Khiếu Lan Anh ghi dấu ấn với phong thái và tác phong chuyên nghiệp

Hiện Lan Anh là giảng viên tại Kolin Academy, chuyên đào tạo về phong thái, thần thái, kỹ năng giao tiếp, chỉnh sửa dáng đi, dáng đứng và xây dựng hình ảnh cá nhân. Qua nhiều năm giảng dạy, cô đã đồng hành cùng hàng nghìn học viên, giúp họ nâng cao sự tự tin và hoàn thiện phong cách chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cô còn trực tiếp huấn luyện 1:1 cho các thí sinh dự thi sắc đẹp và đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình The Face tại trường cao đẳng tại Hà Nội trong hai năm liên tiếp. Dưới sự hướng dẫn của cô, nhiều học viên đã giành các danh hiệu Hoa khôi, Nam vương cùng nhiều giải thưởng khác.

Với chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, Khiếu Lan Anh thường xuyên được mời làm Ban giám khảo các cuộc thi. Cô cũng là khách mời tại talkshow "Phụ nữ với tài chính", chia sẻ về sự tự tin và hình ảnh của người phụ nữ hiện đại, đồng thời tham gia talkshow tại một trường đại học tại Hà Nội, trao đổi cùng sinh viên về truyền thông và những góc nhìn phía sau ngành giải trí.

Trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp, Lan Anh đã tham gia đồng hành cùng với nhiều đơn vị lớn. Năm 2025, cô được một công ty mỹ phẩm có thương hiệu lớn mời tham dự đào tạo chuyên đề "Tác phong chuyên nghiệp nơi công sở" cho nhân viên khối nhân sự văn phòng.

Thời gian gần đây, Khiếu Lan Anh mở rộng hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng thông qua các chương trình đào tạo tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý và nhân viên cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM. Theo cô, trong các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và dịch vụ thì phong thái, kỹ năng giao tiếp và tác phong chuyên nghiệp là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng hình ảnh thương hiệu, xây dựng niềm tin, sự gắn kết bền vững với người tiêu dùng. Các khóa học được tổ chức theo từng cấp bậc nhân sự, triển khai trong một ngày cho mỗi nhóm nhằm bảo đảm hiệu quả tiếp thu, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài công tác đào tạo, Khiếu Lan Anh còn là thành viên Câu lạc bộ Pickleball Nghệ sĩ Hà Nội và tích cực tham gia thi đấu. Cô từng giành nhiều thành tích cao.

Với quá trình hoạt động đa dạng trong đào tạo, huấn luyện, giám khảo và đào tạo doanh nghiệp, Khiếu Lan Anh đang từng bước khẳng định dấu ấn của một chuyên gia đào tạo phong thái và tác phong chuyên nghiệp, được nhiều doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức tin tưởng lựa chọn đồng hành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giá trị thương hiệu.