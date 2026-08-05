Khi trái cây Việt trở thành chất liệu của Fine Dining

Nguyên liệu trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo

Ẩm thực hiện đại không còn được đánh giá chỉ qua hương vị hay kỹ thuật chế biến. Với nhiều đầu bếp chuyên nghiệp, giá trị của một món ăn bắt đầu từ cách lựa chọn, thấu hiểu và khai thác nguyên liệu. Cũng vì vậy, ngày càng nhiều cuộc thi và diễn đàn ẩm thực trên thế giới đặt nguyên liệu vào vị trí trung tâm của quá trình sáng tạo.

Xu hướng ấy cũng được phản ánh trong Top Chef Việt Nam 2026 - Đầu bếp Thượng đỉnh mùa 4. Trở lại sau ba năm với thông điệp "Ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc của thế giới", chương trình không chỉ tìm kiếm những đầu bếp có kỹ thuật tốt mà còn hướng đến thế hệ Chef biết khai thác giá trị của nguyên liệu bản địa, kể câu chuyện văn hóa Việt bằng tư duy ẩm thực đương đại.

Trong 12 tập phát sóng, Top 14 đầu bếp sẽ liên tục chinh phục những thử thách xoay quanh nông sản, đặc sản vùng miền, ký ức bữa cơm gia đình hay tinh thần của ẩm thực đường phố. Mỗi đề bài không chỉ kiểm tra kỹ thuật mà còn đòi hỏi khả năng sáng tạo, tư duy ứng dụng và góc nhìn mới đối với nguyên liệu Việt.

Ở hành trình đó, chất lượng nguyên liệu trở thành nền tảng để mỗi đầu bếp hiện thực hóa ý tưởng và tạo nên những trải nghiệm Fine Dining mang bản sắc Việt. Cũng vì vậy, sự đồng hành của những thương hiệu chuyên về giải pháp thực phẩm trở thành một phần quan trọng, góp phần mở rộng không gian sáng tạo trong căn bếp của Top Chef.

Ông Valentin Trần (đầu tiên từ phải sang) nằm trong Hội đồng Giám khảo Top Chef Việt Nam 2026

Từ trái cây Việt đến bàn tiệc Fine Dining

Là Nhà tài trợ Vàng của Top Chef Việt Nam 2026, ANDROS Professional mang đến các giải pháp từ trái cây dành cho ngành F&B, đồng hành cùng các đầu bếp trong hành trình khai thác giá trị của nguyên liệu Việt.

Thuộc ANDROS Vietnam - thành viên của Tập đoàn ANDROS (Pháp), doanh nghiệp hiện sở hữu hai nhà máy tại Đồng Tháp và hợp tác với các vùng nguyên liệu địa phương để thu mua trái cây Việt. Sau thu hoạch, trái cây được chế biến theo chuyên môn và bí quyết lâu đời của Tập đoàn nhằm giữ trọn hương vị tự nhiên trước khi đến tay các đầu bếp, nghệ nhân bánh và chuyên gia pha chế.

Sự kết hợp giữa nguồn trái cây Việt với công nghệ chế biến của Pháp giúp các sản phẩm của ANDROS Professional vừa gìn giữ đặc trưng của nguyên liệu bản địa, vừa đáp ứng yêu cầu ổn định về chất lượng và tính ứng dụng trong những căn bếp chuyên nghiệp. Song song đó, thương hiệu cũng liên tục nghiên cứu xu hướng F&B để phát triển các giải pháp mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo ngày càng đa dạng của cộng đồng đầu bếp. Từ những nguyên liệu quen thuộc, thương hiệu mong muốn mang đến cho các đầu bếp thêm nhiều giải pháp để tạo nên những trải nghiệm Fine Dining mang dấu ấn riêng.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là sự góp mặt của ông Valentin Trần - Tổng giám đốc ANDROS Vietnam trong vai trò giám khảo khách mời. Với nhiều năm đồng hành cùng các đầu bếp, nghệ nhân bánh và chuyên gia pha chế, ông mang đến góc nhìn chuyên môn về khả năng khai thác và ứng dụng nguyên liệu trong ẩm thực cao cấp.

Ông Valentin Trần (đầu tiên từ trái sang) trong vai trò giám khảo khách mời tại Vòng tuyển chọn Top Chef Việt Nam 2026

Trong bối cảnh ẩm thực Việt ngày càng được quốc tế quan tâm, việc nâng tầm giá trị của nguyên liệu bản địa không còn là câu chuyện của riêng người đầu bếp mà cần sự chung tay của doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị.

Sự đồng hành giữa ANDROS Professional và Top Chef Việt Nam 2026 vì thế không chỉ góp phần tạo nên những thử thách giàu cảm hứng trên sóng truyền hình mà còn mở ra những cách tiếp cận mới đối với trái cây Việt. Khi trái cây được nhìn nhận như một chất liệu của sáng tạo, những sản vật quen thuộc có thêm cơ hội hiện diện trong các trải nghiệm Fine Dining, mang theo câu chuyện về nông sản và văn hóa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Top Chef Việt Nam 2026 phát sóng lúc 21 giờ thứ hai hằng tuần trên VTV3 và phát lại lúc 21 giờ 30 trên YouTube TVHub, bắt đầu từ ngày 3.8.2026.