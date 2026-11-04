Khi thẻ VPBank trở thành thẻ thành viên của những cộng đồng cùng đam mê

Khi chiếc thẻ ngân hàng mang ý nghĩa của một tấm thẻ thành viên

Sau hai đêm world tour BIGBANG 2026 - 2027 WORLD TOUR IN HANOI, bên cạnh những fancam, những dòng chia sẻ đầy cảm xúc, những từ khóa như "VPBank", "thẻ VPBank" và "VPShow" cũng được fan nhắc đến. Không ít V.I.P hào hứng "réo gọi" VPBank với hy vọng ngân hàng sẽ tiếp tục mang BIGBANG trở lại Việt Nam trong một đêm encore, điều chưa từng có tiền lệ tại Đông Nam Á. Thậm chí, nhiều fan đã sẵn sàng quẹt thẻ tích điểm và tiết kiệm từ bây giờ để đợi những đặc quyền tiếp theo.

Thẻ VPBank dần được coi là "thẻ thành viên" của cộng đồng K-culture

Thực ra, sự háo hức ấy đã xuất hiện từ trước khi concert diễn ra. Ngay khi VPBank công bố vai trò đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ chính cho BIGBANG World Tour tại Hà Nội, mạng xã hội đã rộn ràng những lời khoe thẻ đầy hài hước: "Tôi có thẻ VPBank, tôi thắng đời 1-0" hay "Tôi có 3 bích, xin phép đi trước". Đáng chú ý, khi ấy, ngân hàng thậm chí còn chưa công bố bất kỳ quyền lợi mua vé sớm nào.

Sân bay Nội Bài được "bao vây" bởi màn hình LED BIGBANG từ "kim chủ" VPBank

Sự tự tin ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Trước BIGBANG World Tour, thẻ VPBank đã nhiều lần trở thành lợi thế của người hâm mộ trong những cuộc đua săn vé. Tại VPBank K-Star Spark 2025, chủ thẻ được mua vé sớm một ngày và hưởng ưu đãi giảm 20% giá vé. Đặc quyền mua vé ưu tiên tiếp tục xuất hiện tại G-DRAGON World Tour ở Hà Nội. Ở T1 Fan Meeting, VPBank triển khai bán vé độc quyền qua CTicket, thanh toán bằng thẻ VPBank và chương trình tặng vé qua VPBank NEO. Đến BIGBANG World Tour, chủ thẻ không chỉ được mua vé trước công chúng ba ngày mà còn có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 200.000 đồng khi mua sắm tại BIGBANG Official Pop-up Store theo điều kiện chương trình.

Qua mỗi sự kiện, những đặc quyền dành cho chủ thẻ lại được nối dài. Người hâm mộ không chỉ sử dụng thẻ để thanh toán mà còn chủ động sở hữu, giữ thẻ và chờ đợi những quyền lợi tiếp theo.

Lợi thế kép của thẻ VPBank

Thực ra, cách vận hành này không mới lạ, nhất là với các nhóm fandom. Từ lâu, các fanclub membership chính thức đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa thần tượng, khi người sở hữu được hưởng những quyền lợi ưu tiên, tham gia hoạt động dành riêng cho fan hay tiếp cận các sản phẩm đặc biệt. Bên cạnh đó, giá trị của membership còn nằm ở cảm giác được thuộc về một cộng đồng chung đam mê, nơi người hâm mộ tìm thấy sự kết nối với thần tượng và những người cùng sở thích.

Chủ thẻ VPBank mua vật phẩm tại BIGBANG Official Pop up store được ưu đãi tới 200.000 đồng theo điều kiện chương trình

VPBank cũng đang từng bước tạo ra sức hấp dẫn tương tự với chiếc thẻ ngân hàng của mình, nhưng ở một quy mô rộng mở hơn. Nếu fanclub membership thường gắn với một nghệ sĩ hoặc nhóm nhạc, thì thẻ VPBank có thể mang đến đặc quyền tại nhiều sự kiện, dành cho nhiều cộng đồng người hâm mộ khác nhau, như những gì đã diễn ra với G-DRAGON, T1 và BIGBANG.

Đứng sau lợi thế ấy là VPShow - hệ sinh thái văn hóa, giải trí được VPBank phát triển nhằm kết nối những cộng đồng yêu âm nhạc, eSports, nghệ thuật và các trải nghiệm văn hóa quốc tế. Nếu VPShow liên tục tạo ra những điểm hẹn mới cho người hâm mộ, thì thẻ VPBank chính là tấm membership card giúp khách hàng có thêm lợi thế để bước vào những điểm hẹn ấy. Điều thú vị là một người có thể đồng thời yêu thích BIGBANG, hâm mộ T1 hay say mê nghệ thuật và những sở thích ấy đều có cơ hội được đáp ứng trong cùng một hệ sinh thái.

Gần 90.000 khán giả tham gia 2 đêm diễn world tour BIGBANG tại Việt Nam

Tuy nhiên, tham vọng của VPBank không chỉ dừng ở việc kết nối các fandom. Từ những cộng đồng yêu âm nhạc, eSports đến những người đam mê chạy bộ, wellness, nghệ thuật hàn lâm hay các hoạt động triển lãm, workshop… ngân hàng đang từng bước đưa trải nghiệm văn hóa và phong cách sống trở thành một phần trong hành trình gắn kết với khách hàng.

Chia sẻ về định hướng này, bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank nhận định "Chúng tôi mong muốn VPShow trở thành điểm hẹn của nhiều cộng đồng yêu văn hóa, giải trí, với những chương trình đa dạng từ concert, fan meeting, showcase, triển lãm và các hoạt động trải nghiệm khác. Sau BIGBANG, VPShow sẽ tiếp tục hướng tới những sự kiện quốc tế có quy mô và sức ảnh hưởng xứng tầm và trong hệ sinh thái ấy, thẻ VPBank được định vị như một tấm thẻ thành viên, mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận các đặc quyền ưu tiên tại từng chương trình".

Hơn 11.000 runner có mặt tại giải chạy VPBank Hanoi International Marathon

Ở một góc nhìn rộng hơn, những trải nghiệm mà VPBank mang đến sẽ không chỉ hiện diện trên các sân khấu âm nhạc. Đó còn có thể là cảm giác chinh phục vạch đích tại VPBank Hanoi International Marathon, một buổi hòa nhạc cổ điển đáng nhớ, khám phá nghệ thuật trong những không gian triển lãm, workshop được tổ chức riêng, hay cơ hội trải nghiệm những sự kiện quốc tế lớn tại nước ngoài. Mỗi cộng đồng có một niềm đam mê khác nhau, nhưng đều có thể tìm thấy những điểm chạm phù hợp trong hệ sinh thái trải nghiệm của VPBank.

Đặc biệt, khác với những tấm thẻ membership thông thường, thẻ VPBank trước hết vẫn là một chiếc thẻ ngân hàng, cung cấp những giải pháp tài chính ưu việt. Tùy từng dòng thẻ và điều kiện áp dụng, khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi hoàn tiền lên đến 15% với VPBank StepUp Mastercard, VPBank Lady Mastercard, 12% hoàn Shopee xu với VPBank S Rewards Mastercard, hay đặc quyền phòng chờ thương gia tại hơn 1.300 sân bay toàn cầu với VPBank Private Visa Infinite Privilege. Cùng với đó là những tiện ích thanh toán, quản lý chi tiêu và giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu đa dạng của mỗi người.

Sau BIGBANG, người hâm mộ lại có quyền háo hức chờ đợi một đêm encore, một cuộc hội ngộ với thần tượng mới hay những bất ngờ chưa từng có tại Việt Nam. Chưa ai biết cuộc hẹn tiếp theo sẽ là gì, nhưng với nhiều người, chiếc thẻ VPBank có lẽ đã trở thành một phần trong sự mong chờ ấy.