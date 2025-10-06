Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khi những cánh bay làm nên trận ‘Điện Biên Phủ trên không’ hội ngộ
Minh Thùy - Bảo Hạo
06/10/2025 14:42 GMT+7

Tháng 10 năm 1972, bầu trời miền Bắc rực lửa trong chiến dịch Linebacker của không lực Hoa Kỳ. Giữa làn đạn và mây khói, những phi công trẻ của Không quân Nhân dân Việt Nam đã biến ý chí thành sức mạnh, viết nên trang sử vàng trên không trung Tổ quốc.

Tháng 10 năm 1972, bầu trời miền Bắc rực lửa trong chiến dịch Linebacker của không lực Hoa Kỳ. Giữa làn đạn và mây khói, những phi công trẻ của Không quân Nhân dân Việt Nam đã biến ý chí thành sức mạnh, viết nên trang sử vàng trên không trung Tổ quốc.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những “cánh én thép” trong trận Điện Biên Phủ trên không năm xưa nay có dịp hội ngộ. Mỗi gương mặt là một ký ức, mỗi ánh mắt là một trang sử sống. Họ cùng nhau nhắc lại tháng 10 – tháng của máu, của lửa, và của lòng quả cảm. Không nén được xúc động khi nhắc lại câu chuyện của những ngày đặc biệt ấy, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định, những giờ phút đó vô cùng ý nghĩa, để cho dân tộc Việt Nam được hưởng sự an bình như ngày hôm nay, phi công cất cánh lên trời, ngoài ý chí, ngoài trình độ, phải có niềm tin.

Buổi gặp mặt kỷ niệm của những chiến sĩ không quân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không

ẢNH: BẢO HẠO

Tiếp nối truyền thống của những “cánh bay tháng Mười” biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, thế hệ hôm nay vinh dự, tự hào khi được gặp gỡ những nhân chứng sống về sự hy sinh, lòng quả cảm của các thế hệ cha anh đi trước để gìn giữ bầu trời cho nền độc lập hôm nay.

Từ bầu trời khói lửa năm ấy, những phi công năm xưa trở về với mái tóc bạc, mang theo niềm tự hào và ký ức không bao giờ tắt. Những anh hùng phi công không chỉ là những người lính, mà là những Thánh Gióng của thời đại mới — từ mặt đất cất cánh lên không trung, mang theo ý chí thép và lòng quả cảm, mưu trí, sáng tạo vô song. Giữa bom đạn, họ đã viết nên trang sử bất tử cho dân tộc và là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay noi theo.

