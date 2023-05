'Khi tiếng còi trọng tài còn chưa vang lên, nước mắt tôi đã trào ra rồi'

Ngay sau chiến thắng mang tính lịch sử của 3 cô gái Việt Nam vào trưa 7.5, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt chia sẻ: "Khi chúng ta đạt được điểm số 21, tiếng còi còn chưa vang lên, nước mắt tôi đã trào ra rồi. Tôi rất xúc động, tự hào, không biết nói gì hơn, chỉ biết nước mắt trào ra và vỗ tay cho đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam.



Tấm HCV này là nỗ lực của tập thể ban huấn luyện cùng các VĐV. Như chúng ta đều biết, trình độ bóng rổ nữ Đông Nam Á đã lên rất cao, đặc biệt các đội như Campuchia có các VĐV nhập tịch với gốc gác Campuchia. Đây là những VĐV nổi tiếng ở các giải trên thế giới. Môn bóng rổ tại SEA Games 32 năm nay rất khốc liệt. Sự cạnh tranh cũng rất lớn, chỉ cần sơ sẩy là không thắng được. Đây là tấm gương về nỗ lực, phấn đấu vươn lên và sáng tạo trong thi đấu để đạt thành tích tốt nhất cho các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam".

Đội nữ Philippines (áo xanh) HÀ PHƯƠNG

Ông Đặng Hà Việt dự khán trận đấu chung kết nghẹt thở của đội tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam HÀ PHƯƠNG

Ông Đặng Hà Việt nói tiếp: "Bóng rổ 5x5 ở Đông Nam Á, Philippines đi trước Việt Nam cả trăm năm, nên phải phấn đấu nhiều hơn để đạt thành tích. Trong chiến lược phát triển của bóng rổ VN, đội ngũ chuyên môn tập trung cho 3x3. Ở nội dung này, chúng ta chỉ đi sau các nước khoảng 5-10 năm, chúng ta dễ bắt kịp và có thành tích ở Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Bóng rổ 3x3 cũng là nội dung quan trọng ở Olympic".

Nói về những cú ngã đáng tiếc của thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu đầu tiên (6.5), ông Đặng Hà Việt nêu quan điểm: "Trong thể thao, ngoài chuyên môn và công tác chuẩn bị thì còn những yếu tố về may mắn. Ở Campuchia, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Hôm qua chúng ta tiếc nuối với 2 nội dung marathon. Do biết được lộ trình đường đua khá muộn, nên các VĐV phân phối sức không tốt, bởi vậy để tuột 2 HCV. Ở môn võ, VĐV Nguyễn Thị Tâm khởi đầu tốt trong 2 hiệp nhưng do chấn thương nên không thể thi đấu, do vậy tuột HCV boxing. Đó là hai nỗi tiếc nuối lớn nhất".