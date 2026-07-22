Khi văn nghệ trở thành ‘đặc sản’ của người lao động VRG

Suốt nhiều thập niên qua, từ những tổ, đội sản xuất giữa lô cao su đến các hội diễn quy mô toàn ngành, tiếng hát của người công nhân đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống doanh nghiệp, góp phần tạo nên bản sắc riêng của ngành Cao su Việt Nam.

Hội diễn KV II có 330 diễn viên của 18 đoàn nghệ thuật đến từ 20 đơn vị thành viên VRG khu vực duyên hải miền Trung, Tây nguyên, Lào ẢNH: VRG

Minh chứng rõ nét nhất là không khí sôi nổi tại hai Hội diễn Văn nghệ cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành cao su năm 2026 khu vực I (miền núi phía bắc) và khu vực II (Duyên hải miền Trung - Tây nguyên - Lào) diễn ra trong tháng 7.2026 với sự tham gia của hàng trăm diễn viên không chuyên.

Không chỉ là hội diễn, mà là ngày hội của người lao động

Khác với nhiều hội thi văn nghệ mang tính phong trào đơn thuần, Hội diễn Văn nghệ ngành cao su được VRG duy trì định kỳ 2 năm một lần và đã trở thành một hoạt động văn hóa truyền thống được đông đảo người lao động mong đợi.

Tại khu vực II, tổ chức ở Quảng Trị, 330 diễn viên của 18 đoàn đến từ 20 đơn vị thành viên VRG đã mang đến hàng chục tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Điều đặc biệt là phần lớn diễn viên đều là công nhân khai thác mủ, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng... Họ bước lên sân khấu sau những ngày lao động trên nông trường, trong nhà máy hay tại các công trình.

Không khí hội diễn vì thế vừa mộc mạc, gần gũi, vừa giàu cảm xúc. Những câu chuyện về người công nhân cao su, tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết Việt Nam - Lào, vẻ đẹp của đại ngàn Tây nguyên hay những vùng đất miền Trung nắng gió được thể hiện qua lời ca, điệu múa, hoạt cảnh và hợp xướng với chất lượng nghệ thuật ngày càng được nâng cao.

Phát biểu khai mạc Hội diễn khu vực II, Phó tổng giám đốc VRG Trương Minh Trung nhấn mạnh, tập đoàn luôn xác định chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng song hành cùng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh. Hội thao và hội diễn văn nghệ là những hoạt động truyền thống tiêu biểu của VRG, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn và giàu bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

Từ lô cao su đến sân khấu

Điểm đặc biệt tạo nên sức sống của phong trào văn nghệ ngành cao su chính là nền tảng rộng khắp từ cơ sở.

Ở hầu hết các công ty cao su, phong trào văn nghệ được duy trì thường xuyên tại các nông trường, đội sản xuất, phân xưởng, nhà máy. Những đội văn nghệ quần chúng được thành lập ngay từ các tổ khai thác mủ, các câu lạc bộ văn nghệ sinh hoạt định kỳ, chuẩn bị cho những dịp lễ, tết, tháng công nhân, hội thao hay các hoạt động của công đoàn.

Một tiết mục tại hội diễn ẢNH: VRG

Chính từ nền tảng ấy, mỗi kỳ hội diễn không phải là cuộc thi được "tập hợp" vội vàng mà là nơi hội tụ của những hạt nhân văn nghệ đã được rèn luyện nhiều năm tại cơ sở.

Không ít công nhân ban ngày cạo mủ từ lúc tinh mơ, chiều về lại miệt mài tập hát, tập múa. Có những đơn vị phải vượt hàng trăm cây số từ vùng sâu, vùng biên giới, thậm chí từ Lào sang Việt Nam để tham dự hội diễn.

Điều đó lý giải vì sao các chương trình ngày càng được đầu tư bài bản, có chiều sâu nghệ thuật nhưng vẫn giữ được sự chân thành, mộc mạc của những người lao động trực tiếp.

Đặc biệt, tại Hội diễn khu vực II, sự xuất hiện của 11 diễn viên đến từ các công ty cao su tại Lào đã tạo thêm nhiều sắc màu văn hóa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa người lao động 2 nước Việt - Lào trên những vùng đất cao su.

Chất lượng nghệ thuật ngày càng nâng cao

Đánh giá về chất lượng chuyên môn sau 2 hội diễn khu vực đã diễn ra, nhạc sĩ Đức Trung, Trưởng ban giám khảo, cho rằng điều tạo ấn tượng nhất không chỉ là chất lượng nghệ thuật ngày càng được nâng cao mà còn là sức sống bền bỉ của phong trào văn hóa, văn nghệ trong toàn tập đoàn.

Theo nhạc sĩ Đức Trung, dù các đơn vị hoạt động trên địa bàn rộng, trải dài từ miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây nguyên đến Lào và Campuchia, nhưng tất cả đều chuẩn bị chương trình nghiêm túc, đầu tư công phu và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, ca ngợi quê hương, đất nước, ngành cao su và người lao động, tạo nên những chương trình có giá trị nghệ thuật và cảm xúc.

Nhạc sĩ Đức Trung đặc biệt đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo VRG khi duy trì hội diễn định kỳ 2 năm 1 lần. Theo ông, đây không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, tạo cơ hội để cán bộ, công nhân viên các đơn vị giao lưu, học hỏi, gắn kết và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp. "Điều đáng quý là dù ở vùng sâu, vùng xa hay các đơn vị tại Lào, Campuchia, người lao động vẫn dành thời gian tập luyện, mang đến hội diễn bằng tất cả tình yêu ngành, yêu nghề và niềm tự hào của người công nhân cao su", ông chia sẻ.

Theo Trưởng ban giám khảo, thành công lớn nhất của 2 hội diễn không nằm ở số lượng huy chương mà ở tinh thần đoàn kết, sự cống hiến và niềm đam mê nghệ thuật của cán bộ, công nhân lao động. Qua mỗi lời ca, tiếng hát, hình ảnh người công nhân cao su hiện lên không chỉ cần cù trong lao động mà còn giàu tình cảm, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa. Đây chính là nền tảng để phong trào văn hóa, văn nghệ của VRG tiếp tục được duy trì, phát triển, góp phần xây dựng một tập đoàn không chỉ mạnh về sản xuất kinh doanh mà còn giàu bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tập đoàn trao giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị ẢNH: VRG

Kết thúc Hội diễn khu vực II, Công ty Cao su Chư Sê xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với thành tích 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tuy nhiên, điều đọng lại sau những tấm huy chương không chỉ là thành tích mà còn là tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị.

Tiếp tục lan tỏa bản sắc văn hóa VRG

Năm nay, Hội diễn Văn nghệ ngành cao su được tổ chức theo chủ đề "Cao su Việt Nam - Tự hào và Khát vọng" tại 4 khu vực trên cả nước.

Sau thành công của khu vực I và khu vực II, không khí ngày hội sẽ tiếp tục được nối dài tại khu vực Campuchia và khu vực Đông Nam bộ - TP.HCM trong những ngày còn lại của tháng 7.

Đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nơi hội tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc, phản ánh đời sống lao động, văn hóa và khát vọng phát triển của hàng chục nghìn cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn tập đoàn.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng phát triển bền vững, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh nội sinh. Với VRG, những hội diễn văn nghệ không chỉ đơn thuần là hoạt động phong trào mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, gắn kết người lao động với doanh nghiệp.

Từ những lô cao su xanh ngút ngàn đến ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hát của người công nhân vẫn tiếp tục vang lên như một minh chứng rằng, bên cạnh những thành quả trong sản xuất kinh doanh, văn hóa chính là "chất keo" gắn kết con người, tạo nên bản sắc riêng và sức sống bền bỉ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.