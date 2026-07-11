Khóa bác sĩ Răng - Hàm - Mặt đầu tiên của trường ĐH Phan Châu Trinh tốt nghiệp

Đây là khóa Bác sĩ Răng Hàm Mặt đầu tiên của nhà trường tốt nghiệp góp phần bổ sung nguồn nhân lực Răng Hàm Mặt được đào tạo bài bản cho hệ thống y tế.

Trong những năm qua, nhà trường liên tục đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường thực hành lâm sàng. Sinh viên được đào tạo với khoảng 70% thời lượng học tập tại bệnh viện, đồng thời tiếp cận hệ thống Bệnh viện Mô phỏng tiền lâm sàng (Preclinical Simulation Hospital), Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh cùng mạng lưới bệnh viện thực hành liên kết.

Đáng chú ý, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã đạt chứng nhận AACI (American Accreditation Commission International) – tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn trong chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là môi trường để sinh viên được học tập và thực hành lâm sàng theo các chuẩn mực quốc tế.

Các tân bác sĩ và cử nhân chụp ảnh lưu niệm cùng quý thầy cô trong lễ tốt nghiệp

Bên cạnh đó, trường đầu tư Trung tâm Nghiên cứu theo hướng chuyên sâu về tế bào gốc và sinh học phân tử, đồng thời hoàn thiện thư viện điện tử và Bảo tàng Y khoa nhằm phục vụ học tập, nghiên cứu và cập nhật tri thức y học hiện đại.

Theo thống kê, 100% sinh viên tốt nghiệp đều hoàn thành khóa luận nghiên cứu khoa học, trong đó nhiều khóa luận được trình bày bằng tiếng Anh. Về kết quả tốt nghiệp, 14% đạt loại xuất sắc, 49,3% loại giỏi và 36,7% loại khá; không có sinh viên xếp loại trung bình.

Tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn, Phó hiệu trưởng Đào tạo, cho rằng lễ tốt nghiệp không đơn thuần là ngày nhận bằng mà còn là thời điểm xã hội trao cho mỗi người trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sự sống.

SV ngành Răng Hàm Mặt và Điều dưỡng Nha thực tập kỹ năng phối hợp tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh

Theo ông, đào tạo y khoa chưa bao giờ là hành trình dễ dàng bởi mỗi quyết định của người thầy thuốc đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh. "Các em đã đi qua những đêm trực trắng, những kỳ thi lâm sàng nối tiếp và cả những lần phải thực hiện lại một thao tác vì chưa đạt yêu cầu. Trong y khoa, sự nghiêm khắc của người thầy chính là sự an toàn của người bệnh trong tương lai", PGS-TS-BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn chia sẻ.

Ngay từ những năm đầu, sinh viên đã được học tập trong môi trường bệnh viện vì "y khoa không nằm trên những trang giáo trình". Theo ông, một bác sĩ chỉ có thể trưởng thành khi được trực tiếp chăm sóc bệnh nhân; người điều dưỡng phải biết thấu cảm; kỹ thuật viên xét nghiệm phải hiểu phía sau mỗi mẫu bệnh phẩm là một con người đang chờ đợi kết quả.

Trong bối cảnh y học phát triển nhanh với trí tuệ nhân tạo, công nghệ gene, tế bào gốc và y học chính xác, PGS Nguyễn Đăng Quốc Chấn cho rằng người làm nghề y phải học tập suốt đời. Ông cũng nhắn nhủ các tân bác sĩ luôn giữ sự khiêm tốn, biết phối hợp với đồng nghiệp và đặt lợi ích của người bệnh lên trên hết.

SV thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Đà Nẵng

Đại diện các tân khoa, Nguyễn Thị Thanh Trúc, tân cử nhân Điều dưỡng khóa 2022 - 2026, bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, thầy cô và những người đã đồng hành trong suốt hành trình học tập.

Đặc biệt, Thanh Trúc dành lời tri ân đến những người hiến tặng cơ thể cho y học - những "người thầy thầm lặng" đã giúp các thế hệ sinh viên có những bài học đầu tiên về giải phẫu và giá trị của sự sống.

"Chúng em xin hứa sẽ không ngừng học hỏi, giữ gìn y đức, hành nghề bằng sự trung thực, trách nhiệm và lòng nhân ái; luôn đặt sức khỏe, sự an toàn và phẩm giá của người bệnh lên trên hết", Thanh Trúc chia sẻ.

Lễ tốt nghiệp năm 2026 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của các tân bác sĩ và tân cử nhân mà còn ghi dấu bước phát triển của Trường Đại học Phan Châu Trinh với việc đào tạo thành công khóa bác sĩ Răng Hàm Mặt đầu tiên, tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực chuẩn mực cho ngành y tế.