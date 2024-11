Khi Uyên Linh không dùng công thức

Phát triển điểm mạnh 'bản năng'

Tại thời điểm các chương trình âm nhạc Việt Nam đang "chạy đua" với sự hoành tráng, mãn nhãn, concert The Vocalist của Uyên Linh chọn theo đuổi triết lý đơn giản nhưng không đơn điệu. Đêm diễn tại Nhà hát Hòa Bình cuối tuần qua như bản tuyên ngôn về con đường giọng ca bước ra từ Vietnam Idol 2010 theo đuổi. 2.000 khán giả có mặt không để chiêm ngưỡng một show diễn đa sắc màu, mà đơn thuần thưởng thức "đặc sản" giọng hát của Uyên Linh. Dù đối đầu trực tiếp với nhiều show diễn khác, có mức giá vé khá cao so với thị trường, The Vocalist vẫn nhanh chóng "cháy vé", minh chứng rằng Uyên Linh thực sự là một "thương hiệu"...

Uyên Linh luôn tâm niệm rằng, âm nhạc đích thực phải chạm đến trái tim người nghe. Chính vì vậy, cô không bao giờ chạy theo những trào lưu âm nhạc thị trường mà luôn tập trung vào việc sáng tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng, có chiều sâu Ảnh: Kieng Can Team

Không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, không qua đào tạo bài bản từ nhỏ, Uyên Linh khởi đầu sự nghiệp bằng việc giành quán quân một cuộc thi lớn, sau đó đối mặt nhiều ý kiến trái chiều về việc hát không có kỹ thuật. 14 năm sau, nữ ca sĩ vẫn luôn ý thức về "thiếu sót" của mình, tạo nên phiên bản Uyên Linh hiện tại - chú ý từng chi tiết nhỏ nhất như cách nhả chữ, điều chỉnh khuôn miệng khi hát, đào sâu kiến thức nhạc lý.

Sự cố gắng của giọng ca Em được thể hiện qua concert lần này, khi thực hiện những kỹ thuật khó, kiểm soát tốt giọng hát nhưng vẫn đủ yếu tố bất ngờ. Sở hữu chất giọng nữ trung đặc biệt, hoặc "đặc sản", Uyên Linh lay động, "vỗ về cảm xúc" khán giả bằng sự quyến rũ trong giọng hát, thay vì gây ấn tượng bằng những nốt cao chót vót, bùng nổ. Đây là yếu tố làm nên thành công từ ngày đầu của cô, mà vốn được nhận xét là điểm yếu - bản năng, cảm xúc, sự quyến rũ. Nhạc sĩ Dương Thụ từng nhấn mạnh, đây chính là tiêu chuẩn số một của một nghệ sĩ, quan trọng hơn cả kỹ thuật cao siêu và Uyên Linh sở hữu điều đó.

Với sự kiên trì và quyết tâm không ngừng, Uyên Linh đã xây dựng được một sự nghiệp âm nhạc bền vững, không bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường Ảnh: Kieng Can Team

The Vocalist không đơn thuần là tên concert mà là cách Uyên Linh định vị bản thân, khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc Việt. Trong đêm diễn kéo dài 3 tiếng, cô chỉ có đúng một tiết mục vũ đạo, vì vốn không hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Tại live concert, sau thời gian chiêm nghiệm, Uyên Linh khẳng định tìm về với danh xưng đơn giản nhất - The Vocalist, tức người hát trên sân khấu. Cô vẫn trình diễn vũ đạo, vẫn trò chuyện xuyên suốt đêm nhạc cùng khán giả dù tự nhận bản thân không giỏi ăn nói. Song với tình yêu âm nhạc, Uyên Linh "tự nguyện" phát triển giọng hát, kỹ năng lên mức cao nhất. Sự kín tiếng, ít hoạt động mạng xã hội của cô cũng là để tập trung cho tôn chỉ này.

Ở một chương trình đề cao khả năng biểu diễn, sự đa năng như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Uyên Linh vẫn chọn lối đi tương tự. Cuối cùng, cô thành công khi biết cách mang tới làn gió mới cho những ca khúc đã cũ như Em - đúng với lời nhận xét của Quốc Thiên.

Gọi Uyên Linh là "chị đại vocalist"?

Từ 7 năm trước, Uyên Linh từng gây tranh cãi khi tuyên bố không cần danh xưng diva, quan niệm rằng danh hiệu hay thứ hạng đều vô nghĩa nếu không có tài năng và sự cống hiến cho nghệ thuật. Với quan điểm này, Uyên Linh cam kết hát live trong tất cả show diễn, tạo nên thương hiệu bản thân.

Ở tuổi 37, Uyên Linh được đặt lên "bàn cân" với các giọng ca đi trước như Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, thậm chí Thu Phương. Dù khó phủ nhận tài năng của cô, việc so sánh này vẫn bị cho là còn khập khiễng, đặc biệt trước 20 - 30 năm hoạt động nghệ thuật của đàn chị. Uyên Linh có tham vọng riêng và cô đã nói rõ trước báo chí, truyền thông rằng sẽ ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc Việt Nam giai đoạn 2010 - 2030.

Uyên Linh không bị giới hạn trong một khuôn khổ nhất định. Cô luôn thử nghiệm và làm mới mình qua từng sản phẩm âm nhạc Ảnh: Kieng Can Team

Concert The Vocalist cho thấy cô đã và đang thực hiện điều này, xây dựng một trường phái ca hát riêng biệt, bền vững. Ngoài các yếu tố như giá vé, thời điểm tổ chức concert, số lượng khách mời... Uyên Linh ra mắt 2 sản phẩm mới của nhạc sĩ Trần Trung Đức và Nguyễn Hoàng Duy là Người van xin và Lấp đầy trong concert nhưng hiện tại, 2 ca khúc vẫn chưa có mặt trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Đây là cách cô định vị mình, có vẻ như không có sự tính toán nhưng như nhận xét của nữ ca sĩ Thanh Lam "Uyên Linh hiểu rõ vị trí bản thân trong lòng công chúng, biết tận dụng "thiên thời địa lợi" để phát triển sự nghiệp". Uyên Linh thành công trong việc thu hút một tệp khán giả trung thành, có khả năng tài chính, đặc biệt là yêu thích âm nhạc "thuần túy". Đây là lý do The Vocalist kín chỗ.

Với sự công nhận từ giới chuyên môn, nhạc sĩ gạo cội, đến các diva, đồng nghiệp; loạt bản hit được khán giả thuộc lòng; khả năng thể hiện đa dạng dòng nhạc; thần thái, lối kể chuyện được cải thiện... Uyên Linh đang chứng minh rằng sự "chậm mà chắc" của cô là lựa chọn hợp lý.

Vẫn tồn tại khoảng cách dài để tiếp tục tranh luận về vị trí "diva thứ năm" của nữ ca sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng "chị đẹp" cần cần thêm thời gian để chiêm nghiệm về nghệ thuật. Song, Uyên Linh vốn toát lên vẻ trải đời từ rất sớm, đúng như nhận xét cô nhận được từ Vietnam Idol 2010. Cô cũng sở hữu sức ảnh hưởng nhất định qua các giải thưởng uy tín như Làn sóng xanh, Giải âm nhạc cống hiến, WeChoice... nhưng dường như vẫn chưa tạo được dấu ấn thật sự nổi bật. Để xứng với danh xưng hợp lý ở hiện tại - "chị đại vocalist", Uyên Linh cần xây dựng một định hướng âm nhạc đủ tầm với giọng hát và ra đời những sản phẩm âm nhạc, hoặc album mang đậm dấu ấn cá nhân hơn.