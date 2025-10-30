Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Khi người thợ điện đồng hành cùng người dân vùng lũ

Hoàng Phượng
Hoàng Phượng
30/10/2025 16:04 GMT+7

Những ngày qua, khi nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn quản lý của Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và ngập lụt, các Đội quản lý điện khẩn trương kiểm tra, khắc phục sự cố và thể hiện tinh thần đồng hành cùng người dân vùng lũ lụt.

- Ảnh 1.

Đội QLĐ Duy Xuyên mở rộng không gian tiếp nhận, gửi xe miễn phí cho người dân

ẢNH: ĐQLDX

Khu vực gần chợ Nam Phước ngập sâu khiến người dân gặp khó khăn trong việc sạc điện thoại, pin dự phòng và bảo đảm an toàn điện sinh hoạt. Trước tình hình đó, trụ sở Đội quản lý điện Duy Xuyên (số 234 Nguyễn Hoàng, xã Nam Phước) được mở rộng khuôn viên làm nơi gửi xe miễn phí, bố trí khu vực sạc thiết bị điện cho người dân. Đơn vị cũng cử công nhân trực hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa miễn phí thiết bị điện tại khu vực không bị ngập. Anh Ngô Đình Cường, công nhân Đội quản lý điện Duy Xuyên, chia sẻ: "Khi người dân bị ngập, mất điện hay mất liên lạc, chúng tôi hiểu rằng cần chủ động hơn để hỗ trợ. Việc nhỏ như giúp sạc pin hay giữ xe cũng giúp duy trì thông tin liên lạc và sự an toàn của bà con".

- Ảnh 2.

Đội hỗ trợ người dân sạc các thiết bị điện cần thiết

ẢNH: ĐQLDX, ĐB, ĐL

Trong đợt mưa lũ này, một số đơn vị nằm trong vùng ngập lụt thuộc PC Đà Nẵng cũng chủ động mở rộng khuôn viên làm nơi hỗ trợ người dân nấu ăn tạm, nghỉ ngơi tránh mưa và sạc pin điện thoại, thiết bị chiếu sáng. Nhiều đơn vị còn linh động bố trí làm điểm tiếp nhận, phục vụ người dân vùng ngập. Tại Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng, Tổ thao tác lưu động Điện Bàn hỗ trợ người dân và đoàn cứu trợ nấu ăn, sạc pin điện thoại, đèn chiếu sáng tại khu nhà nghỉ ca làm việc Trạm biến áp 110kV Đại Lộc.

Trong khi đó, Đội quản lý điện Đại Lộc thiết lập điểm sạc điện thoại và pin miễn phí tại địa chỉ 63 Quang Trung (xã Đại Lộc), giúp bà con thuận tiện liên lạc với người thân và ứng phó kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Người dân có thể ghé bất cứ lúc nào trong ngày để sạc pin, nghỉ ngơi tạm hoặc nhận hỗ trợ cần thiết. Với kinh nghiệm ứng phó thiên tai nhiều năm, PC Đà Nẵng luôn xác định bảo đảm an toàn điện trong vùng mưa lũ là nhiệm vụ trọng tâm. Các Đội quản lý điện tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí điểm hỗ trợ tại những khu vực dễ bị ảnh hưởng. Nhờ sự chủ động này, nhiều sự cố đã được xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại và thời gian gián đoạn cấp điện cho khách hàng.

- Ảnh 3.

Các đơn vị ngành điện hỗ trợ người dân và đoàn cứu trợ chỗ để nấu ăn

ẢNH: ĐQLĐB, ĐL

Công ty cũng liên tục khuyến cáo người dân: khi phát hiện sự cố điện cần báo ngay Đội quản lý điện khu vực, tổng đài 19001909 và chính quyền địa phương. Đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn: cắt cầu dao điện, aptomat tổng trong nhà khi bị mưa ngập các tủ, ổ điện để tránh rò điện dẫn tới tai nạn; chỉ đóng điện khi đã loại trừ toàn bộ hư hỏng, các hiện tượng mất an toàn…

Khám phá thêm chủ đề

lũ lụt Mưa lũ Công ty Điện lực Đà Nẵng PC Đà Nẵng Đội quản lý điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận