Khô mắt: Mối lo phổ biến trong thời đại số và các giải pháp chăm sóc mắt

Nhằm nâng cao nhận thức về khô mắt, Santen - Công ty Nhãn khoa hàng đầu đến từ Nhật Bản mang đến các thông tin và giải pháp chăm sóc mắt dựa trên nền tảng khoa học, giúp người dân hiểu đúng về khô mắt và bảo vệ đôi mắt mỗi ngày.

Hiểu đúng về bệnh khô mắt

Trên bề mặt nhãn cầu luôn có một lớp màng mỏng quan trọng gọi là "phim nước mắt". Lớp màng này đóng vai trò như một "tấm áo bảo vệ" thiết yếu, giúp giữ ẩm, bôi trơn và bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài. Phim nước mắt có 3 lớp hoạt động: lớp Lipid (ngăn nước mắt bốc hơi), lớp nước (cung cấp độ ẩm) và lớp mucin (giúp nước mắt bám dính vào bề mặt nhãn cầu). Theo định nghĩa chuyên môn từ TFOS DEWS II, khô mắt là một bệnh lý phức tạp, đa nguyên nhân, do sự rối loạn các lớp của màng phim nước mắt.

Khô mắt là tình trạng có thể kéo dài dai dẳng và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, từ công việc đến sinh hoạt hằng ngày. Do đó, việc can thiệp giải pháp đúng đắn là chìa khóa phá vỡ bệnh lý tưởng chừng đơn giản, bảo vệ đôi mắt khỏi biến chứng nghiêm trọng hơn.

Nguyên nhân và dấu hiệu của bệnh khô mắt

Một số yếu tố thường ghi nhận có liên quan đến khô mắt bao gồm: Giảm tần suất chớp mắt do tập trung cao độ vào màn hình máy tính/ điện thoại, tiếp xúc với ánh sáng xanh thời gian dài, môi trường điều hòa có độ ẩm thấp, gió bụi và ô nhiễm làm tăng tốc độ bốc hơi nước mắt.

Các biểu hiện của khô mắt thường không xuất hiện đột ngột mà tiến triển từ từ, với các triệu chứng như khô rát, cộm xốn, đỏ mắt, mỏi mắt, chảy nước mắt hoặc nhìn mờ thoáng qua.

Giải pháp hữu hiệu cho đôi mắt sáng khỏe đến từ Santen

Để góp phần giảm thiểu tình trạng khô mắt, Santen chia sẻ một số gợi ý chăm sóc mắt hằng ngày, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe đôi mắt

Nghỉ ngơi và làm việc hợp lý: Không tiếp xúc thiết bị điện tử quá lâu.

Áp dụng quy tắc 20-20-20 (20 phút nhìn xa 20 feet - tương đương với 6 mét trong 20 giây), chớp mắt thường xuyên.

Môi trường sống và dinh dưỡng: Tăng cường uống nước, bổ sung thực phẩm giàu Omega-3, Vitamin A. Sử dụng máy tạo độ ẩm, hạn chế quạt/ điều hòa thổi trực tiếp vào mắt.

Thăm khám mắt định kỳ: Chủ động gặp bác sĩ, chuyên gia xác định nguyên nhân gây khô mắt và nhận tư vấn

Với di sản hơn 130 năm từ Nhật Bản, Santen không ngừng nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực nhãn khoa, nhằm mang đến những giải pháp hỗ trợ chăm sóc và điều trị khô mắt. Tiêu biểu Sanlein 0,1% - Thế hệ nước mắt nhân tạo mới, chứa Natri Hyaluronate 0,1% bổ sung nước, dưỡng ẩm, ổn định màng nước mắt và điều trị rối loạn biểu mô kết giác mạc do khô mắt.Bên cạnh đó, Santen đồng hành cùng

Kiến thức y khoa chính xác

Các giải pháp chăm sóc mắt khoa học, an toàn

Sự đồng hành bền vững trong công việc và cuộc sống

Khô mắt không chỉ là cảm giác cộm, rát gây khó chịu, đây là một bệnh lý mạn tính có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất làm việc nếu không được chăm sóc phù hợp

Santen với bề dày kinh nghiệm tự hào là thương hiệu uy tín toàn cầu cung cấp các giải pháp điều trị các bệnh lý của mắt, và bệnh lý khô mắt, bảo vệ đôi mắt sáng khỏe mỗi ngày.

GPQC: 111e/2025/XNQC/QLD

Không dùng Sanlein 0.1 nếu bạn quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.