Khó xảy ra nhập gia cầm sống từ Campuchia vào Việt Nam

Năm 2023 được dự báo vẫn là một năm còn khó khăn đối với ngành chăn nuôi như: Giá năng lượng, giá nguyên liệu thức ăn và vật tư đầu vào vẫn đứng ở mức cao; tình hình dịch bệnh trên vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp. Tuy vậy, sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi hơn để ngành gia cầm VN khởi sắc, lĩnh vực du lịch nội địa và quốc tế sẽ tăng trưởng, nhu cầu tiêu thụ đối với thịt, trứng gia cầm ngày càng tăng; sự chuyển dịch từ tiêu thụ nhiều thịt đỏ (heo, bò) chuyển sang thịt trắng (gia cầm), một phần là do giá thịt gà rẻ hơn, phần khác là do chăn nuôi gia cầm ít ảnh hưởng đến môi trường hơn. Xuất khẩu sản phẩm gia cầm chính ngạch đã được khơi thông, mở ra triển vọng sản xuất và tiêu thụ sẽ tăng trưởng hơn so với năm 2022...

TS Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN