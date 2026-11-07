Khi mèo cưng trở thành… ngôi sao mạng

Những video về mèo với hàng trăm ngàn lượt xem

Cặp đôi Nguyễn Lê Phúc Thọ (24 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú (30 tuổi, cùng ngụ P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM) đã bắt đầu thực hiện các video về Binh Nhì, con mèo mà cả hai đang nuôi chung được hai năm. Những video này được đăng tải trên kênh TikTok "Binh Nhì là con mèo" và duy trì ổn định từ 200.000 đến 500.000 lượt xem mỗi video.

Thay vì bắt mèo phải "diễn" theo kịch bản có sẵn, cặp đôi chọn cách quay lại các khoảnh khắc của mèo rồi mới xây dựng nội dung dựa theo những gì đã quay. "Phương châm của tụi mình là quay những khoảnh khắc tự nhiên nhất của mèo. Đối với mình, đó chính là điều làm cho người ta thích xem và có cảm giác thoải mái khi xem", Cẩm Tú chia sẻ.

Cẩm Tú và Phúc Thọ bên con mèo cưng của mình ẢNH: TIỂU YẾN

Bên cạnh các video ghi hình lại các khoảnh khắc tự nhiên, Cẩm Tú và Phúc Thọ cũng thực hiện những video liên quan đến kỹ năng của mèo. Trong đó, những đoạn video mèo hát cùng chủ đã nhận được nhiều sự chú ý. Chia sẻ về cách tạo nên những video này, Cẩm Tú cho biết: "Mèo của mình có thói quen là luôn kêu đáp lại mỗi khi chủ nói chuyện hay hát xong một câu. Mình chỉ tận dụng phản ứng tự nhiên đó để làm nội dung chứ hoàn toàn không ép buộc mèo phải "hát" theo mình".

Cũng là người làm nội dung về mèo, Kim Phương Thảo (36 tuổi, chủ kênh TikTok "Anh mèo tên Sâu", ngụ xã Hoài Đức, TP.Hà Nội) thì xây dựng nội dung dựa trên tính cách của từng con mèo. "Mỗi con mèo trong nhà mình đều có tính cách rất khác nhau. Mình sẽ xây dựng nội dung sao cho mèo được thoải mái với tính cách của chúng nhất có thể. Khi theo dõi đủ lâu, người xem có thể bắt đầu nhận ra tính cách của từng con thông qua cách cư xử tự nhiên của chúng", Thảo bày tỏ.

Video mèo hát cùng chủ

Thảo cũng chọn ghi lại những khoảnh khắc đời thường để kể câu chuyện về từng con mèo. Cô bộc bạch: "Dù chỉ là các sinh hoạt thường nhật, những thước phim này lại dễ dàng tạo điểm chạm với các bạn nuôi mèo hoặc có tình yêu với thú cưng."

Không chỉ người sáng tạo nội dung, người xem cũng sẽ ưu tiên chọn lọc những nội dung mà họ cảm thấy trong đó mèo được thoải mái. Từng xem nhiều video về động vật, Cao Ngọc Tuyết Mai (26 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM) bày tỏ: "Mình thích xem khoảnh khắc mèo vui đùa tự nhiên vì điều đó mang lại cảm giác dễ chịu. Mình tuyệt đối nói không với các nội dung có dấu hiệu cưỡng ép vật nuôi làm trò trước ống kính."

Nên cho mèo tiếp xúc với máy quay như thế nào?

Thay vì huấn luyện mèo thích nghi với máy quay, Phúc Thọ và Cẩm Tú chủ trương ưu tiên sự tự nhiên tuyệt đối. Thọ cho biết cả hai thường đặt cố định máy góc rộng hoặc cầm tay, để mèo tự do di chuyển và ống kính chỉ đi theo từng chuyển động của mèo. Với những góc quay cần giữ cố định vị trí, cặp đôi sẽ dùng đồ chơi để thu hút sự chú ý của mèo thay vì gượng ép. "Tuy nhiên, nếu phát hiện mèo có biểu hiện khó chịu và muốn bỏ đi, tụi mình sẽ lập tức dừng quay. Mỗi buổi ghi hình đều kết thúc bằng một phần thưởng nhỏ để tạo niềm vui cho mèo", Phúc Thọ chia sẻ.

Là một người nuôi và yêu thích xem video về mèo, Phạm Lê Yến Nhi (21 tuổi, ngụ P.Đông Hòa, TP.HCM) cũng thường xuyên dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc của thú cưng. "Một trong hai con mèo của mình thể hiện rõ sự không thích máy quay đến gần, như thể nó nhận biết được. Do đó, dù rất thích quay clip, mình luôn hạn chế quay khi mèo không thích", Nhi khẳng định.

Các video về mèo thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Nguyễn Quang Tới, bác sĩ thú y tại phòng khám GoldPet (xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), để mèo có thể làm quen với máy quay và không bị căng thẳng, người thực hiện nội dung nên cho mèo tự ngửi, quan sát máy quay và làm quen với người quay trước khi bắt đầu.

"Ngoài việc cho chúng quan sát, người quay cũng nên ưu tiên quay tại nơi chúng thường sinh hoạt, hạn chế tiếng ồn và người lạ. Bên cạnh đó, có thể sử dụng đồ ăn yêu thích, đồ chơi và lời khen để khuyến khích hợp tác, tuyệt đối không ép buộc chúng", ông Tới cho biết.

Ông Tới cũng lưu ý, nếu mèo có biểu hiện cụp tai, né tránh, run rẩy, gầm gừ hoặc tìm cách bỏ đi, hãy dừng quay vì đó là dấu hiệu mèo đang "stress", nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả tinh thần và sức khỏe của mèo.

Chăm sóc mèo bị căng thẳng như thế nào? Theo ông Nguyễn Quang Tới, khi mèo có các biểu hiện như tai ép sát, đồng tử giãn, đuôi quật mạnh, gầm gừ, co rúm hoặc cố lẩn tránh, người nuôi cần đặc biệt chú ý đến tâm lý của chúng. Căng thẳng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn khiến mèo bỏ ăn, suy giảm sức đề kháng và dễ mắc bệnh. Khi phát hiện các dấu hiệu trên, người nuôi nên tạo cho mèo một không gian yên tĩnh, tránh bị làm phiền bởi người lạ hoặc vật nuôi khác. Việc duy trì lịch sinh hoạt quen thuộc và quan sát kỹ các thói quen hằng ngày sẽ giúp mèo nhanh chóng bình tĩnh. Khi mèo chủ động tiếp cận, người nuôi có thể nhẹ nhàng tương tác, vuốt ve và thưởng thức ăn để giúp chúng giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, người nuôi cần lưu ý nếu mèo có các biểu hiện bỏ ăn, bỏ uống, ói, tiêu chảy, sợ hãi kéo dài sau thời gian căng thẳng thì cần đưa đến bác sĩ thăm khám và hỗ trợ sớm nhất có thể.



