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    Khó nhận ra danh hài Tấn Bo ngày bị bắt tạm giam cùng 'Hiệp Đen'

    Khó nhận ra danh hài Tấn Bo ngày bị bắt tạm giam cùng 'Hiệp Đen'

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Hình ảnh người đàn ông 53 tuổi với ánh gương mặt có phần quen thuộc tại cơ quan điều tra khiến nhiều người dụi mắt vài lần mới nhận ra đây chính là danh hài Tấn Bo.

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