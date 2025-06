Khinh khí cầu bốc cháy rơi xuống đất, ít nhất 8 người thiệt mạng tại Brazil

Khinh khí cầu bốc cháy và lao xuống đất ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE SUN

Hãng Reuters tối 21.6 dẫn lời Thống đốc Jorginho Mello tại bang Santa Catarina phía nam Brazil cho hay ít nhất 8 người thiệt mạng khi một khinh khí cầu chở theo 22 người bị rơi.

"Thông tin sơ bộ cho thấy có 22 người trên khinh khí cầu. Đến thời điểm này, chúng tôi xác nhận có 8 người thiệt mạng và 2 người được cứu sống", ông viết trên mạng xã hội X.

Các nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng tới hiện trường tại thị trấn Praia Grande, khu vực nằm ở cực nam của bang. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy chiếc giỏ treo bên dưới khinh khí cầu rơi xuống đất.

Theo Reuters dẫn thông tin từ Sở cứu hỏa bang Santa Catarina, khinh khí cầu bị cháy trong chuyến bay vào sáng sớm (giờ địa phương).

Chưa đầy một tuần trước đó, một thai phụ 27 tuổi thiệt mạng do khinh khí cầu rơi tại thị trấn Capela do Alto ở bang Sao Paulo (Brazil), theo tờ The Star.

Nạn nhân Juliana Alves Prado Pereira gặp nạn khi đi du ngoạn bằng khinh khí cầu với chồng là anh Leandro de Aquino Pereira hôm 15.6 để kỷ niệm dịp Ngày tình nhân ở Brazil (12.6). Theo trang NeedToKnow, cô Pereira và chồng vừa kết hôn gần đây.

Khi khí cầu chở theo người điều khiển, trợ lý và 33 hành khách. Tuy nhiên, khinh khí cầu bị rơi xuống một khu vực cây cối.

Một người sống sót kể lại rằng khinh khí cầu va chạm đất 2 lần, hất văng 4 người ra khỏi giỏ trước khi dừng lại. 11 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Theo truyền thông địa phương, họ chỉ bị thương nhẹ.

Liên đoàn Khinh khí cầu Brazil đã đình chỉ các chuyến bay trong khu vực vào ngày hôm đó do điều kiện thời tiết. Phi công đã bị bắt tại hiện trường với cáo buộc ngộ sát và vận hành khinh khí cầu không đúng quy định. Cảnh sát cho biết giấy tờ của người này không hợp lệ và anh ta chỉ được cấp phép cho các chuyến bay cá nhân.