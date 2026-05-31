Thế giới

Khi quan hệ Trung Quốc - Canada tan băng

Tuyết Lan
31/05/2026 06:30 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết các cuộc đàm phán chính trị và an ninh cấp cao với Canada sẽ được nối lại, AFP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm qua.

Thông tin trên được đưa ra khi Ngoại trưởng Vương Nghị đang có chuyến thăm Canada, bắt đầu từ ngày 28.5. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Trung Quốc tới Canada trong vòng 10 năm qua.

Thủ tướng Canada Mark Carney (phải) tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Ottawa ngày 29.5

Ảnh: REUTERS

"Quan hệ song phương đã được khởi động lại, các cuộc trao đổi và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đã được khôi phục hoàn toàn và các mối quan ngại kinh tế và thương mại chính của cả hai bên đã được giải quyết thỏa đáng", ông Vương Nghị nói với người đồng cấp Canada Anita Anand, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. "Hai bên đã nhất trí... nối lại các cuộc tham vấn về các vấn đề chính trị và an ninh ở cấp bộ ngoại giao, cũng như đối thoại cấp cao về an ninh quốc gia và pháp quyền", tuyên bố cho biết.

Trung Quốc đã giảm một số thuế đối với hàng hóa Canada trong năm nay, trong khi Ottawa đồng ý nhập khẩu hàng chục nghìn xe điện Trung Quốc theo mức thuế ưu đãi, theo AFP. Nhìn lại những năm trước, việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei (Trung Quốc), hồi năm 2018 đã khiến Trung Quốc trả đũa, đẩy quan hệ hai nước vào tình trạng đóng băng. Quan hệ càng căng thẳng hơn do những cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Canada năm 2019 và 2021, điều mà Bắc Kinh phủ nhận.

Về phía Canada, bà Anand nói với ông Vương rằng Canada muốn tăng xuất khẩu sang Trung Quốc thêm 50% trước năm 2030, trong khi vẫn bảo vệ các lợi ích và giá trị kinh tế, an ninh quốc gia của Canada. Nhắc lại mục tiêu được Thủ tướng Mark Carney đưa ra trong chuyến thăm Bắc Kinh trước đó, bà Anand nhấn mạnh lãnh đạo hai nước đã vạch ra một tầm nhìn rõ ràng và đầy tham vọng cho mối quan hệ song phương được điều chỉnh lại, theo CBC. Ông Vương cũng đã có cuộc gặp ông Carney ngày 29.5.

