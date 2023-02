Khiếu kiện vì vụ án lừa đảo hơn 2 năm vẫn chưa xét xử

Các nạn nhân căng băng rôn và yêu cầu đưa ra xét xử bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc ĐÌNH SƠN

Bà Phạm Thị Thảo, đại diện cho các nạn nhân trong vụ án, cho biết từ tháng 1 - 8.2020, các bị hại đã nhiều lần gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) tố cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc và chồng là Trần Thanh Tú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc lập lên dự án Happy River Side Nguyễn Xiển 3 để lừa đảo khách hàng.



Đến tháng 7.2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thế nhưng, từ tháng 1 - 12.2021, dù các bị hại đã nhiều lần gửi đơn đến Công an TP.HCM đề nghị được biết về kết quả điều tra. Mặc dù 3.11.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã có kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thị Hạnh Phúc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo kết luận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) về vụ án. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân là luật sư Vũ Thị Mai Phương cũng mới nhận được thông báo vào 26.4.2022 (gần 6 tháng kể từ khi kết thúc điều tra).

Theo luật định, trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, Cơ quan điều tra phải thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Trong khi đó, các bị hại không nhận được thông báo kết thúc điều tra. Chính vì vậy, tháng 5.2022 các khách hàng đã gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) nhưng không được trả lời. Đến nay, thời hạn điều tra và điều tra bổ sung đã hết (theo quy định của luật Tố tụng hình sự về điều tra và gia hạn điều tra) nhưng khách hàng vẫn không nhận được thông báo về kết luận điều tra từ phía Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM).

"Đây là vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại, tổn thất cho nhiều khách hàng. Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) và Thanh tra Bộ Công an xem xét và giải quyết kịp thời gửi thông báo kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung cho các bị hại", bà Phạm Thị Thảo cho hay.

Được biết, vào 5.7.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo" chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty Thiên Ân Phát.

Trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đã nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều người dân đối với bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1980, thường trú 122/14A, đường số 11, khu phố 9, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức) cùng một số cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức lập khu dân cư, phân lô đất nền ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm và nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, nơi đây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thế nhưng đến nay hơn 2 năm vụ án vẫn chưa đưa ra xét xử khiến các nạn nhân vô cùng lo lắng.

Trước đó, báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh việc bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc bị nhiều khách hàng tố cáo hành vi lừa đảo, bán đất "ma" tại các dự án ở TP.HCM như: Bưng Ông Thoàn, Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Linh Xuân, Trại Nhím… Rất nhiều lần khách hàng đã kéo đến các cơ quan chức năng giăng băng rôn, cũng như đâm đơn tố cáo khắp nơi hành vi lừa đảo của bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc.