Khiêng quan tài nhảy múa trên đường: Trò đùa lệch chuẩn

Nhiều người mặc đồ đưa tang khiêng quan tài, vừa diễu phố vừa nhảy múa gây phản cảm Ảnh: CẮT TỪ CLIP

Mạng xã hội đang "dậy sóng" trước đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người mặc đồng phục mai táng, khiêng quan tài diễu phố, người nằm bên trong bật dậy nhảy múa giữa đường phố ở phường Sóc Trăng (TP.Cần Thơ). Ban đầu, nhiều người còn ngỡ đây là phút bốc đồng, vui chơi quá trớn của nhóm thanh niên thiếu suy nghĩ. Nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc, câu trả lời của chủ tiệc, một người kinh doanh trại hòm, rằng làm vậy chỉ để… "trải nghiệm" nhân dịp sinh nhật, đã thực sự gây ra làn sóng bức xúc trong dư luận.

Từ bao đời nay, trong văn hóa tâm linh của người Việt, nghĩa tử là nghĩa tận. Chiếc quan tài, nghi thức tang lễ luôn gắn liền với sự kính cẩn, tiếc thương, là ranh giới âm dương cách biệt đầy tôn nghiêm. Đằng này, ngay trong ngày mừng sự sống là ngày sinh nhật, người ta lại thản nhiên đem biểu tượng của cái chết, của nỗi đau mất mát ra làm trò tiêu khiển, cợt nhả. "Trải nghiệm" kiểu gì khi biến điều linh thiêng thành sự dị hợm? Sự sáng tạo hay phá cách, suy cho cùng, cũng phải dựa trên nền tảng đạo đức tối thiểu. Đằng này, hành vi đó đã vượt quá giới hạn của sự phản cảm, trở thành một sự xúc phạm vào nếp sống văn hóa của cộng đồng.

Đáng nói hơn, đây không phải là phút bốc đồng vô tri. Chính chủ tiệc thừa nhận đây đã là lần thứ ba họ tổ chức kiểu này. Hai lần trước làm nội bộ, lần này "chơi lớn" mang hẳn ra dải phân cách giữa đường phố. Điều này cho thấy, đây là hành vi cố tình, coi thường luật pháp lẫn dư luận xã hội.

Hãy thử tưởng tượng người già, trẻ nhỏ hay những ai yếu bóng vía, khi đi qua đoạn đường đó vào ban đêm, bỗng dưng phải chứng kiến cảnh tượng người nằm trong quan tài bật dậy nhảy múa thì tâm lý sẽ ra sao? Không thể xem đây là chuyện bông đùa "vô thưởng vô phạt". Sự bất bình của người dân địa phương và cộng đồng mạng nhanh chóng chuyển thành làn sóng yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Hoàn toàn đồng tình với nhận định ban đầu của lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng (TP.Cần Thơ) khi chỉ rõ hành vi này có hai dấu hiệu vi phạm: Không phù hợp thuần phong mỹ tục và Gây rối trật tự công cộng.

Với các hành vi như vậy, pháp luật cần có những chế tài mạnh tay. Nếu không trị dứt điểm, những "content rác", những kiểu "trải nghiệm độc hại" nhân danh cá tính này sẽ tiếp tục lây lan, biến tướng, làm vẩn đục không gian mạng và đời sống xã hội.

Xử lý nghiêm không chỉ để răn đe một cá nhân, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh, chỉ ra giới hạn rõ ràng cho những ai đang có ý định đánh đổi chuẩn mực đạo đức và luật pháp để đổi lấy sự chú ý một cách bất chấp.