Khi nào thì EVN phải điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 278/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 172, quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, có hiệu lực từ 9.7.

Theo quy định mới, EVN phải xem xét giảm giá bán lẻ điện bình quân ẢNH: T.N

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương về việc không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và lập hồ sơ để bộ kiểm tra, giám sát. Đây là quy định mới so với Nghị định 172 trước đó.

Nghị định 278 cũng quy định, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, EVN phải lập hồ sơ, báo cáo Bộ Công thương và thực hiện giảm giá điện tương ứng. Quy định này không thay đổi so với Nghị định 172.

Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 2 - 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, EVN phải báo cáo Bộ Công thương và điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân sau khi bộ có ý kiến bằng văn bản.

Giá bán lẻ điện bình quân hiện nay là 2.204 đồng/kWh. Đây là mức giá trung bình cho 1 kWh điện trên toàn hệ thống, là căn cứ quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ cho điện sản xuất, điện kinh doanh, điện sinh hoạt.

Theo đó, điện sinh hoạt có các bậc khác nhau, với các bậc giá từ 1.984 - 3.460 đồng/kWh, điện sản xuất khoảng 1.174 - 3.076 đồng/kWh tùy cấp điện áp và khung giờ...

Theo Nghị định 278, nếu giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm trên 1% tương ứng giảm trên 22 đồng/kWh (so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 2.204 đồng/kWh), EVN phải xem xét giảm giá bán lẻ điện bình quân tương ứng. Đây sẽ là căn cứ để giảm giá bán lẻ điện sản xuất, điện sinh hoạt và kinh doanh.

Ngược lại, nếu giá bán lẻ bình quân tăng từ 2 - 5% so với giá hiện hành, tức tăng khoảng 44 đồng đến 110 đồng/kWh, EVN sẽ được tăng giá bán lẻ điện bình quân tương ứng.

Giá bán lẻ điện bình quân tăng hoặc giảm dựa theo các yếu tố đầu vào gồm: giá than, khí, dầu tăng, tỷ giá tăng, phải huy động nhiều nguồn điện giá cao, hay sản lượng điện thương phẩm tăng/giảm...

Nghị định 278 cũng quy định, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân cần điều chỉnh giảm mà EVN không điều chỉnh giảm, Bộ Công thương có trách nhiệm yêu cầu EVN điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân trong 5 ngày.

Nếu phát hiện có sai sót về kết quả tính toán giá điện trong quá trình Bộ Công thương kiểm tra, rà soát phương án giá bán lẻ điện bình quân do EVN lập, EVN phải cập nhật, điều chỉnh phương án giá bán lẻ điện bình quân.