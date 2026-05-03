Khoa học vừa hóa giải một phần bí mật về những ngôi nhà 'ma'

Các diễn viên tham gia vở kịch 'Casa Assombrada (ngôi nhà ma ám) ở một dinh thự bị đồn có ma tại Belas (Bồ Đào Nha) ngày 8.4.2016 ảnh: reuters

Một cuộc nghiên cứu mới về các ngôi nhà ma cho thấy các sóng hạ âm, chỉ những sóng âm nằm dưới ngưỡng nghe của tai người, phát ra từ lò hơi cũ, đường ống và hệ thống cấp thoát nước trong một tòa nhà cũ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho tâm trạng con người, khiến họ cảm thấy rờn rợn, khó chịu.

Những cảm giác trên đủ để thuyết phục những người yếu bóng vía tin rằng có sự hiện diện của "ma", đặc biệt nếu họ vốn sẵn sàng tin vào sự tồn tại của hiện tượng siêu nhiên này.

"Điều mà sóng hạ âm có thể làm là mang đến một cảm giác khó chịu về thể chất, mà có thể bị đương sự tìm cách giải thích bằng cách gán cho ma quỷ", theo nhà học Rodney Schmaltz của Đại học MacEwan (Canada), đồng tác giả nghiên cứu công bố trên Tạp chí Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Chia sẻ với tờ The Guardian, chuyên gia Schmaltz cho hay đối với những người không tin vào hiện tượng siêu nhiên, cảm giác trên được xem là một sự ngột ngạt, khó chịu đối với môi trường bên trong của một tòa nhà cũ kỹ.

"Đối với những người đã tin (vào hiện tượng siêu nhiên), cảm giác đó dễ dàng bị diễn giải thành bằng chứng của một "bóng ma" hoặc "sự hiện diện vô hình" nào đó", ông giải thích.

Sóng hạ âm là thuật ngữ chỉ âm thanh có tần số dưới 20 Hz. Trong khi tần số này nằm ngoài ngưỡng nghe thông thường của con người, một số nghiên cứu cho thấy tiềm thức của chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những âm thanh đó.

Chuyên gia Schmaltz trước đó đã tiến hành một cuộc thử nghiệm, theo đó những người tham gia di chuyển bên trong một "ngôi nhà ma" có lắp loa phát sóng hạ âm khắp nơi. Khi những thiết bị này được kích hoạt, người tham gia có xu hướng di chuyển nhanh hơn.

Kế đến, đội ngũ nghiên cứu tuyển thêm 36 tình nguyện viên nghe các bản nhạc mang tính thư giãn hoặc gây căng thẳng. Trong một nửa số lần thử, các chuyên gia phát sóng hạ âm mà không báo trước. Sau đó, các nhà khoa học lấy mẫu nước bọt để phân tích.

Kết quả cho thấy dù không nghe được sóng hạ âm, những người tham gia vẫn cảm nhận được dạng sóng âm này bằng tiềm thức.

Tuy nhiên, sóng hạ âm chỉ mang đến một trong những lời giải thích cho cảm giác "có ma". Các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân đằng sau những hiện tượng như có bóng dáng ma quỷ xuất hiện tại những nơi được cho là bị ma ám.