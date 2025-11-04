Khi y học di truyền gặp tiêm chủng: Hoàn thiện hành trình chăm sóc mẹ và bé

Xuất phát từ tầm nhìn, niềm tin vào giá trị khoa học và sứ mệnh phát triển công nghệ gien vì sức khỏe cộng đồng, Gene Solutions - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực di truyền học tại châu Á - đã khởi xướng chương trình triSure VIP Card kết nối các thương hiệu uy tín có chung tầm nhìn và sứ mệnh cùng nhau tối ưu hành trình chăm sóc mẹ và bé.

Chương trình triSure VIP Card mang ưu đãi hơn 13 triệu đồng cho mẹ bầu thực hiện xét nghiệm triSure-NIPT ẢNH: GENE SOLUTIONS

Một trong những dấu ấn nổi bật gần đây của chương trình là sự góp mặt của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu.

Sự kết hợp giữa Long Châu và Gene Solutions cũng đánh dấu bước phát triển của xu hướng liên kết đa ngành trong chăm sóc sức khỏe khi khoa học di truyền gặp gỡ tiêm chủng. Trong đó, Gene Solutions là đại diện cho "nền tảng khoa học" với các xét nghiệm di truyền tiên tiến giúp phát hiện sớm bất thường ở thai nhi, và Long Châu là "cầu nối cộng đồng" với mạng lưới hơn 2.300 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng, dược sĩ chuyên môn cao - được đào tạo bài bản.

Từ đó, phụ nữ mang thai dễ dàng nhận được chăm sóc toàn diện ngay tại một điểm chạm; có cơ hội nhận được nhiều quyền lợi thiết thực khi thực hiện xét nghiệm triSure-NIPT trong tầm soát di truyền, miễn phí vắc xin uốn ván hấp thụ, ưu đãi các gói tiêm chủng, giảm giá sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mẹ & bé…

Phòng xét nghiệm đạt CAP của Gene Solutions trang bị công nghệ giải trình tự gien thế hệ mới (NGS) công ty Illumina (Hoa Kỳ) dùng trong phân tích và giải mã gien ẢNH: GENE SOLUTIONS

Sự kết hợp này mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chất lượng cao trên khắp cả nước - để mỗi người phụ nữ - dù ở thành phố hay vùng xa - đều có thể tiếp cận các giải pháp di truyền, xét nghiệm gien tiên tiến và tiêm chủng chuyên nghiệp, an toàn, giúp hành trình làm mẹ thêm trọn vẹn niềm vui.

Nhân viên Long Châu tư vấn khách hàng thực hiện triSure NIPT và tham gia chương trình VIP Card ẢNH: LONG CHÂU

Không chỉ là một chương trình ưu đãi, triSure VIP Card còn thể hiện nỗ lực của Gene Solutions trong việc xây dựng một "hệ sinh thái y học chính xác", nơi các thương hiệu cùng đóng góp chuyên môn, dịch vụ và giá trị nhân văn để bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai. Theo đại diện Gene Solutions, chương trình không chỉ mang đến các quyền lợi thiết thực như ưu đãi xét nghiệm, voucher tiêm chủng, chăm sóc sau sinh…, mà còn hướng đến lan tỏa nhận thức đúng về tầm soát di truyền và chăm sóc sức khỏe chủ động cho thai phụ Việt.