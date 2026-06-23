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Khi nào cần thay pin? Đừng bỏ qua những dấu hiệu này

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Pin iPhone xuống nhanh là tình trạng có thể xảy ra sau một thời gian sử dụng, khiến thời lượng pin giảm và ảnh hưởng đến trải nghiệm hằng ngày. Dưới đây là những dấu hiệu giúp bạn nhận biết pin đang xuống cấp và thời điểm nên thay pin.

7 dấu hiệu pin đang xuống cấp

Bạn nên kiểm tra pin nếu iPhone xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

  • Pin tụt nhanh bất thường, kể cả khi chỉ sử dụng các tác vụ nhẹ.
  • iPhone nóng lên khi sử dụng hoặc sạc.
  • Máy tự tắt nguồn dù vẫn còn phần trăm pin.
  • Thời lượng sử dụng giảm rõ rệt, phải sạc nhiều lần trong ngày.
  • Dung lượng pin tối đa (Battery Health) dưới 80%.
  • Xuất hiện thông báo bảo trì pin trong phần Cài đặt.
  • Pin bị phồng, làm kênh màn hình hoặc nắp lưng.

Sử dụng pin iPhone bị chai có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện. Đặc biệt, pin phồng có nguy cơ gây áp lực lên màn hình làm tăng chi phí sửa chữa, thậm chí mất an toàn khi dùng.

Khi nào cần thay pin? Đừng bỏ qua những dấu hiệu này- Ảnh 1.

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