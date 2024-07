Khó khăn nào cũng tháo gỡ, Quảng Ngãi thu ngân sách tăng 21,1%

Sáng 22.7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026, khai mạc kỳ họp thứ 25 nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kỳ họp này cũng xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 P.A

Theo báo cáo tại kỳ họp do ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi trình bày, trong 6 tháng qua, tỉnh này gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tính đạt 28.300 tỉ đồng (giá so sánh 2010), tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 52.614 tỉ đồng, tăng 0,12% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản ước đạt 10.237 tỉ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 52,7% kế hoạch năm.

Với lĩnh vực thu ngân sách, dù tiến độ thu tiền sử dụng đất thấp nhưng tổng thu vẫn đảm bảo cả thu nội địa và xuất nhập khẩu… Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 15.279 tỉ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 59,8%. Còn theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ngãi, nếu tính gần 7 tháng đầu năm, Quảng Ngãi tổng thu được 17.145 tỉ đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm của Quảng Ngãi ước đạt 25.197 tỉ đồng, tăng 51% so cùng kỳ năm 2023 và đạt 64,61 - 66,31% kế hoạch năm. Trong lĩnh vực du lịch, trong 6 tháng qua, Quảng Ngãi đón 801.000 lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 62% so với kế hoạch 2024...

Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021 - 2026 P.A

6 tháng vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 đô thị Lý Sơn; triển khai lập 5 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 còn lại phù hợp với quy hoạch chung của Khu kinh tế Dung Quất (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Phát biểu tại kỳ họp, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi là "mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải được tháo gỡ kịp thời". Nhờ vậy, tỉnh này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham gia kỳ họp HĐND thứ 25, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 P.A

Tuy nhiên, thời gian qua công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ vẫn còn rất nhiều việc cần chấn chỉnh, sửa đổi. Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai vẫn còn xảy ra ở một số địa phương.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Thu tiền sử dụng đất đạt thấp, ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện các dự án đầu tư bằng ngân sách tỉnh.

Đây là những khó khăn mà tỉnh Quảng Ngãi sẽ khắc phục để hoàn thành công tác từ nay đến cuối năm 2024.