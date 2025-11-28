Khi mọi nhu cầu chỉ 'trong bán kính 5 phút': chuẩn sống mới định hình ra sao

Hãy thử bắt đầu một ngày theo cách vận hành của một đô thị tích hợp: con đi bộ đến trường, cha mẹ làm việc tại co-working space (không gian làm việc chung) ngay trong nội khu, cả gia đình dạo công viên và mua sắm ngay bên nhà. Đó không còn là viễn cảnh xa vời, mà là chuẩn sống mới đang được định hình qua mô hình LIVE - WORK - PLAY - LEARN - SHOP. Và lần đầu tiên, hành trình này được mô phỏng trực quan bằng công nghệ tại Nam Long Journey 2025 - Experience "Integrated"

5 trụ cột đô thị tích hợp trong một hành trình liền mạch

Sự phát triển của đô thị hiện đại cho thấy một xu hướng rõ rệt: cư dân không chỉ tìm một nơi ở, mà cần một hệ sinh thái đáp ứng đồng thời các nhu cầu sống - làm việc - học tập - giải trí - mua sắm. Tại Nam Long Journey 2025, mô hình này được tái hiện thành một hành trình trải nghiệm liền mạch và sáng tạo, giúp khách tham dự "bước vào" và cảm nhận rõ nhịp sống tại các đô thị tích hợp của Nam Long.

Nam Long Journey 2025 tái hiện mô hình đô thị tích hợp qua trải nghiệm trực quan, nơi khách tham dự có thể bước qua từng trụ cột của cuộc sống hiện đại

Khu vực LIVE mang đến không gian trưng bày mô phỏng cảnh quan, tiện ích và cấu trúc vận hành đặc trưng của cụm 4 đô thị nổi bật gồm Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh); Mizuki Park (Nam Sài Gòn); Izumi City (Đồng Nai) và Elyse Island (Đồng Nai). Khu vực này không chỉ giới thiệu riêng lẻ từng dự án mà nhằm trình diễn tổng thể tiêu chuẩn quy hoạch và chiến lược phát triển đô thị quy mô lớn của Nam Long. Nối tiếp đó, WORK được thể hiện qua khu vực Đối tác - HR, nơi giới thiệu mạng lưới doanh nghiệp, mô hình làm việc linh hoạt và cộng đồng nghề nghiệp gắn kết, phản ánh xu hướng ngày càng được coi trọng trong các khu đô thị tích hợp.

Đồng thời, LEARN - PLAY - SHOP được lồng ghép thông qua workshop Terrarium và các hoạt động tương tác xuyên suốt chuỗi sự kiện. Nổi bật nhất là Phòng trải nghiệm đa giác quan (Immersive Room) - nơi khách tham dự có thể "chơi" với công nghệ thông qua màn hình cảm ứng và hiệu ứng mô phỏng 360°, đồng thời "học" về cấu trúc đô thị, tiện ích và quy hoạch bằng hình ảnh trực quan. Công nghệ VR đưa người dùng vào các chuyến tham quan ảo qua tuyến phố, công viên trung tâm hoặc phân khu của từng dự án, giúp khách hàng hiểu rõ cách hệ tiện ích giáo dục, giải trí và mua sắm được tích hợp như thế nào để cư dân tiếp cận nhu cầu thiết yếu ngay trong phạm vi gần nhất.

Sự liền mạch giữa các khu vực này mang đến một góc nhìn trực quan về cách một đô thị tích hợp được cấu trúc: đa chức năng, giảm phụ thuộc vào di chuyển và hỗ trợ đời sống cư dân theo hướng thuận tiện và ổn định.

Xu hướng đô thị tích hợp: lời giải cho bài toán thời gian và chất lượng sống

Việc ngày càng nhiều người quan tâm đến mô hình LIVE - WORK - PLAY - LEARN - SHOP cho thấy nhu cầu sống tại đô thị đang thay đổi theo hướng thực tế và ưu tiên trải nghiệm rõ rệt hơn. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa gia tăng, quỹ thời gian hạn chế và yêu cầu cân bằng giữa công việc - gia đình ngày càng cao, những môi trường có thể đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc trong một không gian thống nhất đang trở thành lựa chọn ưu tiên. Khi sinh hoạt, học tập, làm việc và các tiện ích hằng ngày được tích hợp, cư dân có thể giảm thời gian di chuyển và tận dụng quỹ thời gian hiệu quả hơn cho gia đình và bản thân.

Nam Long Journey 2025 mang đến góc nhìn rõ nét về cách các yếu tố trụ cột của đô thị kết hợp để tạo nên một môi trường sống hiện đại

Tại Nam Long Journey, công nghệ mô phỏng được khai thác như một công cụ trực quan để người tham dự quan sát cách một đô thị được tổ chức và vận hành theo nguyên tắc tích hợp. Từ quy hoạch tổng thể, tiện ích, hạ tầng cho tới cách cư dân thụ hưởng, mọi yếu tố được trình bày dưới dạng mô phỏng trực quan, giúp người tham dự dễ hình dung hơn về mô hình đô thị vận hành đa chức năng.

Góc trải nghiệm mang đến cảm giác yên bình đặc trưng của Mizuki Park

Nam Long Journey 2025 vì thế không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu dự án, mà còn đóng vai trò như một không gian để nhà đầu tư, cư dân tương lai quan sát và hiểu cách các yếu tố đô thị có thể kết hợp với nhau, tạo thành một môi trường sống phù hợp với nhu cầu an cư hiện đại.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7.12.2025 tại Thisky Hall - Sala Convention Center (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM).

Đăng ký tham gia miễn phí tại: https://living.namlongvn.com/journey-registration để trực tiếp trải nghiệm mô hình đô thị tích hợp và khám phá cách năm trụ được tái hiện trong một hành trình liền mạch.