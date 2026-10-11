Khi những trái tim nhỏ được trao cơ hội từ một lần sàng lọc

Một lần sàng lọc mở ra cơ hội thay đổi tương lai

Em L.T.L. (4 tuổi) là một cô bé hồn nhiên, vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Gia đình em chưa từng nghĩ rằng em có thể đang mang trong mình một bệnh lý liên quan tới tim mạch. Chỉ đến khi tham gia Chương trình khám sàng lọc phát hiện tim bẩm sinh và khám tai mũi họng cho học sinh Cụm Trường mầm non, tiểu học và THCS Yên Định (xã Ngọc Đường, Tuyên Quang) do Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Đức Minh và các đơn vị liên quan tổ chức, L. mới được kiểm tra tim mạch chuyên sâu. Tại đây, các chuyên gia phát hiện em còn ống động mạch.

Được biết, mẹ L. bị bệnh, hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn. Do đó, với L., lần sàng lọc này không chỉ giúp phát hiện bệnh khi chưa có biểu hiện rõ ràng, mà còn mở ra cơ hội được theo dõi, điều trị hoặc can thiệp kịp thời nếu có chỉ định. Quỹ Phenikaa Vì trẻ em sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối để em có cơ hội lớn lên khỏe mạnh.

Khám sàng lọc có thể giúp phát hiện sớm những bất thường ở tim

Câu chuyện trên cho thấy phía sau vẻ ngoài khỏe mạnh của một em bé có thể là những bất thường chưa từng được gọi tên. Sàng lọc sớm vì thế không chỉ là tìm bệnh, mà còn là trao cho trẻ cơ hội được theo dõi, điều trị đúng lúc.

Cơ hội tiếp cận y tế chuyên sâu ngay tại địa phương

Tại xã Ngọc Đường, ý nghĩa của khám sàng lọc chuyên sâu càng rõ hơn khi được đặt trong bối cảnh một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Với những gia đình nghèo, mỗi chuyến đưa trẻ đi khám không chỉ là quãng đường địa lý mà còn kéo theo chi phí đi lại, ăn ở, thời gian và thu nhập bị gián đoạn. Một số phụ huynh vì thế có thể trì hoãn việc đưa trẻ đi khám hoặc không tái khám đầy đủ.

"Hằng năm, nhà trường vẫn phối hợp với Trạm Y tế và bộ phận y tế học đường để tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Tuy nhiên, việc khám chủ yếu mới dừng ở mức sơ bộ, bởi điều kiện về máy móc, trang thiết bị còn hạn chế. Vì vậy, nhiều bệnh lý hoặc bất thường về sức khỏe không thể phát hiện chỉ qua thăm khám thông thường. Chẳng hạn, đối với bệnh tim bẩm sinh, nhà trường và y tế cơ sở chưa có đủ điều kiện về thiết bị để thực hiện sàng lọc chuyên sâu", thầy Đặng Ngọc Huấn - Hiệu trưởng Trường tiểu học & trung học cơ sở Yên Định chia sẻ.

Thấu hiểu những khó khăn đó, PhenikaaMec đã chủ động tìm đến các em, đưa đội ngũ chuyên gia cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại về với Ngọc Đường, giúp rút ngắn khoảng cách giữa trẻ cần được kiểm tra và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Trong hai ngày 6 - 7.10, tổng cộng 759 trẻ đã được thăm khám, ghi nhận 23 trường hợp phát hiện bất thường cần theo dõi.

Một em học sinh được bác sĩ đo điện tim

Chia sẻ về ý nghĩa của việc khám sàng lọc tim cho các em học sinh, PGS-TS-BS Trương Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec cho biết: "Sau nhiều năm làm nghề, tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã tiến triển nặng, thậm chí xuất hiện biến chứng. Khi ấy, dù người bệnh bỏ tiền bạc, thời gian và công sức để điều trị, việc đưa sức khỏe trở lại như ban đầu là vô cùng khó khăn. Nhiều người phải sống với di chứng, thậm chí có trường hợp không thể giữ được tính mạng".

Do đó, sàng lọc phát hiện bất thường sớm rất quan trọng, đặc biệt với các em nhỏ, bởi các em còn cả một quãng đời rất dài phía trước. Nếu phát hiện được bệnh từ sớm và có hướng xử trí phù hợp, các em có thể tránh được những biến chứng, không phải mang bệnh tật trong suốt quá trình trưởng thành và có cơ hội sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Hành trình không dừng lại sau buổi khám

Đặc biệt hơn, việc phát hiện ra những trường hợp bất thường không phải là điểm kết thúc trong chương trình khám thiện nguyện do PhenikaaMec triển khai, mà đây chính là lúc một hành trình khác bắt đầu.

"Chương trình của chúng tôi không kết thúc sau hai ngày khám. Chúng tôi hướng tới việc tiếp tục kết nối và đồng hành ngay sau khi có kết quả sàng lọc. Với những em có kết quả sức khỏe bình thường, đó là điều đáng mừng, giúp gia đình, nhà trường và chính các em yên tâm hơn. Còn với những trường hợp phát hiện bất thường, cần hội chẩn, khám chuyên sâu hoặc xây dựng kế hoạch điều trị, can thiệp, chúng tôi sẽ phối hợp cùng các tổ chức xã hội, nhà trường và gia đình để tiếp tục đồng hành, tìm kiếm giải pháp phù hợp", TS-BS Nguyễn Thị Sim - Phó tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Quỹ Phenikaa Vì trẻ em cho biết.

Lãnh đạo xã Ngọc Đường mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng trong thời gian tới, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với đội ngũ chuyên gia

Theo đại diện PhenikaaMec, khi giảm được số người bệnh tiến triển nặng và phải nhập viện sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống y tế, giúp tiết kiệm chi phí điều trị cho gia đình và xã hội. Việc chủ động đưa dịch vụ y tế đến cộng đồng không đơn thuần là hoạt động khám bệnh, mà còn là giải pháp đưa công tác phòng bệnh, phát hiện sớm và chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe người Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Điều này thể hiện rõ nỗ lực của PhenikaaMec trong việc hiện thực hóa tinh thần "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững" của Tập đoàn Phenikaa.

Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec)