Khó nhận ra danh hài Tấn Bo ngày bị bắt tạm giam cùng 'Hiệp Đen'

Tin liên quan Lời hối hận của diễn viên Tấn Bo vì tham gia phim ca nhạc của 'Hiệp đen'Diễn viên Tấn Bo bày tỏ sự hối hận khi tham gia phim ca nhạc Huy Bến xe, đồng thời nhận trách nhiệm trước pháp luật trong vụ án liên quan đến "Hiệp đen" mà Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Tấn Bo Hiệp đen danh hài tấn bo phim giang hồ mạng
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