, mang theo khi đi xa hoặc dùng cho những bữa ăn nhanh gọn hằng ngày.

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở công thức tẩm ướp với rượu Mai quế lộ cùng các loại gia vị quen thuộc như hồi, quế, tiêu, thảo quả hay đinh hương. Hương vị vì thế vừa gợi cảm giác quen thuộc của lạp xưởng truyền thống, vừa có sự hài hòa, nhẹ nhàng hơn để phù hợp với khẩu vị hiện đại. Khi thưởng thức, người dùng có thể cảm nhận vị ngọt thịt cân bằng, chút cay thơm của tiêu cùng hậu vị đặc trưng của Mai quế lộ.

Lạp xưởng sấy ngũ vị

Bên cạnh công thức gia vị, Mavin Foods cũng chú trọng vào công nghệ chế biến nhằm cải thiện trải nghiệm sản phẩm. Lạp xưởng được ứng dụng công nghệ sấy nhiệt thấp trong thời gian dài để giữ màu sắc tự nhiên, hạn chế tình trạng khô cứng và tạo độ dai mọng cho từng thớ thịt. Đồng thời, công nghệ thịt xay thô giúp sản phẩm giữ được kết cấu rõ ràng, mang lại cảm giác "ăn thấy thịt" khi thưởng thức.

Một ưu điểm khác của lạp xưởng sấy ngũ vị Mavin là sự tiện dụng trong chế biến. Sản phẩm có thể chiên áp chảo, nướng hoặc kết hợp cùng cơm nóng, xôi, bánh mì, mì trộn hay các món ăn nhanh tại nhà. Chỉ sau vài phút chuẩn bị, người dùng đã có thể hoàn thiện một bữa ăn đậm đà và tiện lợi cho cả gia đình.

Lạp xưởng sấy ngũ vị

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu hiện đại, kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến đóng gói theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như HACCP, ISO. Với lợi thế từ chuỗi giá trị "Từ nông trại đến bàn ăn" của Tập đoàn Mavin, Mavin Foods đang từng bước phát triển các dòng thực phẩm chế biến mang hương vị Việt nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.