Khi tiêu chuẩn quốc tế nằm trong tầm tay của mọi gia đình Việt

Sự "vừa vặn" trong lựa chọn của các bậc phụ huynh

Khi lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ, nhiều phụ huynh Việt đang dần ưu tiên sự "vừa vặn". Đó là điểm giao hài hòa giữa chất lượng, nhu cầu thực tế của trẻ và mức chi phí hợp lý để duy trì thành thói quen bền vững. Hành trình tìm kiếm sự vừa vặn ấy thường được bắt đầu từ những lựa chọn quen thuộc nhất, như ly sữa trẻ uống mỗi ngày.

Sự “vừa vặn” là điều mà nhiều phụ huynh tìm kiếm khi lựa chọn giải pháp dinh dưỡng lâu dài cho trẻ

Từ kinh nghiệm chăm sóc hai nhóc tỳ ở nhà, chị Huệ Hương (36 tuổi, Yên Bái) cho rằng dinh dưỡng cần được duy trì đều đặn, nên loại sữa mà mẹ chọn phải đáp ứng tiêu chí có thể đồng hành với con trong dài hạn. "Sữa là người bạn đi cùng con qua từng giai đoạn lớn lên chứ không chỉ 'ngày một ngày hai'. Vậy nên, tôi luôn ưu tiên sản phẩm chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời có giá cả hợp lý để con được uống đủ sữa mỗi ngày." Chị chia sẻ.

Ý kiến của chị Hương cũng chính là mong muốn chung của rất nhiều gia đình Việt. Một sản phẩm sữa tươi ngon, an toàn và phù hợp với ngân sách sẽ giúp các bậc phụ huynh an tâm xây dựng nền tảng thể chất cho trẻ một cách bền vững và nhẹ nhàng hơn.

Khi sữa tươi đạt chuẩn quốc tế nằm trong tầm tay của mọi gia đình Việt

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, độ an toàn, quy trình sản xuất cùng hương vị, những sản phẩm vừa đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, vừa mang đến trải nghiệm thưởng thức cũng dần trở thành lựa chọn ưu tiên trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Thấu hiểu nhu cầu này, Sữa tươi Vinamilk 100% mang đến những hộp sữa tươi ngon, đạt chuẩn toàn cầu đến với mọi gia đình Việt.

Điều đó được bảo chứng qua việc sữa tươi Vinamilk 100% là thương hiệu sữa tươi duy nhất* tại Việt Nam đạt bộ đôi giải thưởng quốc tế danh giá khi vượt qua hơn 400 tiêu chí khắt khe để đạt chứng nhận uy tín về An toàn & Tinh khiết của Clean Label – Tổ chức kiểm nghiệm độc lập từ Mỹ, bao gồm các tiêu chí về điều kiện sản xuất (bao gồm kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu…) và chất lượng sản phẩm (bao gồm không dư lượng kim loại nặng, không dư lượng siêu vi nhựa…); và giải thưởng Vị ngon Thượng hạng Quốc tế (Superior Taste Award) (*tính từ năm 2022 đến ngày 23.3.2026, theo kết quả nghiên cứu thứ cấp trên các website của tổ chức International Taste Institute và Clean Label Project).

Mới đây nhất, tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Sữa tươi Vinamilk 100% đa vị đã đạt giải Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất.

Bộ ba giải thưởng danh giá này là minh chứng cho tinh thần không thỏa hiệp của Vinamilk đối với mỗi ly sữa dành cho người dùng Việt: độ tinh khiết, sự an toàn song hành cùng vị ngon thượng hạng. Bởi với Vinamilk, "sữa tươi phải thế!".

Bộ ba giải thưởng danh giá là bảo chứng cho chất lượng đạt chuẩn quốc tế của Vinamilk, giúp mẹ an tâm mang đến cho con những hộp sữa tươi ngon, an toàn

Để tạo nên những hộp Sữa tươi Vinamilk 100% đạt chuẩn quốc tế nhưng vẫn dễ dàng tiếp cận với đông đảo người dùng, yếu tố cốt lõi nằm ở sự đầu tư bài bản và khả năng kiểm soát từ môi trường đầu vào đến chất lượng thành phẩm. Tại các trang trại đạt chuẩn Global G.A.P của Vinamilk, toàn bộ quy trình từ quản lý thức ăn, nguồn nước đến chăm sóc sức khỏe đàn bò đều được số hóa và giám sát chặt chẽ. Mỗi cá thể bò đều đeo chip riêng để theo dõi sức khỏe, khẩu phần và tình trạng vận động theo thời gian thực. Chế độ ăn của đàn bò cũng được các chuyên gia thiết kế khoa học, nhằm đảm bảo tỷ lệ chất đạm, chất béo và vi chất trong sữa luôn đạt mức tối ưu. Tại đây, đàn bò còn được tận hưởng cuộc sống tiện nghi chuẩn "resort": tự do vận động tại các đồng cỏ rộng lớn, được nghe nhạc thư giãn và sử dụng hệ thống massage tự động. Ngoài ra, Vinamilk còn có hệ thống trang trại và nhà máy rộng khắp trên toàn quốc kết hợp với quy trình khép kín từ khâu vắt sữa đến khi đóng hộp thành phẩm được thực hiện trong dưới 24 giờ, để mỗi hộp sữa khi đến tay người dùng đều giữ trọn hương vị tươi ngon, tinh khiết.

Sữa tươi Vinamilk 100% luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo hệ quy chuẩn "3 Không": không sử dụng hormone tăng trưởng, không sử dụng chất bảo quản, không dư lượng thuốc kháng sinh. Đây cũng chính là cam kết bền vững của thương hiệu trong việc mang đến nguồn sữa tươi sạch, an toàn, tinh khiết đồng hành cùng sự phát triển thể chất của hàng triệu trẻ em Việt.

Nếu các tiêu chuẩn về chất lượng giúp mẹ an tâm, thì danh mục sản phẩm đa dạng hương vị của Sữa tươi Vinamilk 100% lại ghi điểm với cả nhà khi chiều lòng mọi gu thưởng thức của thành viên trong gia đình. Dòng sữa trắng với các vị Ít đường, Không đường, Có đường trở thành "món tủ" của cả nhà, từ bữa sáng chất lượng đến bữa xế vừa ngon, vừa tiện. Những hương vị mới như: Dâu, Chuối, Bắp, Dưa lưới hay Sôcôla Đậm đặc gấp 2.5 lần (so với Sữa tươi tiệt trùng Sôcôla Vinamilk)… giúp chiều mọi "gu riêng" của trẻ, biến việc uống sữa mỗi ngày thành những trải nghiệm khám phá mới lạ và hứng khởi hơn.

Sữa tươi Vinamilk 100% đa vị chiều lòng mọi gu thưởng thức, biến việc uống sữa thành niềm vui mỗi ngày của trẻ

Bên cạnh đó, Sữa tươi Vinamilk 100% còn gợi ý nhiều lựa chọn đóng gói như sữa hộp, sữa bịch với nhiều dung tích khác nhau, đáp ứng linh hoạt cho từng hoàn cảnh sử dụng cũng như thói quen chi tiêu của mỗi gia đình.

Kết hợp giữa thước đo toàn cầu và sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt, Sữa tươi Vinamilk 100% khẳng định rằng một sản phẩm đạt chuẩn quốc tế vẫn có thể hiện diện gần gũi trong đời sống hằng ngày. Qua đó, thương hiệu tiếp tục đồng hành cùng các bậc phụ huynh trên hành trình chăm sóc sức khỏe cho cả nhà một cách trọn vẹn và bền bỉ theo thời gian.