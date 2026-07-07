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Khi nào thí sinh cần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển?
Video Giáo dục

Khi nào thí sinh cần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển?

Yến Thi
Yến Thi

Theo chuyên gia, có 3 trường hợp thí sinh cần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026.

Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) nêu thực tế, những năm trước, thí sinh nhầm lẫn mã trường của các trường khá nhiều. Về mã ngành, trong một trường có nhiều chương trình đào tạo khác nhau và mã ngành đào tạo cũng khác nhau: chương trình đại trà, chương trình chuẩn, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chương trình liên kết… Do đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ tránh tình trạng khi công bố kết quả trúng tuyển mới vỡ lẽ trúng tuyển vào chương trình không mong muốn. Khi có bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển nào, cần chú ý thực hiện đúng quy trình như lúc đăng ký ban đầu.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cũng chia sẻ 3 trường hợp thí sinh cần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Khi nào thí sinh cần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển?


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