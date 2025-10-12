Khi sân khấu là cánh đồng xanh: Hành trình hát tiếng Việt của Will Killen

Will Killen, chàng nhạc sĩ 31 tuổi, yêu Việt Nam rồi bén duyên với nhạc Việt. Tạm gác lại công việc sáng tác nhạc và nhiếp ảnh chuyên nghiệp tại Anh Quốc, Will sang Việt Nam, chọn vùng đất Hội An làm nơi dừng chân.

Nói được bập bẹ, Will Killen bắt đầu học hát ẢNH: CÔNG VIỆT

Tại đây, anh gặp được những người bạn tốt, dạy anh tiếng Việt. Nói được bập bẹ, Will bắt đầu học hát, đúng với thế mạnh của mình. Anh chàng bắt đầu quay các video clip rồi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Ban đầu chỉ hát chơi cho vui. Nhưng sau vì sự chân thành, Will nhanh chóng có được tình yêu thương của nhiều khán giả. Và cũng chính từ đó, anh yêu thương nhạc Việt hơn.

Will cho biết, khác với một số nước, âm nhạc chỉ đơn thuần về tình yêu, chia tay rồi yêu lại. Nhạc Việt có lời ca tình cảm nhưng giàu ý nghĩa. Lời nhạc Việt đẹp vì hướng nhiều đến tình yêu gia đình, đất nước.

Đối với Will, anh xem Hội An như ngôi nhà thứ hai, và những người bạn ở đây là gia đình. Cũng chính vì vậy mà việc sáng tác, ca hát tiếng Việt của anh trên mạng chủ yếu là phục vụ và giao lưu cùng bà con chứ chưa tính đến việc kiếm tiền.

Giữa phố cổ trầm mặc bên dòng Thu Bồn, có một chàng trai người Anh ngày ngày cất giọng hát Việt.

Will hát còn vấp váp, nhưng cảm xúc thì đã rất thuần Việt. Đó là sự chân thành, mộc mạc và đầy thương mến.

Với Will, mỗi câu hát là một nhịp cầu nối văn hóa, là cách anh tri ân vùng đất đã dang tay đón mình. Còn với người Hội An, chàng trai ngoại quốc ấy chẳng còn xa lạ, anh như một người con của phố cổ, yêu ruộng lúa, yêu biển, và yêu cả những nụ cười hiền hậu nơi đây.

Và có lẽ, âm nhạc, ngôn ngữ không biên giới, chính là sợi dây khiến Will và Việt Nam xích lại gần nhau hơn, trong một tình yêu bình dị mà lâu bền.