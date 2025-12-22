Khi những trải nghiệm số làm nên mùa lễ hội trọn vẹn

Khi App TPBank đổi giao diện, mùa lễ hội đã thật sự bắt đầu

Có những dấu hiệu rất quen báo mùa lễ hội đang đến: những bản nhạc quen thuộc vang lên, những con phố bắt đầu rực rỡ ánh đèn… Và với nhiều bạn trẻ của thời đại số, dấu hiệu là khoảnh khắc mở App TPBank và nhận ra giao diện đã lên màu Giáng sinh. Một thay đổi nhỏ, nhưng đủ để báo hiệu loạt trải nghiệm số thú vị trên App TPBank hàng năm đã bắt đầu…

Những năm gần đây, công nghệ tài chính và ngân hàng ngày càng phát triển, khiến cuộc sống và trải nghiệm của người dùng thêm tiện lợi. Nếu như trước đây, nhắc đến dịp cuối năm, người ta chỉ thấy hối hả vội vã, thì giờ đây công nghệ đã khiến cho Tết thêm thảnh thơi, thêm tận hưởng. Hãy cùng khám phá trải nghiệm số dịp Tết trên App TPBank - ứng dụng được yêu thích bởi người trẻ, để thấy minh chứng rõ hơn cho điều này…

"Đánh thức" mùa lễ hội từ chính trải nghiệm quen thuộc

Với người dùng TPBank, việc App thay giao diện theo từng dịp lễ đã trở thành một dấu hiệu quen thuộc. Mỗi mùa Giáng sinh, Tết hay những thời điểm đặc biệt trong năm, ứng dụng lại được "khoác áo mới" như một lời chào nhẹ nhàng. Không cần thông báo rầm rộ, chỉ một cái chạm khi mở app cũng đủ để người dùng nhận ra: mùa lễ hội đã thật sự đến.

TPBank bật “mood” Giáng sinh trên App với giao diện ấm áp, hiện đại và tinh tế

Giáng sinh năm nay cũng vậy. App TPBank mang đến một giao diện ấm áp, hiện đại, tinh tế, vừa đủ để gợi không khí lễ hội, vừa giữ được sự thân thuộc vốn có. Với nhiều người, đó không chỉ là một thay đổi về hình ảnh, mà còn là một tín hiệu cảm xúc rất đời. "Mình có thói quen mở App TPBank mỗi ngày để kiểm tra chi tiêu. Hôm thấy ứng dụng đổi sang giao diện Giáng sinh, tự nhiên có cảm giác cuối năm đã thật sự đến, giống như một dấu hiệu nhỏ nhắc mình chậm lại và tận hưởng không khí lễ hội", bạn Thu Hà (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.

Công nghệ đủ tinh tế để giữ trọn nhịp cảm xúc dịp cuối năm

Với 2000+ tiện ích, App TPBank đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, từ giao dịch tài chính ngân hàng như quản lý tài khoản, thẻ, khoản vay, tiết kiệm cho tới mua sắm hoàn tiền, đặt vé máy bay, đặt xe khách, đặt combo du lịch, vé giải trí… Trong nhịp sống vội vã, những giao dịch được số hóa tiện lợi giúp người dùng tiết kiệm thời gian và lên kế hoạch cho cả kỳ nghỉ lễ chỉ trên một ứng dụng.

App TPBank hiện diện như một “trợ lý tài chính thông minh”

Bên cạnh đó, những tính năng đặc trưng đã làm nên dấu ấn của App TPBank tiếp tục phát huy giá trị trong những thời điểm bận rộn nhất. ChatPay mang phong cách chuyển tiền như cuộc hội thoại chat, giúp giao dịch tài chính diễn ra tự nhiên như gửi một tin nhắn, dễ dàng tra soát lịch sử giao dịch bằng từ khóa. Đặc biệt, với tính năng Paste to Pay, người dùng chỉ cần copy nội dung tin nhắn có thông tin chuyển tiền và dán vào ChatPay, hệ thống sẽ tự động đọc hiểu và giúp soạn lệnh chuyển tiền. Điều này giúp giao dịch chuyển tiền nhanh hơn, bớt thao tác hơn - chỉ một chút nhanh hơn này cũng sẽ thêm ý nghĩa khi người dùng đang chạy đua vội vã cùng thời gian.

Ngoài ra, những ai dùng App TPBank chắc hẳn đã có thói quen, cứ Tết về lại tương tác cùng tính năng Lookback - cho phép người dùng nhìn lại hành trình của mình suốt một năm qua, để biết mình chi tiêu vào lĩnh vực nào nhiều nhất, tiết kiệm được bao nhiêu tiền…Đây cũng là một niềm vui cuối năm mà nhiều người trẻ thích thú chia sẻ với bạn bè, trên mạng xã hội.

Đặc biệt, một đặc sản không thể không nhắc tới, đó là game Tết cũng như các chương trình ưu đãi Vòng quay may mắn trên App. Với nhiều bạn trẻ, ngày Tết thêm vui, thêm rộn ràng khi thi thoảng vào App TPBank bấm quay thưởng và trúng nhiều quà giá trị. Háo hức chơi game Tết hàng năm trở thành một phần không thể thiếu của Tết, đối với nhiều người trẻ yêu mến TPBank.

Những nụ cười nhỏ góp nên mùa lễ hội trọn vẹn

Không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi, App TPBank còn mang đến những niềm vui nho nhỏ qua các ưu đãi và quà tặng cho khách hàng. Chương trình "Thứ 6 tím - Tiệc quà đỉnh" biến mỗi ngày thứ Sáu thành một ngày được mong đợi, khi người dùng có thể khám phá những ưu đãi mới và quà tặng bất ngờ ngay trên ứng dụng.

Chương trình Vòng quay may mắn, với hàng trăm phần quà đỉnh đang đợi bạn khám phá trên App TPBank

Một trong số các ưu đãi mới vừa được TPBank giới thiệu là chương trình Vòng quay may mắn, với hàng trăm phần quà đỉnh được trao tặng ngẫu nhiên. Khi thực hiện giao dịch trên App hàng ngày, người dùng có thể tích lượt để tham gia vòng quay và có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn như điện thoại iPhone 17 Pro, AirPods Pro 3, máy sấy tóc Dyson và nhiều quà tặng giá trị khác. Những phần quà được trao đi đều đặn như một cách TPBank thêm gia vị cho nhịp sống số, để mỗi lần mở app không chỉ là giao dịch, mà còn là một khoảnh khắc đáng chờ đợi.

Khi mọi nhu cầu được đáp ứng nhanh hơn với trải nghiệm mượt mà hơn, người dùng sẽ có thêm thời gian dành cho những điều quan trọng hơn như những bữa cơm ấm áp, những cuộc gặp gỡ thân quen. App TPBank hiện diện đúng lúc - thông minh, thấu hiểu - để công nghệ thực sự phục vụ cảm xúc con người.

Giáng sinh năm nay chỉ cần mở App TPBank, cảm nhận giao diện lung linh, trải nghiệm những thao tác nhẹ nhàng và nhận những bất ngờ nho nhỏ. Đôi khi, như thế là đủ để mùa lễ hội trở nên trọn vẹn.