Khi ngôi sao dứt áo ra đi

C Ó NƠI ĐÓN NHẬN NGAY

Thực tế thì nghệ sĩ ngôi sao vốn đã tài năng, đương nhiên họ vừa bước ra khỏi đơn vị này thì đơn vị khác sẽ đón nhận ngay. Thậm chí ngày xưa, khi đào kép ngôi sao cải lương còn đang hát cho ông bà bầu A thì ông bà bầu B đã lăm le "bắt xác".

NSND Thanh Tuấn nói: "Nhưng ngôi sao muốn dứt áo ra đi cũng không đơn giản, vì ngày xưa ràng buộc với nhau bằng luật rất chặt chẽ. Ký công-tra là có thừa phát lại làm chứng, xảy ra chuyện gì thì rắc rối lớn. Phổ biến nhất là ông bà bầu ràng buộc nghệ sĩ phải đền tiền gấp đôi tiền ký công-tra. Tiền công-tra hồi đó rất cao, nên nghệ sĩ khó mà dám đền, phải hát cho xong hợp đồng mới dám đi. Hợp đồng thường ràng buộc trong 2 - 3 năm, sau đó ký tiếp. Có ông bà bầu chịu chơi, đưa đủ số tiền đền để bắt xác đào kép cho lẹ. Có người thì ký hợp đồng sẵn để khi nghệ sĩ hết hợp đồng với bầu cũ sẽ không ký lại nữa, mà đi theo bầu mới luôn".

Nghệ sĩ Ái Như (phải) trong vở Bông hồng cài áo của sân khấu Hoàng Thái Thanh H.K

Thực sự các đơn vị nghệ thuật luôn săn tìm ngôi sao, cho nên hở ra là họ đón về liền, dễ gì ngôi sao ế ẩm. Hiện nay, không chỉ sân khấu mà cả phim ảnh cũng săn tìm các tên tuổi lớn, tên tuổi ăn khách, thị trường rất rộng mở, cho nên ngôi sao không bao giờ sợ thiếu show. NSƯT Thành Lộc vừa tuyên bố nghỉ ở IDECAF thì đã thấy anh đi đóng phim liên tục. NSƯT Hữu Châu cũng vậy, anh đạo diễn cho một vở mới của Thế Giới Trẻ coi như một lời chào từ biệt. Hữu Châu cũng rất đắt show phim ảnh, vì anh diễn rất duyên. Thị trường hiện nay có rất nhiều lối mở cho các ngôi sao.

C ÕI RIÊNG... VẤT VẢ QUÁ !

Nhiều ngôi sao từ giã đơn vị cũ thì tự lập nên một gánh hát, một sân khấu cho riêng mình. Từng có các gánh Huỳnh Kỳ của NSND Phùng Há, Tân Thủ Đô Tấn Tài, Thành Được - Út Bạch Lan, Kim Chưởng, Kim Chung… Theo NSND Thanh Tuấn: "Lý do lập gánh riêng, thì có người muốn khẳng định khả năng có thể gầy dựng một bảng hiệu, có người muốn tự do hơn hát cho bầu, hoặc tự do phát triển những điều mình ấp ủ, có người lại do gia đình quyết định, gia đình muốn thu nhập cao hơn…". Làng kịch TP.HCM cũng chứng kiến NSND Hồng Vân lập sân khấu Phú Nhuận, Ái Như - Thành Hội lập sân khấu Hoàng Thái Thanh… sau khi rời sân khấu 5B.

NSND Hồng Vân thú thật: "Hồi đó tôi diễn cho 5B rồi chuyển sang Kịch Sài Gòn của anh Phước Sang. Nhưng tôi thấy Kịch Sài Gòn tập trung quá nhiều ngôi sao, có khi trong một vở mà cả chục ngôi sao, đến vai phụ cũng dùng ngôi sao, thế là những diễn viên trẻ như Anh Vũ, Cát Phượng, Thái Hòa… không có đất diễn, chỉ lâu lâu mới chen vô được một chút. Tôi bèn nghĩ mình phải làm sân khấu riêng và kéo các em theo. Đơn giản vậy thôi". Quả thật, khi về sân khấu Phú Nhuận, Anh Vũ, Cát Phượng, Thái Hòa... lập tức tỏa sáng.

Tuy nhiên, khi ngôi sao trở thành bầu thì mọi việc lại không đơn giản nữa. Bởi ngoài chuyên môn ca hát thì họ lại phải kiêm thêm vai trò quản lý quá vất vả. NSND Thanh Tuấn nói: "Bà Kim Chưởng, Kim Chung vốn là đào hát, mà khi lập gánh thì "hết hát", phải lo quản lý thôi. Nhiều gánh khác cũng vậy, đào kép chỉ đảm đương vai bầu vài năm là đuối, đành buông tay, rã gánh. Bản thân tôi sau 1975 cũng được giao làm quản lý đoàn cải lương Đất Mũi Cà Mau và Càng Long Vĩnh Long, chỉ hơn một năm là tôi trả chức. Bởi ngoài việc hát, mình còn phải lo cơm áo gạo tiền cho cả đoàn…".

NSND Hồng Vân cũng tâm sự: "Khi thành lập sân khấu Phú Nhuận, tôi lại phải mời gọi các ngôi sao khác, như Bằng Kiều, Ngọc Giàu, Bảo Quốc… chứ mình không thể đảm đương toàn bộ, rốt cuộc mình chỉ đóng những vai phụ thôi, nhường vai chính tỏa sáng cho anh em. Làm bầu là phải hy sinh thế đó". Ái Như - Thành Hội cũng lui về đóng vai phụ, đẩy học trò lên đóng chính. Và sự vất vả thì thôi khỏi nói. Ái Như thở dài: "Mình diễn cho người ta thì xong tuồng mình lãnh cát sê và về ngủ. Còn mình làm bầu thì mình lại bỏ tiền ra bạc tỉ, và hình như không còn cái cảm giác được lãnh cát sê. Chưa kể, cả trăm chuyện vây quanh để giữ cho sân khấu sáng đèn".

Nghệ sĩ Thanh Tuấn và Hồng Vân đều đúc kết một câu: "Nếu có chuyện gì dữ lắm thì nghệ sĩ hãy ra riêng. Còn nếu có thể sống hòa thuận với đơn vị, phát triển tốt, thì nghệ sĩ không nên bay nhảy nhiều làm gì". Dù sao, tìm cho mình một "ngôi nhà" phù hợp cũng không dễ chút nào. Và bản thân ông bà bầu nếu muốn ổn định thì cũng phải biết cách giữ chân ngôi sao, bởi đi tìm một ngôi sao mới cũng không dễ chút nào.