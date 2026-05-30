Khi robot 'sải bước' trên sàn catwalk

Các người mẫu sải bước trên sàn catwalk cùng với những người máy tại một show thời trang ở Seoul hôm 28.5 Ảnh: AFP

Khi sàn catwalk không chỉ dành cho con người

Hãng tin AFP vừa ghi nhận một sự kiện thời trang vô cùng độc đáo mang đậm màu sắc công nghệ cao tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Tại đây, thay vì những bước chân đơn điệu của người mẫu truyền thống, khán giả được chứng kiến màn song hành đầy ngẫu hứng trên sàn catwalk giữa con người và các robot hình người trong những bộ trang phục đồng điệu.

Theo dõi buổi trình diễn, nhiều người không khỏi ấn tượng trước sự đa dạng của các thiết kế. Từ bộ trang phục phong cách cao bồi Texas màu xanh lam kèm tua rua tinh tế dành riêng cho người máy, cho đến những chiếc áo khoác phao màu bạc mang hơi hướng tương lai. Thậm chí, sàn diễn còn xuất hiện những chiếc váy lụa mềm mại hay quần đen ống rộng vạt xéo, kiểu mốt kinh điển mà ngôi sao nhạc rock David Bowie từng lăng xê vào thập niên 1970. Tất cả đều được cắt may, đo đạc chuẩn xác để vừa vặn một cách hoàn hảo với khung xương kim loại của robot.

Đơn vị đứng sau ý tưởng táo bạo này là Galaxy Corporation. Chia sẻ về sự kiện, Giám đốc điều hành Choi Yong Ho thẳng thắn đặt ra bài toán về tương lai: "Làm thế nào để con người và người máy có thể cùng tồn tại hài hòa? Câu trả lời bắt đầu từ việc chúng tôi nhận ra robot cũng cần phải mặc quần áo. Giống như mỗi con người là một bản thể duy nhất, chúng tôi tin rằng mỗi thực thể máy móc cũng xứng đáng sở hữu những đặc điểm nhận diện riêng biệt". Toàn bộ các thiết kế này dự kiến sẽ được doanh nghiệp tung ra thị trường dưới thương hiệu "MACH 33" vào cuối năm nay.

Theo các chuyên gia công nghệ, dàn "người mẫu máy" xuất hiện tại Seoul lần này thực chất là dòng robot hình người do Unitree, một công ty khởi nghiệp đình đám của Trung Quốc, sản xuất. Đây là dòng thiết bị đang rất được ưa chuộng trên toàn cầu nhờ giá thành hợp lý nhưng sở hữu độ khéo léo đáng kinh ngạc. Chúng từng chứng minh năng lực phối hợp qua các vũ điệu được dàn dựng công phu, tham gia các cuộc đua tốc độ, và thậm chí là thực hiện thuần thục động tác nhào lộn trên không.

Khi robot cũng cần "mặc đẹp"

Sự bùng nổ của công nghệ đang vẽ nên một viễn cảnh mới cho đời sống. Tập đoàn tài chính danh tiếng Morgan Stanley từng đưa ra dự báo: Đến năm 2050, thế giới có thể sẽ có hơn 1 tỉ người máy cùng vận hành. Dù ở thời điểm hiện tại, những robot tự động hoàn toàn, sử dụng trí tuệ nhân tạo vật lý tự tư duy, vẫn còn là hàng hiếm, và phần lớn các màn trình diễn vẫn phụ thuộc vào lập trình sẵn hoặc điều khiển từ xa, nhưng bước đi tiên phong tại Seoul rõ ràng đã mở ra tư duy rất "đời" về một xã hội công nghệ tương lai.

Cuộc trình diễn thời trang độc lạ tại Seoul thực chất chỉ là "phần nổi của tảng băng" trong bối cảnh cuộc đua phát triển robot hình người đang nóng lên trên toàn cầu. Theo báo cáo xu hướng công nghệ mới nhất của hãng tin Bloomberg, các tập đoàn công nghệ lớn từ Mỹ, Trung Quốc đến Hàn Quốc đang đổ hàng tỉ USD vào việc thương mại hóa robot để đưa chúng rời khỏi nhà máy và bước vào đời sống xã hội. Không dừng lại ở các công việc lao động nặng nhọc, thế hệ robot tích hợp trí tuệ nhân tạo đang được định hình để trở thành những trợ lý gia đình, nhân viên dịch vụ và người đồng hành với con người.

Sự dịch chuyển này kéo theo một bài toán mới về tâm lý học hành vi và văn hóa đại chúng. Theo phân tích của tờ The New York Times, để robot thực sự "hòa nhập cộng đồng", giới sản xuất phải tìm cách xóa nhòa cảm giác xa lạ, lạnh lẽo của máy móc. Màn trình diễn thời trang độc lạ tại Hàn Quốc chính là lời giải cho bài toán đó. Bằng cách định hình phong cách và mặc quần áo cho người máy, các nhà phát triển đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với thế giới con người.