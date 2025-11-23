Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Kho báu' trong Thư viện quốc gia Việt Nam

Lam Yên
Lam Yên
23/11/2025 07:45 GMT+7

Trước kia, đây là nơi tổ chức các kỳ thi và tuyển dụng quan chức thời phong kiến. Năm 1919, Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương mở cửa. Lần đầu tiên tại VN xuất hiện một thư viện công cộng tổ chức theo mô hình phương Tây, phá vỡ truyền thống tàng thư kín của triều đình phong kiến. Qua nhiều đổi thay, nơi đây chính thức trở thành Thư viện quốc gia năm 1958.

Từ năm 1922, tất cả ấn phẩm xuất bản ở Đông Dương phải nộp bản lưu cho Thư viện nên nơi đây hiện sở hữu khối ấn phẩm Việt ngữ, Pháp, Hán Nôm rất sớm và tương đối đầy đủ. Nhiều nhà nghiên cứu quốc tế khi tìm hiểu về Đông Dương phải đến đây vì có những ấn phẩm địa phương mà ngay cả Thư viện quốc gia Pháp cũng không có đủ.

'Kho báu' trong Thư viện quốc gia Việt Nam - Ảnh 1.

Cổng chính và bồn hoa trên lối vào chính mang kiểu dáng cổ điển - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Một trong số báu vật của Thư viện quốc gia là bộ tranh khắc gỗ Kỹ thuật của người An Nam của Henri Oger hoàn thành năm 1909. Bộ tranh này in trên giấy dó theo phương pháp in trên ván khắc, hiện trên thế giới chỉ còn rất ít bản, là tư liệu quý giá khi nghiên cứu về văn hóa dân gian và nghề thủ công truyền thống Bắc bộ. Ngoài ra nơi đây còn lưu trữ hơn 5.000 bản sách Hán Nôm.

'Kho báu' trong Thư viện quốc gia Việt Nam - Ảnh 2.

Thư viện cho thiếu nhi mới được xây dựng gần đây - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Công trình do KTS người Pháp Henri Vildieu (1847 - 1926) thiết kế với mặt bằng hình chữ U, trang trí tiết chế, cổng sắt và các bồn hoa trên lối vào mang kiểu dáng cổ điển…

'Kho báu' trong Thư viện quốc gia Việt Nam - Ảnh 3.

Công trình mang phong cách tân cổ điển Pháp được bản địa hóa để phù hợp với khí hậu VN - ký họa của Khánh Nhi

'Kho báu' trong Thư viện quốc gia Việt Nam - Ảnh 4.

Một góc Thư viện quốc gia - ký họa của KTS Trần Thái Nguyên

Theo KTS Linh Hoàng, công trình mang phong cách Tân cổ điển Pháp (mặt đứng đối xứng; khối trung tâm nhô lên, có lối vào chữ nhật hoặc vòm). Mái ngói dốc mạnh kiểu vùng Normandy. Dải gạch trang trí đỏ chạy ngang thân nhà (tạo đường nhấn thị giác và cảm giác chắc chắn) rất đặc trưng của các công trình thuộc địa cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

'Kho báu' trong Thư viện quốc gia Việt Nam - Ảnh 5.

Góc sân vườn sau của thư viện - ký họa của KTS Linh Hoàng

'Kho báu' trong Thư viện quốc gia Việt Nam - Ảnh 6.

Sảnh vào chính - ký họa của KTS Linh Hoàng

Thuộc giai đoạn Tiền Đông Dương (Pre-Indochine), công trình vẫn "bản địa hóa" để phù hợp với khí hậu VN. Đó là lam gió tạo dòng đối lưu không khí liên tục. Hệ cửa 2 lớp: chớp gỗ bên ngoài lấy gió mùa hè, lớp kính bên trong chắn mưa, gió lạnh mùa đông. Hành lang, mái hiên rộng ngăn bức xạ trực tiếp từ mặt trời…

'Kho báu' trong Thư viện quốc gia Việt Nam - Ảnh 7.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy


