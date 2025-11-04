Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Khi y học di truyền gặp tiêm chủng: Hoàn thiện hành trình chăm sóc mẹ và bé

Thanh Tâm
Thanh Tâm
04/11/2025 08:00 GMT+7

Những năm gần đây, hành trình làm mẹ của phụ nữ Việt Nam đang dần thay đổi theo hướng chủ động hơn và được hỗ trợ nhiều hơn từ các tiến bộ y học, khoa học hiện đại. Thai phụ không chỉ quan tâm đến dinh dưỡng, tiêm chủng mà còn chú trọng tầm soát di truyền sớm để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh. Cùng với xu hướng đó, việc hình thành các hệ sinh thái chăm sóc mẹ & bé toàn diện đang trở thành hướng đi tất yếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Xuất phát từ tầm nhìn, niềm tin vào giá trị khoa học và sứ mệnh phát triển công nghệ gien vì sức khỏe cộng đồng, Gene Solutions -  đơn vị tiên phong trong lĩnh vực di truyền học tại châu Á - đã khởi xướng chương trình triSure VIP Card kết nối các thương hiệu uy tín có chung tầm nhìn và sứ mệnh cùng nhau tối ưu hành trình chăm sóc mẹ và bé.

Khi y học di truyền gặp tiêm chủng: Hoàn thiện hành trình chăm sóc mẹ và bé - Ảnh 1.

Chương trình triSure VIP Card mang ưu đãi hơn 13 triệu đồng cho mẹ bầu thực hiện xét nghiệm triSure-NIPT

ẢNH: GENE SOLUTIONS

Một trong những dấu ấn nổi bật gần đây của chương trình là sự góp mặt của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu.

Sự kết hợp giữa Long Châu và Gene Solutions cũng đánh dấu bước phát triển của xu hướng liên kết đa ngành trong chăm sóc sức khỏe khi khoa học di truyền gặp gỡ tiêm chủng. Trong đó, Gene Solutions là đại diện cho "nền tảng khoa học" với các xét nghiệm di truyền tiên tiến giúp phát hiện sớm bất thường ở thai nhi, và Long Châu là "cầu nối cộng đồng" với mạng lưới hơn 2.300 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng, dược sĩ chuyên môn cao - được đào tạo bài bản.

Từ đó, phụ nữ mang thai dễ dàng nhận được chăm sóc toàn diện ngay tại một điểm chạm; có cơ hội nhận được nhiều quyền lợi thiết thực khi thực hiện xét nghiệm triSure-NIPT trong tầm soát di truyền, miễn phí vắc xin uốn ván hấp thụ, ưu đãi các gói tiêm chủng, giảm giá sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mẹ & bé…

Khi y học di truyền gặp tiêm chủng: Hoàn thiện hành trình chăm sóc mẹ và bé - Ảnh 2.

Phòng xét nghiệm đạt CAP của Gene Solutions trang bị công nghệ giải trình tự gien thế hệ mới (NGS) công ty Illumina (Hoa Kỳ) dùng trong phân tích và giải mã gien

ẢNH: GENE SOLUTIONS

Sự kết hợp này mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chất lượng cao trên khắp cả nước - để mỗi người phụ nữ - dù ở thành phố hay vùng xa - đều có thể tiếp cận các giải pháp di truyền, xét nghiệm gien tiên tiến và tiêm chủng chuyên nghiệp, an toàn, giúp hành trình làm mẹ thêm trọn vẹn niềm vui.

Khi y học di truyền gặp tiêm chủng: Hoàn thiện hành trình chăm sóc mẹ và bé - Ảnh 3.

Nhân viên Long Châu tư vấn khách hàng thực hiện triSure NIPT và tham gia chương trình VIP Card

ẢNH: LONG CHÂU

Khi y học di truyền gặp tiêm chủng: Hoàn thiện hành trình chăm sóc mẹ và bé - Ảnh 4.

Nhân viên Long Châu tư vấn khách hàng thực hiện triSure NIPT và tham gia chương trình VIP Card

ẢNH: LONG CHÂU

Không chỉ là một chương trình ưu đãi, triSure VIP Card còn thể hiện nỗ lực của Gene Solutions trong việc xây dựng một "hệ sinh thái y học chính xác", nơi các thương hiệu cùng đóng góp chuyên môn, dịch vụ và giá trị nhân văn để bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai. Theo đại diện Gene Solutions, chương trình không chỉ mang đến các quyền lợi thiết thực như ưu đãi xét nghiệm, voucher tiêm chủng, chăm sóc sau sinh…, mà còn hướng đến lan tỏa nhận thức đúng về tầm soát di truyền và chăm sóc sức khỏe chủ động cho thai phụ Việt.

Chương trình triSure VIP Card có sự tham gia của các nhãn hàng uy tín như Grab, Con Cưng, Bệnh viện Quốc tế Mỹ, Pigeon, Mommy Spa, Hiruscar, Doppelhez, v.v.

Chi tiết ưu đãi từ Nhà thuốc Long Châu

Giảm ngay 7% cho hóa đơn sản phẩm mẹ & bé: thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, hàng tiêu dùng (trừ thuốc và một số sản phẩm đặc biệt)

Và ưu đãi từ Trung tâm Tiêm chủng Long Châu

Miễn phí 1 mũi vắc xin Uốn ván hấp thụ cho mẹ bầu

Thêm lựa chọn săn deal:

  • Giảm 10% cho hóa đơn vắc xin bất kỳ từ 10 triệu đồng
  • Hoặc giảm 50.000 đồng cho hóa đơn vắc xin từ 500.000 đồng

Thông tin chi tiết tại: vipcardtrisurenipt.genesolutions.vn

Khám phá thêm chủ đề

mẹ và bé y học di truyền Gene Solutions triSure VIP Card Long châu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận