Khó khăn có thể buộc doanh nghiệp đi con đường khác, nhưng nhất định phải về tới đích!





Nếu được dùng 3 từ để mô tả tinh thần của Trung Nam trong giai đoạn tái cấu trúc và vượt khó vừa qua, ông sẽ chọn những từ nào?

Ông Nguyễn Tâm Thịnh: Tôi nghĩ đó là bản lĩnh, kỷ luật và kiên định. Có những giai đoạn doanh nghiệp cần vượt qua không phải bằng một mà rất nhiều quyết định lớn. Thời điểm đó, cả tập đoàn từ trên xuống dưới chỉ cùng chung 1 ý chí: không lùi - không buông - chỉ tiến để làm tới cùng. Gặp khó khăn thì thay đổi cách đi, nhưng không thể khiến chúng tôi từ bỏ những mục tiêu mà mình đã lựa chọn.

Doanh nghiệp cũng giống như con người, lúc thuận lợi thì rất dễ nói về khát vọng, phải khi khó khăn mới biết mình có bản lĩnh đương đầu hay không. Với Trungnam, chúng tôi lựa chọn không bỏ cuộc, không né tránh khó khăn và cũng không chờ khó khăn tự qua đi. Chúng tôi tự tạo áp lực để tổ chức phải thay đổi, phải làm tốt hơn và phải tiến về phía trước. Ở vị trí dẫn dắt, tôi chấp nhận rằng có thể tốc độ trong từng thời điểm khác nhau, nhưng hướng đi thì phải rõ ràng và ý chí đi đến cùng thì không thay đổi.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Tập đoàn Trungnam ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh ngành năng lượng tái tạo và hạ tầng những năm qua đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đâu là động lực cốt lõi giúp Trung Nam giữ vững định hướng và không từ bỏ các siêu dự án dở dang?

Sự kiên định với việc đã làm, đang làm và sẽ làm tới cùng - có lẽ đó là động lực quan trọng nhất.

Năng lượng và hạ tầng có đặc thù là các dự án thường có quy mô lớn, thời gian đầu tư dài và liên quan đến rất nhiều chủ thể, chắc chắn sẽ có những giai đoạn thị trường, chính sách, nguồn vốn hay điều kiện triển khai tạo ra những áp lực rất lớn. Đằng sau một dự án còn là quy hoạch địa phương, hạ tầng kết nối, công ăn việc làm, là một phần trong câu chuyện phát triển dài hạn của đất nước. Vì vậy, khi một dự án gặp khó khăn, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là tìm một con đường khác để kiên định, để giữ vững mục tiêu. Trong những năm qua, Trungnam đã phải điều chỉnh rất nhiều thứ, từ tổ chức, tài chính, phương thức triển khai cho đến cách tiếp cận từng dự án.

Chúng tôi không muốn những gì đã bắt đầu bằng rất nhiều tâm huyết và nguồn lực lại dừng lại ở giữa đường. Khó khăn có thể buộc doanh nghiệp phải đi một con đường khác, nhưng nhất định phải về đến đích, đó là điều chúng tôi chắc chắn!

Thật lòng mà nói, việc Trungnam "trở lại" sau giông bão khiến không ít người ngạc nhiên và thán phục. Ở góc độ người trong cuộc, ông đánh giá những sóng gió đã rèn luyện sức bền, tinh thần cũng như năng lực của tập thể Trungnam như thế nào?

Những sóng gió vừa qua là một phép thử rất lớn đối với Trungnam, nhưng cũng chính nhờ vậy mà chúng tôi hiểu rõ hơn sức bền của mình. Khó khăn rèn cho tập thể sự kiên định, khả năng chịu áp lực và tinh thần không bỏ cuộc "thắng không kiêu, bại không nản". Nó buộc chúng tôi phải thay đổi cách quản trị, kỷ luật hơn trong từng quyết định lớn hay nhỏ và thực tế hơn trong cách triển khai công việc.

Đơn giản như việc cá nhân tôi trong những năm qua nhiều lần bị cấm xuất cảnh vì một vài đơn vị thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế kịp thời, rất nhiều công việc bị trì hoãn. Bản thân tôi đã nhìn nhận lại hệ thống của mình, quản trị các luồng công việc sát sao hơn. Sau cơn giông rất lớn vừa qua, Trungnam có thể chưa phải là một doanh nghiệp hoàn toàn khác, nhưng chắc chắn là một doanh nghiệp bền bỉ hơn và hiểu rõ hơn mình cần phải làm gì để đi tiếp.

Vậy có thể nói năm nay là một năm tiền đề cho việc tái cấu trúc của Trungnam? Ông có thể chia sẻ thêm về mục tiêu của Trungnam trong năm nay là gì?

Việc hoàn thành tái cấu trúc doanh nghiệp là ưu tiên đầu tiên, đặc biệt là tái cấu trúc mảng tài chính, hoàn thành các nghĩa vụ với ngân hàng, trái chủ, đối tác và đảm bảo hệ thống kinh doanh vận hành ổn định để bắt đầu chu kỳ phát triển mới.

Chỉ vài tuần nữa thôi, tại TP.HCM, chúng tôi sẽ hoàn thành dự án ngăn triều theo đúng cam kết với Đảng, Chính phủ, với Thành phố và đặc biệt là gần 7 triệu người dân trong vùng dự án. Đây là một đích đến mà chúng tôi đã vô cùng kiên trì và chắc chắn để đạt được.

Tiếp theo, chúng tôi triển khai các dự án năng lượng, hạ tầng lớn. Đơn cử như Dự án Điện khí LNG Cà Ná sắp khởi công tại Khánh Hòa là dự án LNG đầu tiên trúng thầu theo phương án đấu thầu quốc tế trong Quy hoạch điện 8. Chúng tôi cần phải bắt tay vào làm ngay để giữ nhịp độ của mình và để tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong mảng này.

Trong giai đoạn đất nước tiến vào kỷ nguyên mới với trọng tâm chiến lược là hoàn thiện mạng lưới hạ tầng trọng điểm quốc gia, dựng nên hình hài cường quốc Việt Nam, ông đánh giá vai trò của khối kinh tế tư nhân trong việc gánh vác các dự án hạ tầng xương sống của đất nước như thế nào? Chiến lược của Trungnam trong cuộc phát triển mới cùng dân tộc sẽ là gì?



- Điều quan trọng là tạo được một môi trường để doanh nghiệp tư nhân có thể huy động nguồn lực, dám đầu tư dài hạn và chịu trách nhiệm đến cùng với dự án. Với Trungnam, chiến lược của chúng tôi khá rõ: tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực mà mình có năng lực, đặc biệt là hạ tầng và năng lượng; làm những dự án có quy mô lớn, có tính kết nối và tạo giá trị lâu dài cho nền kinh tế.

Tôi nghĩ một doanh nghiệp phải có đủ năng lực để gánh vác phần việc của mình. Trungnam muốn đóng góp bằng chính những công trình cụ thể, bằng năng lực triển khai thực tế và bằng sự kiên định trong những việc khó.

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Với chúng tôi, đây không chỉ là cơ hội kinh doanh, mà còn là cơ hội để chứng minh rằng doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đảm nhận những công trình lớn và đồng hành với những mục tiêu lớn của quốc gia.