Khi người thợ điện đồng hành cùng người dân vùng lũ

Đội QLĐ Duy Xuyên mở rộng không gian tiếp nhận, gửi xe miễn phí cho người dân ẢNH: ĐQLDX

Khu vực gần chợ Nam Phước ngập sâu khiến người dân gặp khó khăn trong việc sạc điện thoại, pin dự phòng và bảo đảm an toàn điện sinh hoạt. Trước tình hình đó, trụ sở Đội quản lý điện Duy Xuyên (số 234 Nguyễn Hoàng, xã Nam Phước) được mở rộng khuôn viên làm nơi gửi xe miễn phí, bố trí khu vực sạc thiết bị điện cho người dân. Đơn vị cũng cử công nhân trực hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa miễn phí thiết bị điện tại khu vực không bị ngập. Anh Ngô Đình Cường, công nhân Đội quản lý điện Duy Xuyên, chia sẻ: "Khi người dân bị ngập, mất điện hay mất liên lạc, chúng tôi hiểu rằng cần chủ động hơn để hỗ trợ. Việc nhỏ như giúp sạc pin hay giữ xe cũng giúp duy trì thông tin liên lạc và sự an toàn của bà con".

Đội hỗ trợ người dân sạc các thiết bị điện cần thiết ẢNH: ĐQLDX, ĐB, ĐL

Trong đợt mưa lũ này, một số đơn vị nằm trong vùng ngập lụt thuộc PC Đà Nẵng cũng chủ động mở rộng khuôn viên làm nơi hỗ trợ người dân nấu ăn tạm, nghỉ ngơi tránh mưa và sạc pin điện thoại, thiết bị chiếu sáng. Nhiều đơn vị còn linh động bố trí làm điểm tiếp nhận, phục vụ người dân vùng ngập. Tại Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng, Tổ thao tác lưu động Điện Bàn hỗ trợ người dân và đoàn cứu trợ nấu ăn, sạc pin điện thoại, đèn chiếu sáng tại khu nhà nghỉ ca làm việc Trạm biến áp 110kV Đại Lộc.

Trong khi đó, Đội quản lý điện Đại Lộc thiết lập điểm sạc điện thoại và pin miễn phí tại địa chỉ 63 Quang Trung (xã Đại Lộc), giúp bà con thuận tiện liên lạc với người thân và ứng phó kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Người dân có thể ghé bất cứ lúc nào trong ngày để sạc pin, nghỉ ngơi tạm hoặc nhận hỗ trợ cần thiết. Với kinh nghiệm ứng phó thiên tai nhiều năm, PC Đà Nẵng luôn xác định bảo đảm an toàn điện trong vùng mưa lũ là nhiệm vụ trọng tâm. Các Đội quản lý điện tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí điểm hỗ trợ tại những khu vực dễ bị ảnh hưởng. Nhờ sự chủ động này, nhiều sự cố đã được xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại và thời gian gián đoạn cấp điện cho khách hàng.

Các đơn vị ngành điện hỗ trợ người dân và đoàn cứu trợ chỗ để nấu ăn ẢNH: ĐQLĐB, ĐL

Công ty cũng liên tục khuyến cáo người dân: khi phát hiện sự cố điện cần báo ngay Đội quản lý điện khu vực, tổng đài 19001909 và chính quyền địa phương. Đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn: cắt cầu dao điện, aptomat tổng trong nhà khi bị mưa ngập các tủ, ổ điện để tránh rò điện dẫn tới tai nạn; chỉ đóng điện khi đã loại trừ toàn bộ hư hỏng, các hiện tượng mất an toàn…