Khi cảm hứng đến từ những điều bình thường nhất

Những năm gần đây, giới trẻ ngày càng dành nhiều sự quan tâm hơn cho các giá trị mang tính bản địa. Không chỉ là những địa danh nổi tiếng hay di sản văn hóa, nhiều người bắt đầu tìm thấy cảm hứng từ những điều rất đời thường trong cuộc sống hằng ngày.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bộ ảnh thời trang được thực hiện bên cạnh xe bánh mì, quán cà phê vỉa hè hay những góc phố cũ. Các món ăn quen thuộc, vật dụng bình dân hay nhịp sống đường phố dần trở thành chất liệu sáng tạo cho nhiều bạn trẻ.

Có lẽ bởi sau tất cả, điều khiến một thành phố trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở những công trình biểu tượng. Đó còn là cảm giác thân thuộc khi bắt gặp những hình ảnh đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm.

Chính từ tinh thần đó, Huawei đã mang đến bộ sưu tập mặt đồng hồ mới mang tên "Góc nhỏ Việt Nam" dành cho người dùng tại Việt Nam.

Khi những "Góc nhỏ Việt Nam" xuất hiện trên cổ tay người trẻ

Nếu trước đây, mặt đồng hồ thông minh chủ yếu đóng vai trò hiển thị thời gian hoặc thể hiện cá tính thông qua màu sắc, hình ảnh, thì ngày nay nó dần trở thành một phần của phong cách sống.

Với bộ sưu tập "Góc nhỏ Việt Nam", Huawei lựa chọn một hướng tiếp cận khác. Thay vì những hình ảnh công nghệ hay đồ họa trừu tượng, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những vật dụng và hình ảnh quen thuộc trong đời sống người Việt như bánh mì, cà phê, nón lá, dép tổ ong, mũ bảo hiểm hay chiếc ghế nhựa đỏ đã trở thành biểu tượng của văn hóa đường phố.

Dưới góc nhìn thiết kế hiện đại, những hình ảnh tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy được tái hiện theo phong cách trẻ trung và gần gũi hơn, giúp người dùng mang theo một phần bản sắc Việt trên cổ tay mỗi ngày. Không chỉ là một mặt đồng hồ, đó còn là cách để người trẻ kể câu chuyện về nơi mình thuộc về.

Ba thành phố, ba nhịp sống riêng

Bên cạnh bộ sưu tập "Góc nhỏ Việt Nam", Huawei cũng lần đầu tiên giới thiệu ba mặt đồng hồ độc quyền dành riêng cho dòng WATCH FIT Series - nhân dịp ra mắt thế hệ FIT 5, lấy cảm hứng từ ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Mỗi thiết kế lại mang một màu sắc riêng, phản ánh nhịp sống và tinh thần đặc trưng của từng địa phương.

Nếu mặt đồng hồ Hà Nội gợi cảm giác cổ kính, trầm lắng với hình ảnh hồ Gươm, thì Đà Nẵng đại diện cho sự trẻ trung, năng động của một thành phố biển đang phát triển mạnh mẽ qua hình ảnh cầu Rồng phun lửa. Trong khi đó, TP.HCM lại mang đến nguồn năng lượng sôi động, hiện đại và không ngừng chuyển động với khung cảnh chợ Bến Thành tấp nập, đông vui.

Điều thú vị nằm ở chỗ, Huawei không lựa chọn cách tái hiện các thành phố theo hướng du lịch quen thuộc. Thay vào đó, các thiết kế tập trung vào cảm xúc và những nét nhận diện gần gũi, giúp người dùng cảm thấy kết nối hơn với nơi mình đang sống hoặc gắn bó.

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu công nghệ đang theo đuổi xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm, những chi tiết mang đậm dấu ấn địa phương như vậy cho thấy một cách tiếp cận gần gũi hơn với người dùng bản địa.

Công nghệ không chỉ là tính năng

Trong nhiều năm, cuộc đua trên thị trường thiết bị đeo chủ yếu xoay quanh các thông số kỹ thuật: màn hình sáng hơn, thời lượng sử dụng lâu hơn hay cảm biến sức khỏe chính xác hơn.

Nhưng khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến, điều tạo nên sự khác biệt nằm ở khả năng thấu hiểu người dùng, hiểu cách họ sống, điều họ quan tâm và những giá trị khiến họ cảm thấy được kết nối.

Bộ sưu tập "Góc Nhỏ Việt Nam" hay ba mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM có thể chỉ là những chi tiết nhỏ trong toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của Huawei. Tuy nhiên, những chi tiết ấy phần nào cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc xây dựng sự gắn kết gần gũi hơn với người dùng Việt.

Bởi đôi khi, công nghệ cũng có thể trở thành cầu nối với những điều quen thuộc, bình dị và đáng trân trọng trong chính đời sống thường ngày.

HUAWEI WATCH FIT 5 Series hiện đã chính thức mở bán tại Việt Nam Sản phẩm sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, nhiều màu sắc trẻ trung, màn hình siêu sáng cùng nhiều tính năng theo dõi sức khỏe và hỗ trợ luyện tập. Tham khảo thêm tại đây



